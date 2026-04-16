Clé de Peau Beauté gia hạn quan hệ đối tác toàn cầu với UNICEF, hướng tới tiếp cận thêm 7,3 triệu trẻ em gái

TOKYO, ngày 16 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté công bố gia hạn quan hệ đối tác toàn cầu kéo dài ba năm với UNICEF, đánh dấu một giai đoạn cam kết mới trong việc trao quyền cho thêm 7,3 triệu trẻ em gái. Với tổng cam kết trị giá 17,4 triệu USD kể từ năm 2019, đây là khoản đóng góp lớn nhất từ khu vực tư nhân cho Chương trình Bình đẳng Giới Toàn cầu của UNICEF, nhằm thúc đẩy những thay đổi tích cực cho trẻ em gái vị thành niên. Tính đến nay, quan hệ đối tác này đã hỗ trợ 12,9 triệu trẻ em gái trên toàn thế giới, vượt xa đáng kể so với kỳ vọng ban đầu của chương trình.

Với việc gia hạn sang giai đoạn hợp tác thứ ba, các chương trình do Clé de Peau Beauté hỗ trợ sẽ không còn chỉ tập trung vào STEM mà sẽ nhấn mạnh hơn vào STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học), tích hợp nghệ thuật và sáng tạo như những yếu tố bổ trợ song hành cùng khoa học và công nghệ. Tại Indonesia, chẳng hạn, các trẻ em gái tham gia các sáng kiến học tập dựa trên dự án đã kết hợp kiến thức khoa học với khả năng biểu đạt sáng tạo để phát triển các giải pháp đổi mới nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

"Chứng kiến cách mà quan hệ đối tác này đã thay đổi cuộc sống của các em – truyền cảm hứng về lòng tự tin, óc sáng tạo và những khả năng mới cho tương lai của các em – đã khiến quyết định gia hạn cam kết của chúng tôi trở nên vô cùng ý nghĩa", Naomi Kawanishi, Chủ tịch Thương hiệu Toàn cầu của Clé de Peau Beauté chia sẻ. "Chúng tôi đặc biệt hào hứng với việc tập trung vào STEAM, không chỉ trao quyền cho các bé gái bằng kiến thức kỹ thuật mà còn bằng sự tự tin sáng tạo để trở thành những nhà đổi mới thực thụ. Đây chính là cách chúng tôi giúp khai mở trọn vẹn tiềm năng của các em".

Thỏa thuận gia hạn này kế thừa nền tảng vững chắc của các chương trình tạo tác động sâu rộng, với các sáng kiến học tập STEM đổi mới đã mở ra nhiều cơ hội đa dạng cho trẻ em gái thông qua quan hệ đối tác.

"UNICEF hoan nghênh vai trò tiên phong bền bỉ của Clé de Peau Beauté trong bình đẳng giới cũng như cam kết sâu sắc trong việc trao quyền cho trẻ em gái", Carla Haddad Mardini, Giám đốc Gây quỹ và Quan hệ đối tác Khu vực Tư nhân của UNICEF cho biết. "Quan hệ đối tác được gia hạn của chúng tôi, cùng với việc mở rộng trọng tâm vào tăng cường các kỹ năng STEAM thiết yếu, là một khoản đầu tư mạnh mẽ vào các em gái, những nhân tố tạo thay đổi đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của chúng ta".

Nhu cầu cấp thiết về đầu tư liên tục [1]

Cam kết mới này diễn ra vào một thời điểm vô cùng quan trọng. Trên toàn cầu, trẻ em gái tiếp tục phải đối mặt với những rào cản đáng kể trong giáo dục và phát triển kỹ năng. Có tới 122 triệu trẻ em gái vẫn chưa được đến trường, và gần 40% trẻ em gái vị thành niên và phụ nữ trẻ không hoàn thành giáo dục bậc trung học phổ thông. Trẻ em gái cũng chiếm tỷ lệ rất thấp trong các lĩnh vực STEM và kỹ thuật số, chỉ chiếm 35% số học viên tốt nghiệp STEM và 3% số sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT-TT, trong khi gần 50 triệu trẻ em gái thiếu kỹ năng đọc viết cơ bản. Tại các quốc gia thu nhập thấp, khoảng 90% trẻ em gái vẫn chưa có kết nối Internet, làm hạn chế khả năng tiếp cận học tập và cơ hội.

Những thách thức này xuất phát từ các rào cản đan xen – bao gồm các chuẩn mực giới có hại, tảo hôn và trách nhiệm chăm sóc không được trả công – qua đó nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về đầu tư liên tục và các cách tiếp cận có tính đáp ứng giới (gender-responsive) nhằm giúp trẻ em gái có được những kỹ năng và cơ hội cần thiết để xây dựng tương lai của mình.

Thông qua sự hợp tác được gia hạn này, Clé de Peau Beauté và UNICEF sẽ tiếp tục phối hợp mở rộng cơ hội cho trẻ em gái trên toàn thế giới, đồng thời hỗ trợ thế hệ tiếp theo hiện thực hóa trọn vẹn tiềm năng của mình.

Ghi chú cho biên tập viên

Giới thiệu về quan hệ đối tác giữa Clé de Peau Beauté – UNICEF

Kể từ năm 2019, Clé de Peau Beauté đã hợp tác với UNICEF nhằm hỗ trợ giáo dục, phát triển kỹ năng và trao quyền cho trẻ em gái thông qua sáng kiến Skills4Girls. Quan hệ đối tác tập trung vào việc mở rộng khả năng tiếp cận các kỹ năng sẵn sàng cho tương lai, bao gồm kỹ năng số, học tập STEAM và các chương trình kỹ năng sống, đồng thời giải quyết các rào cản xã hội và cấu trúc đang hạn chế cơ hội của trẻ em gái.

Giới thiệu về Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, thương hiệu mỹ phẩm cao cấp toàn cầu thuộc Shiseido Co., Ltd., được thành lập năm 1982 như sự kết tinh đỉnh cao của sự thanh lịch và khoa học. Tên gọi Clé de Peau Beauté có nghĩa là chìa khóa của vẻ đẹp làn da. Triết lý của thương hiệu là khai mở sức mạnh của vẻ rạng ngời từ người phụ nữ bằng cách ứng dụng các công nghệ trang điểm và chăm sóc da tiên tiến từ khắp nơi trên thế giới. Luôn được dẫn dắt bởi cảm quan thẩm mỹ tinh tế và trí tuệ, Clé de Peau Beauté đã truyền tải vào các sản phẩm của mình tính hiện đại, sức mê hoặc và sự năng động để vươn lên vị thế dẫn đầu ngành trong việc mang lại vẻ rạng rỡ nổi bật, tỏa sáng từ bên trong. Hiện diện tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Trang web chính thức của Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/global/

Trang Clé de Peau Beauté dành cho UNICEF: https://www.cledepeau-beaute.com/global/cpb-for-unicef.html

Instagram chính thức của Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Tiktok chính thức của Clé de Peau Beauté: https://www.tiktok.com/@cledepeaubeaute

Giới thiệu về UNICEF

UNICEF hoạt động tại một số khu vực khó khăn nhất trên thế giới nhằm tiếp cận những trẻ em chịu thiệt thòi nhất. Tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng tôi làm việc vì mọi trẻ em, ở mọi nơi, để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Truy cập https://www.unicef.org/

UNICEF không bảo chứng cho bất kỳ công ty, thương hiệu, sản phẩm, hoặc dịch vụ nào.

[1] Mục tiêu vì trẻ em gái của UNICEF: Những thay đổi đối với trẻ em gái? Quyền của trẻ em gái vị thành niên trong 30 năm

Các bản dịch sang các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh và tiếng Nhật chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc phân phối.

SOURCE Clé de Peau Beauté