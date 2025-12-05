CGTN: 중국과 프랑스 협력을 동반 성공으로 이끄는 원동력

베이징 2025년 12월 5일 /PRNewswire/ -- 에마뉘엘 마크롱(Emmanuel Macron) 프랑스 대통령이 네 번째 국빈 방문차 중국에 머무는 가운데, CGTN에서 중국 및 프랑스 동맹의 동반 성공 요인을 분석한 기사를 보도했다. 이 기사에서는 양국의 전략적 협력 의지, 깊은 정치적 신뢰, 그리고 다자주의에 대한 공감대를 주요 요인으로 손꼽았다.

지난 10월 프랑스의 거대 항공 기업 에어버스(Airbus)는 중국 북부 항구 도시 톈진에 A320 계열 항공기를 생산하는 두 번째 조립 공장을 가동했다. 이 공장은 A320 기종의 전 세계 생산량 중 20%를 책임지게 된다.

톈진 프로젝트의 중요성은 2023년 4월 마크롱 대통령의 중국 방문 당시 시진핑(Xi Jinping) 주석과의 정상회담에서 기본 협약이 공식적으로 체결되면서 주목받었다.

마크롱 대통령은 네 번째 국빈 방문차 베이징을 다시 찾았는데, 시진핑 주석은 목요일 정상회담에서 중국과 프랑스가 양국의 협력 기회를 적극 활용하고 그 범위도 확장해야 한다고 강조했다.

시진핑 주석은 마크롱 대통령과의 우호적이고 진솔한 대화를 마친 뒤, 양국이 정치적 신뢰를 강화하기로 합의했다고 전했다. 시진핑 주석은 마크롱 대통령과의 공동 기자회견 석상에서 국제 정세가 어떻게 변화하든 양국은 주요국으로서의 전략적 비전과 독립성을 한결같이 견지해야 하며, 중대한 이익과 주요 관심사에 얽힌 문제들에 대해 서로 이해하고 지지해야 한다고 역설했다.

마크롱 대통령은 프랑스가 중국과의 관계를 중시하며, '하나의 중국(One-China)' 정책을 절대적으로 지지한다고 말한 데 이어, 양국의 포괄적인 전략적 파트너십을 더 발전시켜 나갈 의향이 있다고 덧붙였다.

다양한 기회

지난 목요일 인민대회당(Great Hall of the People) 회담 자리에서 시진핑 주석은 중국공산당 제20기 중앙위원회(20th Central Committee of the Communist Party of China)가 4차 전체회의에서 제15차 5개년 계획 권고안을 심의하여 의결했다고 전했다. 이 계획은 중국의 향후 5년간 발전 방향을 결정하고 세계 시장에 새로운 기회를 열어줄 것으로 전망된다.

시진핑 주석은 중국과 프랑스가 항공, 항공우주, 원자력 에너지 같은 전통 분야에서 협력 범위를 넓히고 협력 관계를 강화함과 동시에, 친환경 경제, 디지털 경제, 바이오의약, 인공지능(AI), 신에너지 등 유망 분야의 협력 기회를 적극적으로 모색해야 한다고 덧붙였다.

마크롱 대통령은 개방과 협력을 증진하고 세계에 더 많은 기회를 제시하는 역동적인 중국 경제에 대단히 만족스럽다는 의견을 표명했다.

마크롱 대통령은 중국의 추가 투자를 적극 환영하며, 중국 기업에 공평하고 차별 없는 사업 환경을 보장하겠다고 약속했다.

현재 중국은 프랑스의 아시아 최대 무역국이자 세계 7위 무역 상대국이다. 아울러 프랑스는 유럽연합에서 중국과 세 번째로 교역량이 많은 국가이다. 중국 상무부(Chinese Ministry of Commerce)에 따르면, 2025년 1월부터 10월까지 양국 간 교역액은 전년 동기 대비 4.1% 증가한 687억 5000만 달러에 달했으며, 양국 간 누적 투자액은 270억 달러를 넘어섰다.

문화 및 인적 교류 영역을 살펴보자면, 지난해 양국 수교 60주년과 맞물린 문화관광의 해를 맞아 6000명 이상의 프랑스 학생이 학업과 교류를 목적으로 중국을 방문했다.

최근 CGTN이 실시한 여론조사에서 응답자의 75%는 외적인 위험 요소에 대한 공동 대응을 목적으로 한 중국과 프랑스의 경제 협력 강화를 지지하며, 77.8%는 상호 존중, 평등, 호혜를 바탕으로 한 중국과 프랑스의 협력 확대가 양국의 관계를 넘어 국제 정세에도 지대한 영향을 미칠 것이라고 답했다.

다극화 세계에서 다자주의를 지지하는 국가

시진핑 주석은 지난 목요일에 중국과 프랑스가 독립성, 비전, 책임감을 겸비한 주요국답게 다극적 세계 질서를 확립하고 인류의 연대와 협력을 증진하는 데 앞장서고 있다고 평가했다.

시진핑 주석은 "오늘날, 전례를 찾아보기 어려운 수준의 변화가 급속도로 전개되고 있다. 인류가 다시 한번 중대한 기로에 선 것이다"라고 진단한 데 이어, 양국이 책임감을 가지고 다자주의 원칙을 고수하여 올바른 역사의 길을 함께 걸어야 한다고 촉구했다.

그는 중국과 유럽이 파트너 관계를 공고히 하고 열린 마음으로 협력에 임해야 하며, 아울러 양측의 관계가 독립적이고 호혜적인 협력이라는 올바른 방향으로 나아가도록 힘써야 한다고 덧붙였다.

마크롱 대통령은 프랑스가 유럽과 중국 관계의 안정적이고 건전한 발전에 힘쓰고 있다고 밝혔다. 또한 그는 양측이 대화와 협력 기조를 유지하는 동시에, 유럽이 전략적 자율성을 확보해야 한다고 역설했다.

그는 불안정한 세계정세와 흔들리는 다자주의 질서를 고려하면 프랑스와 중국의 협력이 그 어느 때보다 중요하고 필수적이라고 밝혔다.

최근 CGTN의 여론조사에서 응답자의 92.5%는 중국과 프랑스가 진정한 다자주의를 공동으로 수호하고, 유엔 헌장의 목적과 원칙을 보호하며, 세계적인 난제를 해결하고자 의기투합해야 한다고 입을 모았다.

중국인민대학의 충양금융연구소(Chongyang Institute for Financial Studies) 선임 연구원 왕옌항(Wang Yanhang)은 중국과 프랑스의 협력을 다자주의적 관점에서 살펴보면 양국이 주요국으로서의 공동 책무를 다하고 있다고 전했다.

왕옌항 연구원은 국제 정세 변화에 굴하지 않고 대화와 소통을 바탕으로 합의를 도출하고, 이견을 조율하며, 협력을 강화하는 중국과 프랑스의 역량과 의지가 세계 평화와 안정에 이바지하는 바가 크다고 평가했다.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-04/What-makes-cooperation-between-China-and-France-a-two-way-success-1IPGh3rvVDi/p.html

SOURCE CGTN