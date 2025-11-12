Konferencja globalnych partnerów FOTON, FOTON Global Partners Conference 2026, zorganizowana z wielkim rozmachem w Pekinie, ukierunkowana na strategię globalną, której celem jest stworzenie światowej klasy przedsiębiorstwa produkującego pojazdy użytkowe

Ugruntowanie globalnej strategii, dążenie do nowych możliwości rozwoju

Obecnie inteligencja przemysłowa, cyfryzacja i łączność napędzają szybki rozwój chińskiego przemysłu motoryzacyjnego. W tym procesie nowe źródła energii i inteligentna jazda zyskały kluczowe znaczenie dla konkurencyjności chińskiego sektora motoryzacyjnego. W tym przełomowym momencie transformacji globalnego przemysłu pojazdów użytkowych firma FOTON Motor aktywnie uczestniczy w globalnej konkurencji, kierując się nową wizją strategiczną. Podczas konferencji prezes zarządu FOTON Motor Chang Rui oficjalnie przedstawił raport dotyczący globalnej strategii FOTON, nakreślając jasne cele i ścieżki rozwoju na skalę globalną: „Do 2030 r. pojazdy napędzane nowymi źródłami energii będą stanowić ponad 50% naszej oferty produktowej, sprzedaż zagraniczna przekroczy 300 000 sztuk, a my zbudujemy światowej klasy przedsiębiorstwo produkujące pojazdy użytkowe, oferujące wiodące koncepcje projektowe, procesy produkcyjne i doświadczenia związane z jakością".

Aby osiągnąć ten cel, firma FOTON Motor przyspieszy swoje inwestycje przemysłowe za granicą. W ciągu najbliższych pięciu lat firma planuje zbudować ponad 10 baz przemysłowych w Tajlandii, Indonezji, RPA, Brazylii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej, Unii Europejskiej i innych kluczowych regionach. FOTON stworzy również ekosystem obejmujący części, pojazdy używane, zarządzanie flotą i inne powiązane usługi. Firma będzie nadal optymalizować swoją ofertę produktów, dążyć do synergii między sprzedażą bezpośrednią a dystrybucją oraz budować system jakości na światowym poziomie. Wysiłki te zwiększą konkurencyjność produktów i zadowolenie klientów, torując drogę do osiągnięcia pozycji światowej klasy przedsiębiorstwa produkującego pojazdy użytkowe.

Pogłębianie współpracy regionalnej, ekspansja na rynki wschodzące

Firma FOTON Motor w swojej podróży z Chin na świat zawsze kierowała się globalną wizją ukierunkowaną na otwartość, współpracę i głęboką ekspansję rynkową. W tym stale rozwijającym się globalnym krajobrazie firma FOTON nie tylko udowadnia silne możliwości produkcyjne Chin, ale także podkreśla poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie chińskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej.

Brazylia i RPA, jako dynamiczne rynki wschodzące, są kluczowymi filarami strategicznymi globalnej ekspansji firmy FOTON. Podczas konferencji Victor Queiroz, główny przedstawiciel ApexBrasil w regionie Azji i Pacyfiku, oraz Mogamat Mahdi Basadien, pełniący obowiązki ambasadora RPA w Pekinie, wygłosili przemówienia, w których wyrazili swoje poparcie dla pogłębiającej się współpracy i dalszych inwestycji firmy FOTON w swoich regionach.

W swoim przemówieniu Victor Queiroz, główny przedstawiciel ApexBrasil w regionie Azji i Pacyfiku, podkreślił znaczący postęp, jaki firma FOTON Motor poczyniła na rynku brazylijskim w ostatnich latach. Zwrócił uwagę, że fabryka FOTON w południowej Brazylii z powodzeniem zrealizowała lokalną produkcję pierwszej lekkiej ciężarówki „ALL-New Aumark", co stanowiło kluczowy krok w lokalizacji chińskich marek pojazdów użytkowych w Brazylii. Victor zwrócił również uwagę, że rząd brazylijski promuje takie inicjatywy jak „Nowy plan przemysłowy (NOVA INDÚSTRIA)" oraz „Plan zielonej mobilności i innowacji (MOVER)", które koncentrują się na zielonych technologiach i pojazdach napędzanych nowymi źródłami energii. Plany te zachęcają przedsiębiorstwa do zwiększenia inwestycji w dekarbonizację, innowacje i elektryfikację, co jest ściśle zgodne ze strategią zrównoważonego transportu firmy FOTON. Brazylijska Agencja Promocji Eksportu i Inwestycji będzie nadal wspierać lokalny rozwój firmy FOTON w takich dziedzinach, jak pojazdy napędzane nowymi źródłami energii i inteligentna produkcja, dzięki czemu współpraca między Chinami a Brazylią wejdzie w nową fazę.

Mogamat Mahdi Basadien, pełniący obowiązki ambasadora Republiki Południowej Afryki w Pekinie, stwierdził, że lokalna fabryka montażowa FOTON w RPA jest jednym z najważniejszych projektów inwestycyjnych w branży motoryzacyjnej w tym kraju od prawie czterech dekad. Podkreślił, że to osiągnięcie odzwierciedla pogłębiającą się współpracę gospodarczą między Chinami a RPA, opartą na wzajemnym zaufaniu i wspólnym rozwoju. Udane wprowadzenie na rynek pierwszej lokalnie montowanej ciężarówki pickup marki FOTON we wrześniu 2025 r. stanowi historyczny kamień milowy nie tylko dla firmy FOTON, która stała się pierwszą chińską marką realizującą lokalną produkcję w systemie CKD w Republice Południowej Afryki, ale także dla samej Republiki Południowej Afryki, ponieważ umacnia ona pozycję tego kraju jako regionalnego centrum produkcyjnego w Afryce. „Rząd Republiki Południowej Afryki z zadowoleniem przyjmuje plan FOTON „Lighthouse Plan", dzięki któremu Republika Południowej Afryki ma stać się regionalnym centrum Afryki. Chcemy pogłębiać współpracę w takich obszarach, jak lokalizacja produkcji części, badania i rozwój w zakresie pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii, transfer technologii i handel regionalny, współpracując na rzecz promowania zrównoważonego i integracyjnego rozwoju na całym kontynencie afrykańskim" – podkreślił Basadien.

W przyszłości firma FOTON Motor zamierza dalej wzmacniać swoje lokalne systemy produkcji i usług, dostarczając produkty i technologie lepiej dostosowane do potrzeb lokalnego rynku. Firma będzie wspierać rozwój rynku i aktywnie promować regionalną współpracę gospodarczą i handlową, a także modernizację przemysłową.

Przywództwo w zakresie innowacji produktowych, otwarcie nowego rozdziału na rynku globalnym

Koncentrując się na globalnych trendach na rynku pojazdów użytkowych, przyszłej mapie technologicznej FOTON Motor oraz planowaniu produktów, wiceprezes FOTON Motor, Lu Zhenghua, stwierdził podczas konferencji: „Chiński przemysł pojazdów użytkowych szybko przechodzi transformację z „uczestników rynku" do „globalnych liderów technologicznych". Trzy kluczowe trendy to obecnie: szybki wzrost popularności pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii, przyspieszony rozwój inteligentnych technologii oraz współistnienie wielu źródeł energii". Firma FOTON Motor ściśle wpisuje się w te trendy i wyznaczyła strategiczny kierunek działania oparty na „internacjonalizacji, nowych źródłach energii i inteligentnych rozwiązaniach". Firma realizuje wielotorowe podejście, wykorzystując technologie czysto elektryczne, hybrydowe i wodorowe. W zakresie nowych energii, opracowany przez FOTON system IECO „trzy w jednym" przeszedł liczne testy wytrzymałościowe, a silnik elektryczny osiągnął maksymalną sprawność na poziomie 97,7%. Technologia hybrydowa obejmuje 12 typowych warunków eksploatacyjnych, a flota demonstracyjna pojazdów z ogniwami wodorowymi osiągnęła liczbę 3600 sztuk. W zakresie inteligentnej jazdy technologia HWP firmy FOTON skutecznie zmniejsza zmęczenie kierowcy, a inteligentny kokpit, oparty na sztucznej inteligencji, sprawia, że pojazd staje się „mobilną platformą produktywności". Jeśli chodzi o produkty, firma FOTON opracowała dedykowane platformy dla pojazdów wykorzystujących nowe źródła energii, jednocześnie kontynuując prace nad tradycyjnymi platformami, tworząc linię produktów konkurencyjnych na rynku globalnym.

Kierując się kompleksową strategią inteligentnego rozwoju, wiceprezes FOTON Motor i rzecznik prasowy, Pan Liu Xuguang, podkreślił w swoim raporcie dotyczącym strategii ekosystemu rynku wtórnego: " Opierając się na strategii ekosystemu rynku wtórnego FOTON, firma wykorzystuje możliwości szybkiego wzrostu w chińskim sektorze rynku wtórnego. FOTON buduje zróżnicowaną przewagę konkurencyjną, koncentrując się na „pojazdach i systemie telematycznym FOTON" oraz promując pełną cyfryzację i rozwój ekosystemu w całej swojej działalności". Obecnie platforma systemu telematycznego FOTON łączy dane z ponad 3,16 mln pojazdów i obsługuje ponad 4500 firm logistycznych. Wykorzystując takie funkcje, jak inteligentne planowanie, zdalna diagnostyka i analiza zachowań kierowców, firma FOTON osiągnęła 10-procentową poprawę wydajności operacyjnej i 40-procentową redukcję ryzyka wypadków. W obszarach takich jak leasing, konserwacja i naprawy oraz pojazdy używane firma FOTON wzmacnia synergię kanałów i platform, rozbudowuje sieć stacji ładowania i promuje usługi związane z wartością dodaną danych. Na arenie międzynarodowej firma FOTON aktywnie rozbudowuje swoje platformy cyfrowe i sieci uzupełniania energii, usprawnia sieci dystrybucji części oraz wspiera pośredników w zakresie rozwoju działalności związanej z pojazdami używanymi i leasingiem. Firma nieustannie buduje globalny system usług ekosystemu pojazdów, stopniowo stając się światowej klasy przedsiębiorstwem z branży pojazdów użytkowych.

Ambitne cele poparte jasną ścieżką działania i silnym wsparciem. Podczas konferencji wiceprezes FOTON Motor i prezes FOTON International, Fu Jun, szczegółowo omówił plan działania w zakresie działalności międzynarodowej na rok 2026. Stwierdził on: „"Do 2026 roku firma FOTON zamierza osiągnąć sprzedaż na rynkach zagranicznych na poziomie 200 000 sztuk, przy czym zakłada się ponad 70-procentowy wzrost sprzedaży ciężkich samochodów ciężarowych, podwojenie sprzedaży autobusów oraz dalszy wzrost sprzedaży lekkich pojazdów użytkowych. Planujemy również rozwój sprzedaży na 8 rynkach, na każdym z nich osiągając sprzedaż na poziomie ponad 10 000 sztuk". Firma FOTON przyśpieszy rozwój swojej działalności przemysłowej i będzie wspierać innowacje w modelach marketingowych, koncentrując się na promocji nowych produktów i pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii. Firma będzie współpracować z globalnymi partnerami, aby napisać nowy rozdział w „Dążeniu do doskonałości".

Aby docenić wybitnych partnerów, którzy wnieśli znaczący wkład w globalny rozwój firmy FOTON, FOTON Motor wręczył ponad 10 nagród, w tym nagrodę za doskonałość w promocji nowych produktów, nagrodę za pionierską rolę w promowaniu nowych źródeł energii, nagrodę za doskonałość w zakresie usług i części zamiennych, nagrodę za doskonałość w obsłudze posprzedażowej, prestiżową nagrodę honorową dla klienta flotowego oraz nagrodę dla najlepszej wschodzącej gwiazdy.

Jako wiodące przedsiębiorstwo w chińskiej branży pojazdów użytkowych, firma FOTON Motor wykorzystała tę strategiczną odsłonę jako przełom, którego głównym motorem napędowym była innowacyjność produktów. Firma nie tylko dostarcza użytkownikom najlepsze rozwiązania, które są „bardziej energooszczędne, mają większy zasięg, są bardziej inteligentne i bezpieczniejsze", ale także przyspiesza transformację branży w kierunku ekologicznych i inteligentnych technologii. W przyszłości, dzięki pełnej realizacji nowej strategii i wprowadzeniu nowych produktów, FOTON umocni swoją pozycję na rynku globalnym i wniesie silny „chiński wkład" w rozwój globalnej logistyki opartej na nowych źródłach energii.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2819733/image_834329_45514948.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2819734/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2819735/2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2819736/3.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2819737/4.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2819738/5.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2819739/6.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2819740/7.jpg

21 % more press release views with Request a Demo