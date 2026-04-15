Clé de Peau Beauté odnawia globalne partnerstwo z UNICEF i chce dotrzeć do dalszych 7,3 mln dziewcząt

TOKIO, 16 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Clé de Peau Beauté ogłosiła odnowienie swojego trzyletniego globalnego partnerstwa z UNICEF, rozpoczynając nowy etap zaangażowania w pomoc dalszym 7,3 mln dziewcząt. Kwota łącznego zobowiązania finansowego wynosząca 17,4 mln dolarów amerykańskich od 2019 roku sprawia, że jest to największy wkład sektora prywatnego w Globalny Program Równości Płci UNICEF, którego celem jest przyspieszenie pozytywnych zmian dla nastoletnich dziewcząt. Do tej pory partnerstwo wsparło już 12,9 miliona dziewcząt na całym świecie, znacząco wykraczając poza pierwotne założenia.

Wraz z przedłużeniem trzeciej fazy współpracy, programy wspierane przez Clé de Peau Beauté zostaną rozszerzone - poza dotychczasowy nacisk na STEM - o większy komponent STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka), integrując sztukę i kreatywność jako uzupełnienie nauki i technologii. Przykładowo w Indonezji dziewczęta uczestniczące w inicjatywach edukacji projektowej już łączą wiedzę naukową z twórczą ekspresją, aby opracowywać innowacyjne rozwiązania zwiększające odporność na zmiany klimatu.

„Obserwowanie, jak to partnerstwo już zmieniło życie dziewcząt - inspirując pewność siebie, kreatywność i nowe możliwości na przyszłość - sprawiło, że decyzja o odnowieniu naszego zaangażowania była niezwykle znacząca - powiedziała Naomi Kawanishi, globalna prezes marki Clé de Peau Beauté. - Szczególnie cieszy nas nacisk na STEAM, który wzmacnia dziewczęta nie tylko w zakresie wiedzy technicznej, ale także kreatywnej pewności siebie potrzebnej do stania się prawdziwymi innowatorkami. Tak właśnie pomagamy im odblokować ich pełen potencjał".

Odnowienie współpracy opiera się na silnych fundamentach skutecznych programów, które już teraz poprzez inicjatywy STEM zapewniają szerokie możliwości edukacyjne dla dziewcząt.

„UNICEF z zadowoleniem przyjmuje dalsze przywództwo Clé de Peau Beauté w zakresie równości płci oraz głębokie zaangażowanie we wzmacnianie pozycji dziewcząt - powiedziała Carla Haddad Mardini, dyrektor UNICEF ds. pozyskiwania funduszy i partnerstw z sektorem prywatnym. - Nasze odnowione partnerstwo oraz rozszerzony nacisk na rozwój kluczowych kompetencji STEAM to potężna inwestycja w dziewczęta jako przyszłe liderki zmian, które odegrają kluczową rolę w kształtowaniu naszej przyszłości".

Kluczowa potrzeba dalszych inwestycji[1]

To odnowione zobowiązanie pojawia się w kluczowym momencie. Na świecie dziewczęta nadal napotykają istotne bariery w dostępie do edukacji i rozwoju kompetencji. 122 miliony dziewcząt pozostaje poza systemem edukacji, a niemal 40% nastoletnich dziewcząt i młodych kobiet nie kończy szkół średnich. Dziewczęta są również niedostatecznie reprezentowane w obszarach STEM i technologii cyfrowych - stanowią 35% absolwentów studiów STEM i zaledwie 3% absolwentów kierunków związanych z informatyką i telekomunikacją - a prawie 50 milionów dziewcząt nie posiada podstawowych umiejętności czytania i pisania. W krajach o niskich dochodach około 90% dziewcząt pozostaje bez dostępu do Internetu, co ogranicza dostęp do nauki i możliwości rozwoju.

Wyzwania te wynikają z nakładających się barier - w tym szkodliwych norm płciowych, małżeństw, dzieci oraz nieodpłatnej pracy opiekuńczej - co podkreśla potrzebę długofalowych inwestycji i podejść uwzględniających równość płci, które umożliwią dziewczętom zdobycie kompetencji i szans potrzebnych do budowania własnej przyszłości.

Dzięki odnowieniu współpracy, Clé de Peau Beauté oraz UNICEF nadal będą pracować na rzecz zwiększania możliwości dla dziewcząt na całym świecie i wspierania nowego pokolenia w realizowaniu pełni swojego potencjału.

Uwagi dla wydawców

Partnerstwo Clé de Peau Beauté - UNICEF

Od 2019 r., Clé de Peau Beauté współpracuje z UNICEF, aby wspierać edukację, rozwój umiejętności i sprawczość dziewcząt w ramach inicjatywy Skills4Girls. Partnerstwo skupia się na poszerzaniu dostępu do umiejętności przydatnych w przyszłości, w tym kompetencji cyfrowych, edukacji STEAM oraz programów rozwijających umiejętności życiowe, przy jednoczesnym eliminowaniu barier społecznych i strukturalnych ograniczających możliwości dziewcząt.

Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, międzynarodowa marka luksusowa należąca do Shiseido Co. Ltd., powstała w 1982 r. jako najwyższa forma połączenia elegancji z nauką. Nazwa Clé de Peau Beauté oznacza klucz do piękna skóry. Filozofia marki polega na wyzwalaniu mocy blasku kobiet przez wykorzystanie innowacyjnych technologii kosmetyków do pielęgnacji skóry i makijażu z całego świata. Marka, niezmiennie kierując się duchem rozwagi i inteligencji estetycznej, naznacza swoje produkty nowoczesnością, czarem i dynamizmem. Dzięki temu Clé de Peau Beauté jawi się jako lider branży pod względem zapewniania wyjątkowego blasku, który pochodzi z wnętrza. Kosmetyki marki dostępne są w 28 krajach i regionach na świecie.

UNICEF

UNICEF działa na świecie tam, gdzie panują najcięższe warunki, aby docierać do dzieci najbardziej wykluczonych i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. W ponad 190 krajach i terytoriach działamy na rzecz każdego dziecka, wszędzie, aby budować lepszy świat dla wszystkich. Odwiedź stronę https://www.unicef.org/

UNICEF nie wyraża poparcia dla żadnych firm, marek, produktów ani usług.



[1] UNICEF Girl Goals: What Has Changed for Girls? Adolescent girls' rights over 30 years [Cele UNICEF dotyczące dziewcząt. Co się zmieniło dla dziewcząt? Prawa nastolatek na przestrzeni 30 lat]

