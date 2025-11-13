FOTONグローバル・パートナー会議2026（FOTON Global Partners Conference 2026）が北京で盛大に開催、グローバル戦略を固め、世界トップクラスの商用車企業を目指す

グローバル商用車市場の動向、FOTON Motorの将来技術ロードマップ、製品計画に焦点を当て、FOTON MotorのEVPであるLu Zhenghua氏は会議で次のように述べています。「中国の商用車産業は『市場参加者』から『グローバル技術リーダー』へと急速に転換しています。現在の3大潮流は、新エネルギー車普及率の急上昇、知能化技術の加速的発展、複数エネルギー経路の共存です。」FOTON Motorはこれらの潮流に緊密に呼応し、「国際化、新エネルギー、知能化（Internationalization,New Energy and Intelligence）」という戦略的方向性を設定しました。同社はピュア・エレクトリック、ハイブリッド、水素燃料技術を視野に入れた多角的なアプローチを推進しています。新エネルギー分野において、FOTONが独自開発したIECO三合一（three-in-one）システムは数々の過酷な試験をクリアし、電動モーターは97.7%のピーク効率を達成しました。ハイブリッド技術は12の代表的な走行条件をカバーし、水素燃料電池実証車両は3,600台に達しています。知能運転分野では、FOTONのHWP技術が運転者の疲労を効果的に軽減。AI搭載のスマート・コックピットは車両を「移動型生産性プラットフォーム」へと変革します。製品面では、FOTONは新エネルギー車専用プラットフォームを開発すると同時に従来プラットフォームの改良を継続し、グローバル市場で競争力を持つ製品ラインアップを構築しています。
そこには、明確な道筋と強力な支援に支えられた野心的な目標があります。会議では、FOTON Motor副社長兼FOTON International社長のFu Jun氏が「国際事業2026年作業計画（International Business 2026 Work Plan）」について詳細な説明を行いました。同氏は次のように述べています。「2026年までに、FOTONは海外販売台数20万台を達成することを目指し、大型トラックは70％以上の成長、バス販売は倍増、軽商用車は継続的な成長を目指します。また、各市場で年間1万台以上の販売規模を持つ8つの市場を確立する計画です。」FOTONは産業レイアウトを加速し、マーケティング・モデルのイノベーションを推進するとともに、新製品と新エネルギー車の普及に注力します。同社はグローバル・パートナーと連携し、「偉業への道（Drive to Great）」の新たな展開を進めていく方針です。
FOTONのグローバル展開に顕著な貢献を果たしたパートナーを表彰するため、FOTON Motorは10以上の賞を授与しました。これには「新製品プロモーション優秀賞（Excellence in New Product Promotion Award）」、「新エネルギー推進パイオニア賞（Pioneer in New Energy Promotion Award）」、「サービス＆パーツ優秀賞（Excellence in Service & Parts Award）」、「アフターマーケット優秀賞（Excellence in Aftermarket Award）」、「名誉フリート顧客賞（Prestigious Honorary Fleet Customer Award）」、「ライジング・スター賞（Best Rising Star Award）」などが含まれます。
この記事をシェアする