Clé de Peau Beauté ประกาศต่อสัญญาพันธมิตรระดับโลกกับ UNICEF พร้อมตั้งเป้าเข้าถึงเด็กผู้หญิงเพิ่มอีก 7.3 ล้านคน
News provided byClé de Peau Beauté
16 Apr, 2026, 10:00 CST
โตเกียว 16 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté ประกาศต่อสัญญาความร่วมมือระดับโลกเป็นเวลาสามปีร่วมกับ UNICEF ซึ่งนับเป็นก้าวใหม่ของความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เด็กผู้หญิงเพิ่มเติมอีก 7.3 ล้านคน โดยมียอดเงินบริจาคสะสมรวม 17.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี 2562 และถือเป็นเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดสำหรับโครงการความเท่าเทียมทางเพศระดับโลก (Global Gender Equality Program) ของ UNICEF ที่มุ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่เด็กผู้หญิงวัยรุ่น ในปัจจุบัน ความร่วมมือนี้ได้สนับสนุนเด็กผู้หญิงไปแล้วกว่า 12.9 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งสูงกว่าความคาดหมายเดิมของความร่วมมือนี้ไปอย่างมาก
การต่ออายุสัญญาความร่วมมือระยะที่สามนี้จะส่งผลให้โครงการที่สนับสนุนโดย Clé de Peau Beauté จะขยายขอบเขตจากการมุ่งเน้นเพียงด้าน STEM ไปสู่การให้ความสำคัญกับ STEAM (วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์, ศิลปะ และคณิตศาสตร์) โดยการผสมผสานศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์เข้าเป็นแรงผลักดันควบคู่ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น ในประเทศอินโดนีเซีย เด็กผู้หญิงที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ผ่านโครงงานได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
"การได้เห็นความร่วมมือนี้ช่วยพลิกชีวิตของเด็กผู้หญิง ทั้งการสร้างความมั่นใจ ความคิดสร้างสรรค์ และโอกาสใหม่ๆ สำหรับอนาคต ได้ทำให้การตัดสินใจต่อสัญญาความมุ่งมั่นของเราในครั้งนี้เป็นเรื่องที่มีความหมายอย่างยิ่ง" Naomi Kawanishi ประธานแบรนด์ระดับโลกของ Clé de Peau Beauté กล่าว "เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษกับการมุ่งเน้นไปที่ STEAM ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมทักษะทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังช่วยมอบความมั่นใจในการสร้างสรรค์เพื่อช่วยให้พวกเธอเติบโตไปเป็นนวัตกรได้อย่างแท้จริง ซึ่งนี่ก็คือวิธีที่เราช่วยปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของพวกเธอนั่นเอง"
การต่อสัญญาในครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดจากรากฐานที่แข็งแกร่งของโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ด้าน STEM ที่มอบโอกาสมากมายให้แก่เด็กผู้หญิงผ่านความร่วมมือนี้มาอย่างต่อเนื่อง
"UNICEF ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Clé de Peau Beauté ยังคงเป็นผู้นำด้านความเท่าเทียมทางเพศและมีความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กผู้หญิง" Carla Haddad Mardini ผู้อำนวยการฝ่ายระดมทุนจากภาคเอกชนและพันธมิตรของ UNICEF กล่าว "การต่อสัญญาพันธมิตร และการขยายการมุ่งเน้นไปสู่การเสริมสร้างทักษะ STEAM ที่สำคัญนั้น ถือเป็นการลงทุนอันทรงพลังเพื่อช่วยให้เด็กผู้หญิงก้าวขึ้นเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของเรา"
ความจำเป็นเร่งด่วนในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง [1]
การต่อสัญญาความมุ่งมั่นครั้งใหม่นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญยิ่ง เนื่องจากเด็กผู้หญิงทั่วโลกยังคงเผชิญกับอุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาทักษะ โดยยังมีเด็กผู้หญิงถึง 122 ล้านคนที่ไม่ได้เข้าเรียน และเกือบ 40% ของเด็กหญิงวัยรุ่นและหญิงสาวไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้ เด็กผู้หญิงยังมีสัดส่วนน้อยมากในสาขา STEM และดิจิทัล โดยคิดเป็นเพียง 35% ของผู้สำเร็จการศึกษาด้าน STEM และเพียง 3% ในสาขา ICT ในขณะที่เด็กหญิงเกือบ 50 ล้านคนยังขาดทักษะการอ่านเขียนขั้นพื้นฐาน อีกทั้งเด็กหญิงประมาณ 90% ในประเทศที่มีรายได้น้อย ยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งจำกัดการเข้าถึงการเรียนรู้ และโอกาสต่างๆ อย่างมาก
ความท้าทายเหล่านี้ถูกผลักดันด้วยอุปสรรคที่ทับซ้อนกัน ทั้งบรรทัดฐานทางเพศที่เป็นอันตราย การแต่งงานในวัยเด็ก และภาระในการดูแลครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ซึ่งตอกย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และแนวทางการรับมือที่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนทางเพศ เพื่อให้เด็กหญิงได้รับทักษะและโอกาสที่จำเป็นต่อการสร้างอนาคตของตนเอง
Clé de Peau Beauté และ UNICEF จะยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกันผ่านความร่วมมือครั้งใหม่นี้เพื่อขยายโอกาสสำหรับเด็กผู้หญิงทั่วโลก และสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง
หมายเหตุถึงบรรณาธิการ
เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง Clé de Peau Beauté และ UNICEF
Clé de Peau Beauté ได้ร่วมมือกับ UNICEF นับตั้งแต่ปี 2562 เพื่อสนับสนุนการศึกษา การพัฒนาทักษะ และการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กผู้หญิงผ่านโครงการริเริ่ม Skills4Girls โดยมุ่งเน้นการขยายการเข้าถึงทักษะแห่งอนาคต รวมถึงความรู้ด้านดิจิทัล การเรียนรู้ STEAM และโครงการทักษะชีวิต พร้อมทั้งแก้ไขอุปสรรคทางสังคม และอุปสรรคเชิงโครงสร้างที่จำกัดโอกาสของเด็กหญิง
เกี่ยวกับ Clé de Peau Beauté
Clé de Peau Beauté แบรนด์หรูระดับโลกจาก Shiseido Co Ltd ก่อตั้งขึ้นในปี 2525 เพื่อเป็นตัวแทนสูงสุดของความสง่างามและวิทยาศาสตร์ คำว่า Clé de Peau Beauté มีความหมายว่า "กุญแจสู่ความงามแห่งผิว" โดยปรัชญาของแบรนด์ก็คือ การปลดล็อกพลังแห่งความเปล่งประกายของผู้หญิงด้วยการผสานเทคโนโลยีเมคอัพ และสกินแคร์ขั้นสูงจากทั่วโลก Clé de Peau Beauté ได้รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย เปี่ยมเสน่ห์ และมีพลังด้วยความชาญฉลาดและสุนทรียภาพอันประณีตงดงาม จนได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในการมอบความกระจ่างใสที่โดดเด่นจากภายในสู่ภายนอก ซึ่งปัจจุบันมีจำหน่ายใน 28 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก
เว็บไซต์ทางการ Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/global/
หน้าโครงการ Clé de Peau Beauté for UNICEF: https://www.cledepeau-beaute.com/global/cpb-for-unicef.html
Instagram ทางการของ Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/
Tiktok ทางการของ Clé de Peau Beauté: https://www.tiktok.com/@cledepeaubeaute
เกี่ยวกับ UNICEF
UNICEF ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ยากลำบากที่สุดในโลกเพื่อเข้าถึงเด็กที่ขาดแคลนโอกาสมากที่สุด เราดำเนินงานในกว่า 190 ประเทศและเขตการปกครอง เพื่อเด็กทุกคนในทุกพื้นที่ เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับทุกคน เยี่ยมชมได้ที่ https://www.unicef.org/
ทั้งนี้ UNICEF ไม่ได้ให้การรับรองบริษัท แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ
[1] เป้าหมายของ UNICEF สำหรับเด็กหญิง: อะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสำหรับเด็กหญิง สิทธิของเด็กหญิงวัยรุ่นในตลอด 30 ปีที่ผ่านมา
การแปลเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกในการเผยแพร่เท่านั้น
SOURCE Clé de Peau Beauté
Share this article