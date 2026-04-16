CPB肌膚之鑰與聯合國兒童基金會續簽全球合作協議，旨在惠及730萬名女孩

CPB肌膚之鑰全球品牌總裁Naomi Kawanishi表示：「目睹這一合作如何改變了女孩們的生活 —— 激發她們的信心、創造力以及為她們的未來帶來新的可能性 —— 讓我們的續約決定變得極具意義。我們特別高興能夠聚焦STEAM，不僅賦予女孩們技術知識，更讓她們具備成為真正創新者所需的創造力和自信。我們就是通過這種方式幫助她們充分發揮潛能。」

此次續約建立在已有顯著成效的項目基礎之上，通過創新的STEM學習計劃，該合作已為女孩們提供了廣泛的機會。

聯合國兒童基金會私營部門籌資和夥伴關係司司長Carla Haddad Mardini稱：「聯合國兒童基金會歡迎CPB肌膚之鑰在性別平等領域持續發揮領導作用，並對其賦能女孩的堅定承諾表示讚賞。我們續簽合作協議並將合作重點擴展至加強關鍵的STEAM技能，是對女孩作為變革者的有力投資，她們在塑造我們的未來方面發揮著重要作用。」

持續投資的迫切需求[1]

此次續約正值一個關鍵時期。在全球範圍內，女孩在教育和技能發展方面仍然面臨巨大障礙。有1.22億女孩失學，近40%的青春期女孩和年輕女性未完成高中教育。女孩在STEM和數字領域的代表性仍然不足，僅佔STEM畢業生的35%和ICT（信息與通信技術）畢業生的3%，同時有近5000萬女孩缺乏基本的識字技能。在低收入國家，約90%的女孩仍無法上網，這限制了她們獲得學習和機會的途徑。

這些挑戰源於多重相互交織的障礙，包括有害的性別規範、童婚以及無償照料責任。這凸顯了持續投資和採取促進性別平等方法的迫切需求，以幫助女孩獲得建設未來所必需的技能和機會。

通過此次續約合作，CPB肌膚之鑰與聯合國兒童基金會將繼續攜手，共同拓展全球女孩的發展機會，助力下一代實現其全部潛能。

編者注

關於CPB肌膚之鑰與聯合國兒童基金會的合作

自2019年起，CPB肌膚之鑰與聯合國兒童基金會合作，通過Skills4Girls計劃支持女孩的教育、技能培養與賦能。該合作致力於拓展女孩獲得未來技能的機會，包括數字素養、STEAM學習以及生活技能項目，同時著力消除限制女孩發展的社會與結構性障礙。

關於CPB肌膚之鑰

CPB肌膚之鑰作為資生堂旗下全球奢侈品牌，誕生於1982年，是優雅與科技的融合。Clé de Peau Beauté寓意「開啟美麗肌膚的鑰匙」。該品牌的理念是通過融合世界各地的彩妝技術和先進的護膚科技，釋放女性光彩的力量。CPB肌膚之鑰始終以精緻美學和智慧為指引，為產品注入現代感、魅力和活力，成為行業領導者，傳遞由內而外散發的非凡光采。CPB肌膚之鑰的業務遍及全球28個國家和地區。

CPB肌膚之鑰官方網站：https://www.cledepeau-beaute.com/global/

CPB肌膚之鑰聯合國兒童基金會活動頁面：https://www.cledepeau-beaute.com/global/cpb-for-unicef.html

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關於聯合國兒童基金會

聯合國兒童基金會致力於在一些全球最艱苦的地區，幫助最弱勢的兒童。我們在超過190個國家和地區開展工作，為了每一個孩子，無論他們身在何處，努力為所有人建設一個更美好的世界。請訪問 https://www.unicef.org/

聯合國兒童基金會不為任何公司、品牌、產品或服務背書。

[1] 聯合國兒童基金會《有關女童的目標：女童有什麼變化？30年來少女的權利》



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SOURCE Clé de Peau Beauté