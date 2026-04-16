Clé de Peau Beauté Lanjutkan Kemitraan Global dengan UNICEF, Jangkau 7,3 Juta Anak Perempuan sebagai Target Baru

Memasuki periode ketiga, program yang didukung Clé de Peau Beauté ini tidak lagi hanya berfokus pada STEM, namun menjadi lebih luas hingga STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). Pendekatan tersebut menyatukan seni dan kreativitas sebagai pelengkap ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia, misalnya, peserta program berbasiskan proyek mulai memadukan sains dengan ekspresi kreatif untuk merancang solusi inovatif yang meningkatkan daya tahan terhadap perubahan iklim.

"Kemitraan ini telah membawa perubahan bagi anak-anak perempuan—baik dalam hal kepercayaan diri, kreativitas, maupun peluang masa depan—sehingga kami semakin berkomitmen untuk melanjutkannya," ujar Naomi Kawanishi, Global Brand President, Clé de Peau Beauté. "Kami juga menyambut baik fokus baru pada STEAM, sebab kami tidak hanya membekali mereka dengan kemampuan teknis, melainkan juga kreativitas untuk menjadi inovator sejati. Lewat cara ini, kami membantu mereka mencapai seluruh potensi."

Perpanjangan kemitraan ini melanjutkan fondasi program sebelumnya yang telah membuka berbagai peluang melalui pembelajaran STEM.

"UNICEF mengapresiasi peran Clé de Peau Beauté sebagai pemimpin industri yang mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan anak perempuan," kata Carla Haddad Mardini, Director, Private Sector Fundraising and Partnerships, UNICEF. "Dengan fokus yang semakin luas pada penguatan keterampilan STEAM, kemitraan ini menjadi investasi penting yang mendukung peran anak perempuan sebagai agen perubahan."

Investasi Berkelanjutan yang Semakin Dibutuhkan [1]

Kelanjutan komitmen Clé de Peau Beauté menjadi momen penting di tengah situasi yang krusial. Secara global, anak perempuan masih berhadapan dengan berbagai tantangan dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan. Sebanyak 122 juta anak perempuan belum mengenyam bangku pendidikan, sedangkan hampir 40% remaja perempuan tidak menuntaskan pendidikan menengah atas. Di sektor STEM dan digital, keterwakilan anak perempuan masih tergolong rendah—sekitar 35% di bidang STEM dan 3% di TIK. Di sisi lain, hampir 50 juta anak perempuan belum memiliki kemampuan literasi dasar. Di negara penghasilan rendah, sekitar 90% anak perempuan bahkan belum terhubung dengan internet sehingga membatasi akses belajar dan peluang.

Berbagai tantangan ini dipicu oleh beragam faktor, mulai dari norma gender yang merugikan kepentingan anak perempuan, pernikahan dini, hingga beban kerja domestik tanpa bayaran. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya investasi berkelanjutan dan pendekatan yang responsif dalam kesetaraan gender agar anak perempuan memperoleh akses terhadap keterampilan dan peluang untuk membangun masa depan mereka.

Melalui kolaborasi yang telah diperbarui ini, Clé de Peau Beauté dan UNICEF akan terus memperluas kesempatan bagi anak perempuan di seluruh dunia, sekaligus mendukung generasi muda untuk mewujudkan potensi terbaik mereka.

Tentang Kemitraan Clé de Peau Beauté – UNICEF

Sejak 2019, Clé de Peau Beauté bermitra dengan UNICEF melalui inisiatif Skills4Girls untuk mendukung pendidikan, pengembangan keterampilan, dan pemberdayaan anak perempuan. Program ini memperluas akses terhadap keterampilan masa depan, termasuk literasi digital, pembelajaran STEAM, serta keterampilan hidup, sekaligus mengatasi hambatan sosial dan struktural.

Tentang Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, merek mewah global dari Shiseido Co., Ltd., berdiri pada 1982 sebagai ungkapan terbaik atas keanggunan dan sains. Clé de Peau Beauté berarti "kunci keindahan kulit". Dengan menggabungkan teknologi kosmetik dan perawatan kulit mutakhir dari seluruh dunia, Clé de Peau Beauté menghadirkan produk yang menonjolkan kecantikan alami dari dalam diri perempuan. Saat ini, Clé de Peau Beauté tersedia di 28 negara dan wilayah.

Tentang UNICEF

UNICEF hadir di lebih dari 190 negara dan wilayah, termasuk di kawasan dengan tantangan paling berat, untuk menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan bantuan. Dengan komitmen tersebut, UNICEF berupaya membangun dunia yang lebih baik bagi setiap anak, di mana pun mereka berada. Informasi lebih lanjut: https://www.unicef.org/

UNICEF tidak mendukung atau mempromosikan perusahaan, merek, produk, atau layanan tertentu.

[1] UNICEF Girl Goals: What Has Changed for Girls? Adolescent girls' rights over 30 years

