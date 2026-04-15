Clé de Peau Beauté renouvelle son partenariat mondial avec l'UNICEF pour atteindre 7,3 millions de filles supplémentaires

TOKYO, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté a annoncé le renouvellement de son partenariat mondial de trois ans avec l'UNICEF, marquant une nouvelle phase d'engagement pour autonomiser 7,3 millions de filles supplémentaires. Avec une promesse totale de 17,4 millions de dollars américains depuis 2019, il s'agit de la plus importante contribution du secteur privé au Programme mondial pour l'égalité des sexes de l'UNICEF, qui vise à accélérer les changements positifs pour les adolescentes. À ce jour, le partenariat a déjà soutenu 12,9 millions de filles dans le monde entier, ce qui dépasse largement les attentes initiales du partenariat.

Avec le renouvellement de son troisième mandat, les programmes soutenus par Clé de Peau Beauté iront au-delà d'une simple focalisation sur les STEM pour mettre davantage l'accent sur les STEAM (Science, Technologie, Ingénierie, Arts et Mathématiques), en intégrant l'art et la créativité comme forces complémentaires aux côtés de la science et de la technologie. En Indonésie, par exemple, les filles qui participent à des initiatives d'apprentissage par projet associent déjà les connaissances scientifiques à l'expression créative pour mettre au point des solutions innovantes visant à renforcer la résistance au climat.

« En voyant comment ce partenariat a transformé la vie des jeunes filles – en leur inspirant confiance, créativité et de nouvelles possibilités pour leur avenir – la décision de renouveler notre engagement a été incroyablement significative », a déclaré Naomi Kawanishi, Global Brand President de Clé de Peau Beauté. « Nous sommes particulièrement ravis de l'accent mis sur le programme STEAM, qui permet aux filles d'acquérir non seulement des connaissances techniques, mais aussi la confiance créative nécessaire pour devenir de véritables innovatrices. C'est ainsi que nous contribuons à libérer tout leur potentiel. »

Ce renouvellement s'appuie sur la base solide de programmes à fort impact, avec des initiatives d'apprentissage STEM innovantes qui offrent déjà un large éventail d'opportunités aux filles dans le cadre du partenariat.

« L'UNICEF se félicite du rôle de premier plan que joue Clé de Peau Beauté en matière d'égalité des sexes et de son engagement profond en faveur de l'autonomisation des filles », a déclaré Carla Haddad Mardini, directrice de la collecte de fonds et des partenariats avec le secteur privé à l'UNICEF. « Notre partenariat renouvelé, et l'accent mis sur le renforcement des compétences STEAM essentielles, est un investissement majeur dans les filles en tant qu'acteurs du changement qui ont un rôle important à jouer dans le façonnement de notre avenir. »

La nécessité absolue de poursuivre les investissements[1]

Cet engagement renouvelé intervient à un moment crucial. Au niveau mondial, les filles continuent de se heurter à des obstacles importants en matière d'éducation et de développement des compétences. 122 millions de filles ne sont toujours pas scolarisées et près de 40 % des adolescentes et des jeunes femmes ne terminent pas le deuxième cycle de l'enseignement secondaire. Les filles sont également sous-représentées dans les domaines des STEM et du numérique, puisqu'elles ne représentent que 35 % des diplômés en STEM et 3 % des diplômés en TIC, tandis que près de 50 millions de filles n'ont pas de compétences de base en lecture et en écriture. Dans les pays à faible revenu, environ 90 % des filles n'ont pas accès à Internet, ce qui limite leurs possibilités d'apprentissage et leurs perspectives.

Ces difficultés sont dues à des obstacles qui se recoupent – notamment des normes sexistes néfastes, le mariage des enfants et les responsabilités de soins non rémunérés – soulignant le besoin crucial d'investissements soutenus et d'approches tenant compte de la dimension de genre qui permettent aux filles d'acquérir les compétences et les possibilités nécessaires pour construire leur avenir.

Grâce à cette nouvelle collaboration, Clé de Peau Beauté et l'UNICEF continueront à travailler ensemble pour élargir les possibilités offertes aux filles du monde entier et aider la prochaine génération à réaliser tout son potentiel.

Notes aux rédacteurs

A propos du partenariat Clé de Peau Beauté – UNICEF

Depuis 2019, Clé de Peau Beauté s'est associée à l'UNICEF pour soutenir l'éducation, le développement des compétences et l'autonomisation des filles grâce à l'initiative Skills4Girls. Le partenariat se focalise sur l'élargissement de l'accès à des compétences prêtes pour l'avenir, dont la culture numérique, l'apprentissage STEAM et les programmes de préparation à la vie active, tout en s'attaquant aux barrières sociales et structurelles qui limitent les opportunités pour les filles.

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marque mondiale de luxe de Shiseido Co Ltd, a été fondée en 1982 comme l'expression ultime de l'élégance et de la science. Clé de Peau Beauté signifie « la clé de la beauté de la peau ». La philosophie de la marque est de libérer le pouvoir de l'éclat d'une femme en exploitant les technologies de maquillage et les soins de la peau avancés du monde entier. Toujours guidée par une sensibilité et une intelligence esthétiques raffinées, Clé de Peau Beauté a insufflé modernité, enchantement et dynamisme à ses produits pour s'imposer comme le chef de file du secteur en offrant un éclat si remarquable qu'il émane de l'intérieur. Disponible dans 28 pays et régions du monde.

Site officiel de Clé de Peau Beauté : https://www.cledepeau-beaute.com/global/

Page d'accueil de Clé de Peau Beauté pour l'UNICEF : https://www.cledepeau-beaute.com/global/cpb-for-unicef.html

Compte Instagram officiel de Clé de Peau Beauté : https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Compte Tiktok officiel de Clé de Peau Beauté : https://www.tiktok.com/@cledepeaubeaute

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF travaille dans certains des endroits les plus difficiles du monde, pour atteindre les enfants les plus défavorisés de la planète. Dans plus de 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, partout, afin de construire un monde meilleur pour tous. Visitez https://www.unicef.org/

L'UNICEF ne soutient aucune entreprise, marque, produit ou service.

[1] Objectifs de l'UNICEF pour les filles : Qu'est-ce qui a changé pour les filles ? Les droits des adolescentes depuis 30 ans

Les traductions dans des langues autres que l'anglais et le japonais ne sont fournies que pour faciliter la distribution.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2951020/CPB_26SS_UNICEF_Duratrans_NK_Ver1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740205/cpb_logo_set_bold_Logo.jpg