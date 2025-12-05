CGTN: Что обеспечивает двусторонний успех сотрудничества между Китаем и Францией

ПЕКИН, 6 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- В связи с тем, что Президент Франции Эммануэль Макрон в настоящее время находится в Китае с четвертым государственным визитом, медиакомпания CGTN опубликовала статью, в которой анализируется двусторонний успех китайско-французского сотрудничества, о котором свидетельствует взаимная приверженность расширению сотрудничества в стратегических областях, высокий уровень политического доверия и общий взгляд на многосторонние отношения в многополярном мире.

Французский аэрокосмический гигант Airbus в октябре открыл вторую линию окончательной сборки самолетов семейства A320 в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая, которая обеспечит 20 % глобального производства самолетов этого семейства.

Важность Тяньцзиньского проекта была подчеркнута в апреле 2023 года, когда рамочное соглашение было официально подписано в присутствии Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Китай.

Теперь, когда Президент Макрон вернулся в Пекин с четвертым государственным визитом, Председатель Си сказал в четверг, что Китай и Франция должны воспользоваться возможностями и расширить сотрудничество в ходе переговоров с Президентом Франции.

После дружеских, откровенных и плодотворных переговоров Председатель Си сказал, что обе стороны согласились укреплять политическое доверие. «Независимо от того, как будет меняться внешняя среда, Китай и Франция всегда должны демонстрировать стратегическое видение и независимость крупных стран и проявлять друг к другу понимание и поддержку по вопросам, касающимся основных интересов и главных проблем», — сказал он во время встречи с прессой вместе с г-ном Макроном.

«Франция ценит свои отношения с Китаем и твердо придерживается политики одного Китая, — сказал г-н Макрон, добавив, — Франция готова и дальше углублять всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя странами».

Список возможностей

В ходе переговоров в Доме народных собраний в четверг Си Цзиньпин заявил, что на четвертом пленарном заседании Центральный комитет Коммунистической партии Китая 20-го созыва обсудил и принял рекомендации по 15-му пятилетнему плану, составив план развития Китая на ближайшие пять лет, а также предложив миру список возможностей.

Си Цзиньпин добавил: «Китай и Франция должны воспользоваться возможностями для расширения сотрудничества и укрепления связей в традиционных областях, таких как авиация, космонавтика и ядерная энергетика, а также раскрыть потенциал сотрудничества в области зеленой экономики, цифровой экономики, биомедицины, ИИ, новой энергетики и а других областях».

Президент Макрон сказал, что Франция рада видеть динамичность китайской экономики, которая способствует открытости и сотрудничеству, принося миру больше возможностей.

«Франция приветствует рост китайских инвестиций во Франции и будет обеспечивать справедливую бизнес-среду без дискриминации», — отметил он.

В настоящее время Китай является крупнейшим торговым партнером Франции в Азии и седьмым по величине торговым партнером в мире, а Франция является третьим по величине торговым партнером Китая в Европейском союзе. По данным Министерства торговли Китая, с января по октябрь 2025 года объем двусторонней торговли достиг 68,75 млрд долларов США, увеличившись на 4,1 % в годовом исчислении, а двусторонний совокупный объем инвестиций превысил 27 млрд долларов США.

В сфере культурных и народных обменов более 6000 французских студентов приехали в Китай для учебы и обмена в прошлом году в рамках китайско-французского года культуры и туризма, который совпал с 60-летием установления дипломатических отношений.

Недавний опрос CGTN показал, что 75 % респондентов поддерживают более тесное экономическое сотрудничество между Китаем и Францией для совместной работы в отношении внешних рисков и проблем, а 77,8 % считают, что расширение сотрудничества между двумя странами на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды будет формировать не только отношения этих стан, но и значительно повлияет на формирование международной среды.

Поддержка многосторонних отношений в многополярном мире

Си Цзиньпин заявил в четверг, что Китай и Франция являются независимыми, дальновидными и ответственными крупными странами, а также конструктивными силами, работающими над созданием многополярного мира и развитием солидарности и сотрудничества человечества.

«Сегодня невиданные за столетие преобразования разворачиваются все более быстрыми темпами. Человечество вновь оказалось на распутье», — сказал Си Цзиньпин, добавив, что Китай и Франция должны действовать с сильным чувством ответственности, поддерживать многосторонний подход и твердо занимать правую сторону в истории.

Си Цзиньпин добавил, что Китай и Европа должны сохранять приверженность партнерству, способствовать непредубежденному сотрудничеству и обеспечивать развитие китайско-европейских отношений по правильному пути независимости и взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Макрон заявил, что Франция стремится содействовать здоровому и стабильному развитию отношений между Европой и Китаем, добавив, что по мнению Франции Европа и Китай должны поддерживать диалог и сотрудничество, а Европа должна достичь стратегической автономии.

«Учитывая глобальную геополитическую нестабильность и возникающие вызовы для многостороннего порядка, сотрудничество между Францией и Китаем становится еще более важным и незаменимым», — сказал он.

В ходе недавнего опроса CGTN 92,5 % респондентов призвали Китай и Францию совместно отстаивать истинный многосторонний подход, защищать цели и принципы Устава ООН и работать вместе над решением глобальных проблем.

Ван Яньхан (Wang Yanhang), старший научный сотрудник Чунъянского института финансовых исследований при Китайском народном университете, сказал, что наблюдение за двусторонним сотрудничеством между Китаем и Францией через призму многосторонних отношений подчеркивает их общую ответственность как крупных стран.

Г-н Ван сказал, что готовность и способность Китая и Франции к достижению консенсуса, надлежащей работе над разногласиями и углублению сотрудничества посредством общения и диалога, независимо от того, как может измениться международная среда, обеспечивают миру определенность и стабильность.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-04/What-makes-cooperation-between-China-and-France-a-two-way-success-1IPGh3rvVDi/p.html