CGTN: co sprawia, że współpraca pomiędzy Chinami a Francją jest obustronnym sukcesem?

PEKIN, 5 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Z okazji trwającej czwartej oficjalnej wizyty Prezydenta Francji, Emmanuela Macrona w Chinach, sieć CGTN opublikowała artykuł zawierający analizę powodów, dla których współpraca na linii Chiny-Francja jest obustronnym sukcesem, co podkreśla fakt wzajemnego zaangażowania w rozwój tej współpracy w strategicznych obszarach, wysoki poziom politycznego zaufania i wspólna wizja multilateralizmu w wielobiegunowym świecie.

W październiku tego roku, francuski gigant przemysłu lotniczego i kosmonautycznego, Airbus, otworzył swoją drugą linię końcowego montażu samolotów z rodziny A320 w portowym mieście Tianjin na północy Chin. Inwestycja ta zwiększa globalne zdolności produkcyjne dla tej serii statków powietrznych o 20 procent.

Waga inwestycji w Tianjinie została podkreślona w kwietniu 2023 r. kiedy to pod umową ramową oficjalnie złożyli swoje podpisy prezydent Chin, Xi Jinping i prezydent Francji, Emmanuel Macron, który w tym czasie odbywał wizytę w Chinach.

„Teraz, gdy Emmanuel Macron jest oficjalnie przyjmowany w Pekinie po raz czwarty, Chiny i Francja powinny wykorzystać nadarzające się możliwości i poszerzyć obszar współpracy" - powiedział prezydent Xi w czwartek podczas rozmów z prezydentem Francji.

Po przyjaznych, szczerych i owocnych rozmowach, Xi stwierdził, że każda ze stron przyznała, że konieczne jest umocnienie politycznego zaufania. „Niezależnie od tego, w jakim kierunku podążą zmiany otoczenia zewnętrznego, Chiny i Francja powinny zawsze prezentować strategiczną wizję i niezależność charakterystyczną dla dużych krajów, jak również oferować zrozumienie i wsparcie w sprawach dotyczących ich fundamentalnych interesów i kluczowych problemów" - stwierdził podczas konferencji prasowej z prezydentem Macronem.

Macron powiedział, że Francja ceni sobie dobre stosunki z Chinami i stanowczo popiera politykę jednych Chin. Dodał, że Francja z chęcią będzie nadal pogłębiać wszechstronne strategiczne partnerstwo pomiędzy tymi dwoma krajami.

Katalog możliwości

W trakcie rozmów, które odbyły się w czwartek w Wielkiej Hali Ludowej, Xi stwierdził, że podczas czwartej sesji plenarnej XX Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin debatował nad 15. Planem pięcioletnim i przyjął rekomendacje w tym zakresie, wytyczając plan rozwoju Chin na kolejne pięć lat i oferując światu katalog możliwości.

„Chiny i Francja powinny wykorzystać okazję do poszerzenia zakresu współpracy, umocnienia więzi w takich tradycyjnych obszarach, jak lotnictwo, kosmonautyka i energetyka jądrowa, oraz do uwolnienia potencjału drzemiącego w takich sektorach jak, między innymi, zielona gospodarka, gospodarka cyfrowa, biomedycyna, sztuczna inteligencja, czy nowe źródła energii" - dodał prezydent Xi.

Prezydent Macron stwierdził, że Francja z radością obserwuje dynamikę chińskiej gospodarki, która wspiera otwartość i współpracę, przynosząc światu jeszcze większe możliwości.

„Francja przychylnie spogląda na chińskie inwestycje w tym kraju i zapewni sprawiedliwe i niedyskryminacyjne otoczenie biznesowe" - powiedział.

Chiny są obecnie największym partnerem handlowym Francji w Azji i siódmym co do wielkości partnerem handlowym tego kraju na świecie, podczas gdy Francja zajmuje trzecią pozycję pośród partnerów handlowych Chin w Unii Europejskiej. W okresie od stycznia do października 2025 r., dwustronna wymiana handlowa osiągnęła wartość 68,75 mld $, odnotowując wzrost o 4,1% rok do roku, a dwustronne inwestycje przekroczyły łącznie poziom 27 mld $, według danych Ministerstwa Handlu Chin.

Jeżeli chodzi o wymianę kulturową i kontakty międzyludzkie, w ubiegłym roku do Chin przybyło ponad 6000 studentów z Francji w ramach wymiany podczas Chińsko-Francuskiego Roku Kultury i Turystyki, ogłoszonego z okazji 60. rocznicy ustanowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy tymi krajami.

Zgodnie z wynikami ostatniego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez CGTN, 75% respondentów popiera ściślejsze relacje gospodarcze pomiędzy Chinami a Francją z myślą o wspólnej eliminacji zagrożeń i stawieniu czoła wyzwaniom, a 77,8% badanych uważa, że poszerzenie współpracy pomiędzy tymi dwoma narodami w oparciu o szacunek, równość i wzajemne korzyści nie tylko ukształtuje relacje pomiędzy nimi, lecz również znacznie przyczyni się do kształtowania areny międzynarodowej.

Zwolennicy multilateralizmu w wielobiegunowym świecie

W czwartek, prezydent Xi stwierdził, że Chiny i Francja są niezależnymi, wizjonerskimi i odpowiedzialnymi krajami o wysokiej randze; są też konstruktywną siłą ukierunkowaną na umocnienie wielobiegunowego świata oraz promowanie solidarności i współpracy pomiędzy ludźmi.

„Obecnie zmiany nabierają tempa na skalę, której w tym stuleciu jeszcze nie odnotowano. Ludzkość po raz kolejny znalazła się na rozdrożu" - powiedział prezydent Xi, dodając, że Chiny i Francja powinny prowadzić działania z silnym poczuciem odpowiedzialności, popierać multilateralizm i zająć pozycję po właściwej stronie historii.

„Chiny i Europa powinny nieustannie angażować się w partnerstwo, dążyć do współpracy bez uprzedzeń i zapewnić, że stosunki pomiędzy Chinami a Europą rozwijają się we właściwym kierunku, który prowadzi do niezależności i współpracy korzystnej dla każdej ze stron" - dodał prezydent Chin.

Prezydent Macron powiedział, że Francja angażuje się we wspieranie stabilnego rozwoju relacji Chiny-Europa, dodając, że Europa i Chiny powinny kontynuować dialog i współpracę, przy czym Europa powinna osiągnąć strategiczną autonomię.

Biorąc pod uwagę brak stabilności geopolitycznej na świecie i wyzwania stojące przez multilateralnym porządkiem, współpraca pomiędzy Francją a Chinami jeszcze nigdy nie była tak ważna i niezbędna.

W ostatnim badaniu na zlecenie CGTN, 92,5 procent respondentów wezwało Chiny i Francję do wspólnego podtrzymywania prawdziwego multilateralizmu, ochrony celów i zasad wyszczególnionych w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz do podjęcia wspólnej pracy na rzecz rozwiązania globalnych problemów.

Wang Yanhang, starszy badacz reprezentujący Instytut Analiz Finansowych Chongyang na Chińskim Uniwersytecie Renmin, powiedział, że patrzenie na współpracę dwustronną pomiędzy Chinami i Francją przez pryzmat multilateralizmu podkreśla odpowiedzialność, jaką dzielą te dwa duże kraje.

Wang powiedział, że chęci i możliwości Chin i Francji w zakresie budowy konsensusu, właściwego podejścia do dzielących ich różnic i pogłębiania współpracy poprzez komunikację i dialog, niezależnie od kierunków zmian sytuacji międzynarodowej, oferują światu poczucie pewności i stabilności.

