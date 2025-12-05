CGTN：中国とフランスの協力が双方向の成功をもたらす理由

北京、2025年12月6日 /PRNewswire/ -- フランスのEmmanuel Macron大統領が現在4度目の国賓訪問で中国を訪問している中、CGTNは中国とフランスの協力が相互に成功を収めてきた経緯を分析する記事を掲載しました。戦略分野での協力拡大への相互のコミットメント、高レベルの政治的信頼、そして多極化する世界における多国間主義への共通のビジョンが特に強調されています。

フランスの航空宇宙大手Airbusは10月、中国北部の港湾都市・天津にA320ファミリー機の第2最終組立ラインを開設しました。同ラインはファミリー機の世界生産能力の20％を担う見込みです。

天津プロジェクトの重要性は、2023年4月に中国のXi Jinping国家主席とフランスのEmmanuel Macron大統領が同大統領の訪中中に正式に枠組み合意書に署名した際に強調されました。

今回、Macron大統領が4度目の国賓訪問で北京に戻ったことを受け、Xi主席は木曜日の会談で、中国とフランスは機会を捉え、協力の空間を拡大すべきだと述べました。

友好的で率直かつ実りある会談の後、Xi主席は双方が政治的信頼の強化で合意したと述べました。外部環境がどのように変化しようとも、中国とフランスは常に大国としての戦略的視野と独立性を示し、核心的利益や重大な関心事項に関わる問題では相互に理解と支持を提供すべきだと、習近平国家主席はMacron大統領との共同記者会見で述べました。

Macron大統領は、フランスが中国との関係を重視し、一つの中国政策を堅持していると表明し、両国の包括的戦略的パートナーシップを深化させ続ける意思があると付け加えました。

機会のリスト

木曜日に人民大会堂で行われた会談で、Xi氏は、中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議が第15次五カ年計画の提案を審議・採択し、今後5年間の中国発展の青写真を描くとともに、世界に向けて機会のリストを提供したと述べました。

中国とフランスは、航空、宇宙、原子力などの伝統的分野での協力の空間を拡大し、関係を強化するとともに、グリーン経済、デジタル経済、バイオ医薬、AI、新エネルギーなどの分野における協力の可能性を開拓すべきだとXi氏は付け加えました。

Macron大統領は、開放と協力を促進し、世界にさらなる機会をもたらす中国経済の活力をフランスは喜ばしく思うと述べました。

フランスは中国からの対仏投資を歓迎し、公平かつ非差別的なビジネス環境を提供すると表明しました。

中国は現在、フランスにとってアジア最大の貿易相手国であり、世界第7位の貿易相手国です。一方、フランスは欧州連合（EU）域内で中国の第3位の貿易相手国となっています。Chinese Ministry of Commerceによると、2025年1月から10月までの二国間貿易額は687億5000万ドルに達し、前年同期比4.1％増加し、双方向の累積投資額は270億ドルを超えました。

文化・人的交流分野では、昨年「中国・フランス文化観光年」開催中に6000人以上のフランス人学生が中国に留学・交流に訪れました。これは国交樹立60周年にあたる年でした。

CGTNの最近の世論調査によると、回答者の75％が対外的なリスクや課題に共同で対処するため、中国とフランスの経済協力強化を支持しています。また77.8％が、相互尊重、平等、互恵に基づく両国の協力拡大は、両国関係を形作るだけでなく、国際情勢の形成にも大きな影響を与えると考えています。

多極化世界における多国間主義の提唱者

Xi氏は15日、中国とフランスは独立した、先見性のある責任ある大国であり、多極化世界の構築と人類の連帯・協力の促進に取り組む建設的な力だと述べました。

「今日、一世紀に一度の変革がかつてない速さで展開しています。人類は再び分岐点に立っています」とXi氏は述べ、中国とフランスは強い責任感を持って行動し、多国間主義を堅持し、歴史の正しい側にしっかりと立つべきだと付け加えました。

中国と欧州はパートナーシップへのコミットメントを維持し、開放的な姿勢で協力を追求し、中欧関係が独立と互恵協力という正しい軌道に沿って発展することを確保すべきだとXi氏も述べました。

Macron大統領は、フランスは欧州と中国の健全かつ安定した関係発展を推進する決意であり、欧州と中国は対話と協力を堅持すべきであり、欧州は戦略的自律性を達成すべきだと述べました。

世界的な地政学的不安定と多国間秩序への挑戦を踏まえ、フランスと中国の協力はこれまで以上に重要かつ不可欠であると同氏は述べました。

CGTNの最近の世論調査では、回答者の92.5％が中国とフランスに対し、真の多国間主義を共に堅持し、国連憲章の目的と原則を守り、世界の課題に協力して取り組むよう求めました。

中国人民大学中陽金融研究院のWang Yanhang上級研究員は、多角的な視点から中仏二国間協力を観察することで、両国が主要国として共有する責任が浮き彫りになると述べました。

Wang氏は、国際情勢がどのように変化しようとも、中国とフランスが合意形成を図り、相違点を適切に管理し、対話と協議を通じて協力を深化させる意思と能力は、世界に確固たる安定をもたらすと述べました。

https://news.cgtn.com/news/2025-12-04/What-makes-cooperation-between-China-and-France-a-two-way-success-1IPGh3rvVDi/p.html

SOURCE CGTN