Clé de Peau Beauté Perbaharui Kerjasama Global dengan UNICEF, Sasar Capai Tambahan 7.3 Juta Kanak-Kanak Perempuan

TOKYO, 16 April 2026 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté mengumumkan pembaharuan kerjasama global selama tiga tahun dengan UNICEF, menandakan fasa baharu komitmen untuk memperkasa tambahan 7.3 juta kanak-kanak perempuan. Dengan jumlah komitmen keseluruhan sebanyak US$17.4 juta sejak 2019, ini merupakan sumbangan sektor swasta terbesar kepada Program Kesaksamaan Gender Global UNICEF yang bertujuan mempercepat perubahan positif bagi remaja perempuan. Setakat ini, kerjasama ini telah menyokong 12.9 juta kanak-kanak perempuan di seluruh dunia, jauh melebihi jangkaan asal.

Dengan pembaharuan penggal ketiga, program yang disokong oleh Clé de Peau Beauté akan berkembang melangkaui fokus tunggal kepada STEM kepada penekanan lebih luas terhadap STEAM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan, Seni dan Matematik), dengan mengintegrasikan seni dan kreativiti sebagai pelengkap kepada sains dan teknologi. Di Indonesia, sebagai contoh, peserta wanita dalam inisiatif pembelajaran berasaskan projek telah menggabungkan pengetahuan saintifik dengan ekspresi kreatif untuk membangunkan penyelesaian inovatif bagi meningkatkan daya tahan iklim.

"Melihat bagaimana kerjasama ini telah mengubah kehidupan kanak-kanak perempuan — memberi inspirasi kepada keyakinan, kreativiti dan peluang baharu untuk masa depan mereka — menjadikan keputusan untuk memperbaharui komitmen ini amat bermakna," kata Naomi Kawanishi, Presiden Jenama Global Clé de Peau Beauté. "Kami amat teruja dengan penekanan kepada STEAM, yang memperkasa kanak-kanak perempuan bukan sahaja dengan pengetahuan teknikal tetapi juga keyakinan kreatif untuk menjadi penginovasi sebenar. Inilah cara kami membantu membuka potensi penuh mereka."

Pembaharuan ini dibina atas asas kukuh program berimpak tinggi, dengan inisiatif pembelajaran STEM inovatif yang telah menyediakan pelbagai peluang kepada kanak-kanak perempuan melalui kerjasama ini.

"UNICEF mengalu-alukan kepimpinan berterusan Clé de Peau Beauté dalam kesaksamaan gender serta komitmen mendalam untuk memperkasa kanak-kanak perempuan," kata Carla Haddad Mardini, Pengarah Pengumpulan Dana Sektor Swasta dan Perkongsian UNICEF. "Kerjasama yang diperbaharui ini, bersama penekanan diperluas terhadap kemahiran STEAM kritikal, merupakan pelaburan penting dalam kanak-kanak perempuan sebagai ejen perubahan yang memainkan peranan besar dalam membentuk masa depan kita."

Keperluan Kritikal untuk Pelaburan Berterusan [1]

Komitmen baharu ini hadir pada masa yang amat penting. Di peringkat global, kanak-kanak perempuan masih berdepan halangan besar dalam pendidikan dan pembangunan kemahiran. Seramai 122 juta kanak-kanak perempuan masih tidak bersekolah, dan hampir 40 peratus remaja perempuan serta wanita muda tidak menamatkan pendidikan menengah atas. Kanak-kanak perempuan juga kurang diwakili dalam bidang STEM dan digital, hanya merangkumi 35 peratus graduan STEM dan 3 peratus graduan ICT, manakala hampir 50 juta kanak-kanak perempuan tidak mempunyai kemahiran literasi asas. Di negara berpendapatan rendah, sekitar 90 peratus kanak-kanak perempuan masih tidak mempunyai akses kepada internet, sekali gus mengehadkan pembelajaran dan peluang.

Cabaran ini didorong oleh pelbagai halangan yang saling berkait — termasuk norma gender yang memudaratkan, perkahwinan kanak-kanak serta tanggungjawab penjagaan tanpa bayaran — sekali gus menekankan keperluan kritikal untuk pelaburan berterusan dan pendekatan responsif gender yang membolehkan kanak-kanak perempuan memperoleh kemahiran dan peluang untuk membina masa depan mereka.

Melalui kerjasama yang diperbaharui ini, Clé de Peau Beauté dan UNICEF akan terus bekerjasama untuk memperluas peluang kepada kanak-kanak perempuan di seluruh dunia serta menyokong generasi akan datang dalam merealisasikan potensi penuh mereka.

Nota kepada Editor

Latar Belakang Kerjasama Clé de Peau Beauté – UNICEF

Sejak 2019, Clé de Peau Beauté telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan, pembangunan kemahiran dan pemerkasaan kanak-kanak perempuan melalui inisiatif Skills4Girls. Kerjasama ini memberi tumpuan kepada memperluas akses kepada kemahiran masa depan, termasuk literasi digital, pembelajaran STEAM dan program kemahiran hidup, sambil menangani halangan sosial dan struktur yang mengehadkan peluang mereka.

Latar Belakang Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, jenama mewah global di bawah Shiseido Co Ltd, diasaskan pada 1982 sebagai ekspresi tertinggi keanggunan dan sains. Nama Clé de Peau Beauté bermaksud kunci kepada kecantikan kulit. Falsafah jenama ini adalah untuk membuka potensi seri wanita melalui teknologi solekan dan penjagaan kulit termaju dari seluruh dunia. Berpandukan estetika yang halus dan kecerdasan, jenama ini menampilkan produk dengan sentuhan moden, pesona dan dinamik, menjadikannya peneraju industri dalam menyerlahkan kecantikan dalaman. Kini tersedia di 28 negara dan wilayah di seluruh dunia.

Latar Belakang UNICEF

UNICEF beroperasi di beberapa lokasi paling mencabar di dunia untuk mencapai kanak-kanak yang paling terpinggir. Di lebih 190 negara dan wilayah, UNICEF berusaha untuk setiap kanak-kanak, di mana sahaja, bagi membina dunia yang lebih baik untuk semua. Layari https://www.unicef.org/

UNICEF tidak menyokong mana-mana syarikat, jenama, produk atau perkhidmatan.

[1] UNICEF Girl Goals: What Has Changed for Girls? Adolescent girls' rights over 30 years

