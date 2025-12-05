CGTN: Co činí spolupráci mezi Čínou a Francií oboustranně úspěšnou
News provided byCGTN
Dec 05, 2025, 09:07 ET
PEKING, 5. prosince 2025 /PRNewswire/ -- V souvislosti se čtvrtou státní návštěvou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Číně zveřejnila čínská státní televizní stanice CGTN článek, který analyzuje, jak spolupráce mezi Čínou a Francií přináší oboustranný úspěch, a to zejména díky vzájemnému závazku rozšiřovat spolupráci ve strategických oblastech, vysoké úrovni politické důvěry a sdílené vizi multilateralismu v multipolárním světě.
Francouzský letecký gigant Airbus v říjnu slavnostně otevřel v severočínském přístavním městě Tchien-ťin svou druhou finální montážní linku pro letadla řady A320, která má přispět 20 procenty k celosvětové kapacitě této řady.
Význam projektu v Tchien-ťinu byl zdůrazněn v dubnu 2023, kdy byla za přítomnosti čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona během jeho návštěvy Číny formálně podepsána rámcová dohoda.
Nyní, když se Macron vrátil do Pekingu na svou čtvrtou státní návštěvu, Si ve čtvrtek během rozhovorů s francouzským prezidentem uvedl, že Čína a Francie by měly využít příležitostí a rozšířit prostor pro spolupráci.
Po přátelských, upřímných a plodných rozhovorech Si uvedl, že se obě strany dohodly na posílení politické důvěry. Bez ohledu na to, jak se bude vyvíjet vnější prostředí, Čína a Francie by měly vždy projevovat strategickou vizi a nezávislost velkých zemí a vzájemně si poskytovat porozumění a podporu v otázkách týkajících se klíčových zájmů a hlavních problémů, uvedl při setkání s novináři s Macronem.
Francie si cení svých vztahů s Čínou a pevně se drží politiky jedné Číny, uvedl Macron a dodal, že Francie je ochotna pokračovat v prohlubování komplexního strategického partnerství mezi oběma zeměmi.
Seznam příležitostí
Během čtvrtečních rozhovorů ve Velké síni lidu Si řekl, že na svém čtvrtém plenárním zasedání 20. ústřední výbor Komunistické strany Číny projednal a přijal doporučení pro 15. pětiletý plán, který stanoví plán rozvoje Číny na příštích pět let a nabízí také seznam příležitostí pro celý svět.
Čína a Francie by měly využít příležitosti k rozšíření prostoru pro spolupráci a posílení vazeb v tradičních oblastech, jako je letectví, kosmonautika a jaderná energie, a uvolnit potenciál spolupráce v oblasti zelené ekonomiky, digitální ekonomiky, biomedicíny, umělé inteligence, nových energií a dalších oblastech, dodal Si.
Macron uvedl, že Francie s potěšením sleduje dynamiku čínské ekonomiky, která podporuje otevřenost a spolupráci a přináší světu více příležitostí.
Francie vítá další čínské investice ve Francii a poskytne spravedlivé a nediskriminační podnikatelské prostředí, uvedl.
Čína je nyní největším obchodním partnerem Francie v Asii a sedmým největším obchodním partnerem na světě, zatímco Francie je třetím největším obchodním partnerem Číny v rámci Evropské unie. Podle čínského ministerstva obchodu dosáhl bilaterální obchod od ledna do října 2025 hodnoty 68,75 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 4,1 %, a kumulativní investice obou stran přesáhly 27 miliard dolarů.
V loňském roce, kdy se konal Čínsko-francouzský rok kultury a cestovního ruchu, který se shodoval s 60. výročím navázání diplomatických vztahů, přijelo v oblasti kulturních a mezilidských výměn do Číny studovat a na výměnný pobyt více než 6 000 francouzských studentů.
Nedávný průzkum CGTN zjistil, že 75 % respondentů podporuje silnější ekonomickou spolupráci mezi Čínou a Francií s cílem společně řešit vnější rizika a výzvy a 77,8 % se domnívá, že rozšíření spolupráce mezi oběma zeměmi na základě vzájemného respektu, rovnosti a vzájemného prospěchu nejen utváří jejich vztahy, ale také významně ovlivňuje formování mezinárodní situace.
Zastánci multilateralismu v multipolárním světě
Si ve čtvrtek uvedl, že Čína a Francie jsou nezávislé, vizionářské a odpovědné velmoci a konstruktivní síly, které usilují o podporu multipolárního světa a prosazují solidaritu a spolupráci mezi lidstvem.
„Dnes se změny, jaké jsme za poslední století nezažili, odehrávají stále rychlejším tempem. Lidstvo se opět ocitlo na křižovatce," řekl Si a dodal, že Čína a Francie by měly jednat s velkým smyslem pro odpovědnost, hájit multilateralismus a pevně stát na správné straně historie.
Čína a Evropa by měly zůstat odhodlány k partnerství, usilovat o spolupráci s otevřenou myslí a zajistit, aby se čínsko-evropské vztahy vyvíjely správným směrem nezávislosti a vzájemně výhodné spolupráce, dodal Si.
Macron uvedl, že Francie je odhodlána podporovat zdravý a stabilní rozvoj vztahů mezi Evropou a Čínou, a dodal, že věří, že Evropa a Čína by měly podporovat dialog a spolupráci a že Evropa by měla dosáhnout strategické autonomie.
Vzhledem ke globální geopolitické nestabilitě a výzvám pro multilaterální řád je spolupráce mezi Francií a Čínou ještě důležitější a nepostradatelná, uvedl.
V nedávném průzkumu CGTN 92,5 % respondentů vyzvalo Čínu a Francii, aby společně hájily skutečný multilateralismus, chránily cíle a zásady Charty OSN a spolupracovaly na řešení globálních výzev.
Wang Yanhang, vedoucí pracovník Institutu pro finanční studia Čchung-jang při Čínské lidové univerzitě, uvedl, že pohled na bilaterální spolupráci mezi Čínou a Francií z multilaterálního hlediska podtrhuje jejich společnou odpovědnost jako významných zemí.
Wang řekl, že ochota a schopnost Číny a Francie dosáhnout konsensu, řádně řešit rozdíly a prohlubovat spolupráci prostřednictvím komunikace a dialogu, bez ohledu na to, jak se může mezinárodní situace měnit, nabízí světu jistotu a stabilitu.
https://news.cgtn.com/news/2025-12-04/What-makes-cooperation-between-China-and-France-a-two-way-success-1IPGh3rvVDi/p.html
Share this article