클레 드 뽀 보떼, 유니세프와 글로벌 파트너십 갱신…청소년기 여성 730만 명 추가 지원 목표

도쿄, 2026년 4월 16일 /PRNewswire/ -- 클레 드 뽀 보떼(Clé de Peau Beauté)가 유니세프(UNICEF)와의 3년 글로벌 파트너십을 갱신했다고 발표했다. 이는 청소년기 여성 730만 명을추가로 지원한다는 의미다. 이 파트너십은 2019년 이후 총 1740만 달러를 약정해 청소년기 여성들에게 긍정적 변화를 촉진하는 유니세프 글로벌 성평등 프로그램(Global Gender Equality Program)에 대한 민간 부문 기여 가운데 최대 규모를 기록 중이다. 현재까지 전 세계적으로 청소년기 여성 1290만 명을 지원해 당초 파트너십의 기대치를 크게 웃돌고 있다.

세 번째 기간의 갱신과 함께 클레 드 뽀 보떼가 지원하는 프로그램은 기존의 STEM 중심 접근을 넘어 STEAM(과학, 기술, 공학, 예술, 수학)에 보다 큰 중점을 두게 된다. 이를 통해 과학과 기술과 더불어 예술과 창의성을 상호보완적 요소로 통합할 예정이다. 예를 들어 인도네시아에서는 이미 프로젝트 기반 학습 이니셔티브에 참여하는 여성들이 과학 지식과 창의적 표현을 결합해 기후 회복력을 높여줄 혁신적 해결책을 개발하고 있다.

나오미 가와니시(Naomi Kawanishi) 클레 드 뽀 보떼의 글로벌 브랜드 사장은 "이 파트너십을 통해 여성들의 삶이 달라지고, 자신감과 창의성, 미래를 위한 새로운 가능성이 싹트는 모습을 지켜보면서 파트너십을 갱신하기로 했다"며 "특히 STEAM에 집중하는 것은 청소년기 여성들에게 기술적 지식만이 아니라 진정한 혁신가로 성장할 수 있는 창의적 자신감까지 부여한다는 점에서 매우 고무적이다. 이것이 바로 그들의 잠재력을 온전히 끌어내는 방법"이라고 말했다.

이번 갱신은 이미 파트너십을 통해 여성들에게 폭넓은 기회를 제공하고 있던 혁신적 STEM 학습 이니셔티브를 비롯해 영향력 있는 프로그램의 탄탄한 기반 위에서 나온 것이다.

칼라 하다드 마르디니(Carla Haddad Mardini) 유니세프 민간 부문 모금 및 파트너십 담당 국장은 "유니세프는 성평등을 위한 클레 드 뽀 보떼의 지속적인 리더십과 여성들의 역량 강화를 향한 깊은 헌신을 환영한다"며 "이번 파트너십 갱신과 핵심 STEAM 역량 강화를 위한 초점 확대는 미래의 주역이자 변화의 주체로서 청소년기 여성들이 큰 역할을 하도록 뒷받침하는 의미 있는 투자"라고 말했다.

지속적인 투자 필요성 대두[1]

이번 약정 갱신은 매우 중요한 시점에 나왔다. 전 세계적으로 청소년기 여성들은 여전히 교육과 기술 개발에 있어 상당한 장벽에 직면해 있다. 현재 1억 2200만 명이 학교에 다니지 못하고 있으며, 청소년기 여성과 젊은 성인 여성의 약 40%는 상급 중등교육을 이수하지 못하고 있다. 또 청소년기 여성들은 STEM 및 디지털 분야에서도 대표성이 낮으며 STEM 졸업생의 35%, ICT 졸업생의 3%에 불과하다. 더불어 청소년기 여성 약 5000만 명이 기초 문해 능력을 갖추지 못한 상태다. 저소득 국가에서는 약 90%가 인터넷에 접속하지 못하고 있어 학습과 기회 접근이 크게 제한되고 있다.

이 같은 문제는 유해한 성별 규범, 조혼, 무급 돌봄 노동 등 서로 얽혀 있는 여러 장벽에서 비롯된 것으로, 이는 청소년기 여성들이 자기 미래를 구축하는 데 필요한 기술과 기회를 확보할 수 있도록 지속적인 투자와 성인지적 접근이 필요하다는 방증이기도 하다.

클레 드 뽀 보떼와 유니세프는 이번 협력 갱신을 통해 전 세계 청소년기 여성에게 기회를 넓혀 주고 다음 세대가 잠재력을 온전히 실현할 수 있도록 지속적으로 협력해 나갈 방침이다.

편집자 주

클레 드 뽀 보떼–UNICEF 파트너십 소개

클레 드 뽀 보떼는 2019년부터 유니세프와 협력해 Skills4Girls 이니셔티브를 통해 청소년기 여성들의 교육, 기술 개발 및 역량 강화를 지원해 왔다. 양사는 이 파트너십을 통해 디지털 문해력, STEAM 교육, 생활 기술 프로그램 등 미래 대비 역량에 대한 접근성을 확대하는 동시에 청소년기 여성들의 기회를 제한하는 사회적•구조적 장벽을 해소하는 데 주력하고 있다.

클레 드 뽀 보떼 소개

클레 드 뽀 보떼는 시세이도(Shiseido Co Ltd)의 글로벌 럭셔리 브랜드로, 1982년 우아함과 과학의 정수를 구현하기 위해 설립됐다. 클레 드 뽀 보떼는 피부의 아름다움을 여는 열쇠를 의미한다. 이 브랜드는 전 세계의 메이크업 기술과 첨단 스킨케어를 활용해 여성의 광채를 끌어내는 것을 철학으로 삼고 있다. 정교한 미적 감각과 지성을 바탕으로 현대성, 매혹, 역동성을 제품에 담아내며, 내면에서부터 빛나는 탁월한 광채를 구현하는 업계 선도 브랜드로 자리매김했다. 현재 전 세계 28개 국가 및 지역에서 판매되고 있다.

클레 드 뽀 보떼 공식 웹사이트: https://www.cledepeau-beaute.com/global/

유니세프 협력 페이지: https://www.cledepeau-beaute.com/global/cpb-for-unicef.html

클레 드 뽀 보떼 공식 인스타그램: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

클레 드 뽀 보떼 공식 틱톡: https://www.tiktok.com/@cledepeaubeaute

유니세프 소개

유니세프는 세계에서 특히 더 어려운 환경에 처한 지역에서 활동하며 특히 더 취약한 아동들을 지원하는 기구다. 190여 국가와 지역에서 모든 아동을 위해, 어디에서나 더 좋은 세상을 만들기 위해 노력하고 있다. 자세한 내용은 https://www.unicef.org/에서 확인할 수 있다.

유니세프는 특정 기업, 브랜드, 제품 또는 서비스를 지지하지 않는다.

[1] UNICEF 'Girl Goals: What Has Changed for Girls? Adolescent girls' rights over 30 years'

영어 및 일본어 외 언어로 제공되는 번역문은 배포 편의를 위한 참고용이다.

SOURCE Clé de Peau Beauté