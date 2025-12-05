CGTN: Что обеспечивает двусторонний успех сотрудничества между Китаем и Францией

News provided by

CGTN

Dec 05, 2025, 17:32 ET

ПЕКИН, 6 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- В связи с тем, что Президент Франции Эммануэль Макрон в настоящее время находится в Китае с четвертым государственным визитом, медиакомпания CGTN опубликовала статью, в которой анализируется двусторонний успех китайско-французского сотрудничества, о котором свидетельствует взаимная приверженность расширению сотрудничества в стратегических областях, высокий уровень политического доверия и общий взгляд на многосторонние отношения в многополярном мире.

Французский аэрокосмический гигант Airbus в октябре открыл вторую линию окончательной сборки самолетов семейства A320 в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая, которая обеспечит 20 % глобального производства самолетов этого семейства.

Важность Тяньцзиньского проекта была подчеркнута в апреле 2023 года, когда рамочное соглашение было официально подписано в присутствии Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Китай.

Теперь, когда Президент Макрон вернулся в Пекин с четвертым государственным визитом, Председатель Си сказал в четверг, что Китай и Франция должны воспользоваться возможностями и расширить сотрудничество в ходе переговоров с Президентом Франции.

После дружеских, откровенных и плодотворных переговоров Председатель Си сказал, что обе стороны согласились укреплять политическое доверие. «Независимо от того, как будет меняться внешняя среда, Китай и Франция всегда должны демонстрировать стратегическое видение и независимость крупных стран и проявлять друг к другу понимание и поддержку по вопросам, касающимся основных интересов и главных проблем», — сказал он во время встречи с прессой вместе с г-ном Макроном.

«Франция ценит свои отношения с Китаем и твердо придерживается политики одного Китая, — сказал г-н Макрон, добавив, — Франция готова и дальше углублять всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя странами».

Список возможностей

В ходе переговоров в Доме народных собраний в четверг Си Цзиньпин заявил, что на четвертом пленарном заседании Центральный комитет Коммунистической партии Китая 20-го созыва обсудил и принял рекомендации по 15-му пятилетнему плану, составив план развития Китая на ближайшие пять лет, а также предложив миру список возможностей.

Си Цзиньпин добавил: «Китай и Франция должны воспользоваться возможностями для расширения сотрудничества и укрепления связей в традиционных областях, таких как авиация, космонавтика и ядерная энергетика, а также раскрыть потенциал сотрудничества в области зеленой экономики, цифровой экономики, биомедицины, ИИ, новой энергетики и а других областях».

Президент Макрон сказал, что Франция рада видеть динамичность китайской экономики, которая способствует открытости и сотрудничеству, принося миру больше возможностей.

«Франция приветствует рост китайских инвестиций во Франции и будет обеспечивать справедливую бизнес-среду без дискриминации», — отметил он.

В настоящее время Китай является крупнейшим торговым партнером Франции в Азии и седьмым по величине торговым партнером в мире, а Франция является третьим по величине торговым партнером Китая в Европейском союзе. По данным Министерства торговли Китая, с января по октябрь 2025 года объем двусторонней торговли достиг 68,75 млрд долларов США, увеличившись на 4,1 % в годовом исчислении, а двусторонний совокупный объем инвестиций превысил 27 млрд долларов США.

В сфере культурных и народных обменов более 6000 французских студентов приехали в Китай для учебы и обмена в прошлом году в рамках китайско-французского года культуры и туризма, который совпал с 60-летием установления дипломатических отношений.

Недавний опрос CGTN показал, что 75 % респондентов поддерживают более тесное экономическое сотрудничество между Китаем и Францией для совместной работы в отношении внешних рисков и проблем, а 77,8 % считают, что расширение сотрудничества между двумя странами на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды будет формировать не только отношения этих стан, но и значительно повлияет на формирование международной среды.

Поддержка многосторонних отношений в многополярном мире

Си Цзиньпин заявил в четверг, что Китай и Франция являются независимыми, дальновидными и ответственными крупными странами, а также конструктивными силами, работающими над созданием многополярного мира и развитием солидарности и сотрудничества человечества.

«Сегодня невиданные за столетие преобразования разворачиваются все более быстрыми темпами. Человечество вновь оказалось на распутье», — сказал Си Цзиньпин, добавив, что Китай и Франция должны действовать с сильным чувством ответственности, поддерживать многосторонний подход и твердо занимать правую сторону в истории.

Си Цзиньпин добавил, что Китай и Европа должны сохранять приверженность партнерству, способствовать непредубежденному сотрудничеству и обеспечивать развитие китайско-европейских отношений по правильному пути независимости и взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Макрон заявил, что Франция стремится содействовать здоровому и стабильному развитию отношений между Европой и Китаем, добавив, что по мнению Франции Европа и Китай должны поддерживать диалог и сотрудничество, а Европа должна достичь стратегической автономии.

«Учитывая глобальную геополитическую нестабильность и возникающие вызовы для многостороннего порядка, сотрудничество между Францией и Китаем становится еще более важным и незаменимым», — сказал он.

В ходе недавнего опроса CGTN 92,5 % респондентов призвали Китай и Францию совместно отстаивать истинный многосторонний подход, защищать цели и принципы Устава ООН и работать вместе над решением глобальных проблем.

Ван Яньхан (Wang Yanhang), старший научный сотрудник Чунъянского института финансовых исследований при Китайском народном университете, сказал, что наблюдение за двусторонним сотрудничеством между Китаем и Францией через призму многосторонних отношений подчеркивает их общую ответственность как крупных стран.

Г-н Ван сказал, что готовность и способность Китая и Франции к достижению консенсуса, надлежащей работе над разногласиями и углублению сотрудничества посредством общения и диалога, независимо от того, как может измениться международная среда, обеспечивают миру определенность и стабильность.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-04/What-makes-cooperation-between-China-and-France-a-two-way-success-1IPGh3rvVDi/p.html

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

CGTN: Was die Zusammenarbeit zwischen China und Frankreich zu einem Erfolg für beide Seiten macht

Während der französische Präsident Emmanuel Macron derzeit zu seinem vierten Staatsbesuch in China weilt, hat CGTN einen Artikel veröffentlicht, in...

CGTN: Čo robí spoluprácu medzi Čínou a Francúzskom obojstranne úspešnou

Vzhľadom na to, že francúzsky prezident Emmanuel Macron je v Číne na svojej štvrtej štátnej návšteve, CGTN uverejnila článok, ktorý analyzuje, vďaka...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Multimedia & Internet

Multimedia & Internet

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

News Releases in Similar Topics