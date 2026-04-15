Clé de Peau Beauté obnovuje globálne partnerstvo s UNICEF s cieľom osloviť ďalších 7,3 milióna dievčat
News provided by Clé de Peau Beauté
Apr 15, 2026, 22:00 ET
TOKIO, 16. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Clé de Peau Beauté oznámila obnovenie svojho trojročného globálneho partnerstva s UNICEF, čím začala novú fázu záväzku posilňovať postavenie ďalších 7,3 milióna dievčat. S celkovým prísľubom v sume 17,4 milióna USD od roku 2019 ide o najväčší príspevok súkromného sektora do Globálneho programu rodovej rovnosti UNICEF, ktorého cieľom je urýchliť pozitívne zmeny týkajúce sa dospievajúcich dievčat. Partnerstvo doteraz podporilo už 12,9 milióna dievčat na celom svete, čo výrazne prekonalo pôvodné očakávania partnerstva.
S obnovením tretieho obdobia sa programy podporované organizáciou Clé de Peau Beauté rozšíria nad rámec výhradného zamerania v oblasti STEM a budú klásť väčší dôraz na STEAM (veda, technológia, inžinierstvo, umenie a matematika) a integrujú umenie a kreativitu ako doplnkové sily popri vede a technike. Napríklad v Indonézii dievčatá, ktoré sa zúčastňujú na vzdelávacích iniciatívach v rámci projektu, už kombinujú vedecké poznatky s kreatívnym vyjadrovaním s cieľom vyvíjať inovatívne riešenia na zvýšenie odolnosti voči zmene klímy.
„Vďaka tomu, ako toto partnerstvo zmenilo životy dievčat – inšpirovalo ich sebavedomie, kreativitu a nové možnosti do budúcnosti – bolo rozhodnutie obnoviť náš záväzok nesmierne zmysluplné," povedala Naomi Kawanishiová, globálna prezidentka značky Clé de Peau Beauté. „Obzvlášť nás teší zameranie sa na oblasť STEAM, ktorá dievčatám poskytuje nielen technické znalosti, ale aj kreatívne sebavedomie, aby sa stali skutočnými inovátorkami. Takto im pomáhame odhaliť ich plný potenciál."
Obnova stavia na silnom základe účinných programov s inovatívnymi vzdelávacími iniciatívami v oblasti STEM, ktoré už prostredníctvom partnerstva poskytujú dievčatám širokú škálu príležitostí.
„UNICEF víta pokračujúce vedúce postavenie spoločnosti Clé de Peau Beauté v oblasti rodovej rovnosti a jej hlboký záväzok posilňovať postavenie dievčat," povedala Carla Haddad Mardiniová, riaditeľka UNICEF pre získavanie finančných prostriedkov a partnerstvá v súkromnom sektore. „Naše obnovené partnerstvo a rozšírené zameranie na posilňovanie kľúčových zručností v oblasti STEAM je silnou investíciou do dievčat ako do hybných síl, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri formovaní našej budúcnosti."
Kritická potreba pokračujúcich investícií[1]
Tento obnovený záväzok prichádza v rozhodujúcom čase. Dievčatá na celom svete naďalej čelia značným prekážkam vo vzdelávaní a rozvoji zručností. 122 miliónov dievčat stále nenavštevuje školu a takmer 40 percent dospievajúcich dievčat a mladých žien nedokončí vyššie stredoškolské vzdelanie. Dievčatá sú tiež nedostatočne zastúpené v oblastiach STEM a digitálnych technológií, pričom tvoria iba 35 percent absolventov STEM a 3 percentá absolventov IKT, zatiaľ čo takmer 50 miliónov dievčat nemá základné gramotné zručnosti. V krajinách s nízkymi príjmami zostáva približne 90 percent dievčat offline, čo obmedzuje prístup k vzdelávaniu a príležitostiam.
Tieto výzvy sú spôsobené prelínajúcimi sa bariérami – vrátane škodlivých rodových noriem, detských sobášov a neplatených opatrovateľských povinností – čo zdôrazňuje kritickú potrebu trvalých investícií a rodovo citlivých prístupov, ktoré dievčatám umožnia získať zručnosti a príležitosti potrebné na budovanie ich budúcnosti.
Prostredníctvom tejto obnovenej spolupráce budú Clé de Peau Beauté a UNICEF pokračovať v spolupráci s cieľom rozšíriť príležitosti pre dievčatá na celom svete a podporiť ďalšiu generáciu v realizácii ich plného potenciálu.
Poznámky pre editorov
O partnerstve Clé de Peau Beauté a UNICEF
Od roku 2019 spolupracuje značka Clé de Peau Beauté s organizáciou UNICEF na podpore vzdelávania, rozvoja zručností a posilnenia postavenia dievčat prostredníctvom iniciatívy Skills4Girls. Partnerstvo sa zameriava na rozšírenie prístupu k zručnostiam pripraveným na budúcnosť vrátane digitálnej gramotnosti, vzdelávania v oblasti STEAM a programov rozvoja životných zručností, pričom sa zároveň riešia sociálne a štrukturálne bariéry, ktoré obmedzujú príležitosti dievčat.
O značke Clé de Peau Beauté
Clé de Peau Beauté, globálna luxusná značka spoločnosti Shiseido Co Ltd, bola založená v roku 1982 ako najvyššie vyjadrenie elegancie a vedy. Clé de Peau Beauté znamená kľúč ku kráse pleti. Filozofiou značky je uvoľniť silu ženského vyžarovania využitím technológií make-upu a pokročilej starostlivosti o pleť po celom svete. Spoločnosť Clé de Peau Beauté, ktorá sa vždy riadila vycibrenou estetickou citlivosťou a inteligenciou, vdýchla svojim produktom modernosť, očarenie a dynamiku, a jej produkty dodávajú zákazníkom vyžarovanie tak pozoruhodné, ako keby vychádzalo zvnútra. Dostupné v 28 krajinách a regiónoch po celom svete.
O organizácii UNICEF
Organizácia UNICEF pôsobí na niektorých miestach s najťažšími podmienkami na svete, aby sa dostala k najviac znevýhodneným deťom na svete. Vo viac ako 190 krajinách a územiach pracujeme pre každé dieťa, všade, aby sme vybudovali lepší svet pre všetkých. Navštívte stránku https://www.unicef.org/
UNICEF nepodporuje žiadnu spoločnosť, značku, produkt ani službu.
|
[1] Ciele UNICEF pre dievčatá: Čo sa zmenilo v súvislosti s dievčatami? Práva dospievajúcich dievčat v priebehu 30 rokov
