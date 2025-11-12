Konferencia globálnych partnerov FOTON 2026 sa konala s veľkým úspechom v Pekingu - so zámerom ukotviť globálnu stratégiu pre podnikanie v oblasti úžitkových vozidiel svetovej triedy

PEKING, 12. november 2025 /PRNewswire/ – 9. novembra 2025 usporiadala spoločnosť FOTON Motor v Pekingu svoju Konferenciu globálnych partnerov 2026 na tému „Drive to Great" (Cesta k skvelým výsledkom). Podujatia sa zúčastnilo viac ako 2000 účastníkov z viac ako 140 krajín, okrem iných predseda predstavenstva spoločnosti FOTON Motor Chang Rui, generálny riaditeľ spoločnosti FOTON Motor Wu Xibin, hlavný zástupca spoločnosti ApexBrasil pre ázijsko-tichomorský región Victor Queiroz, chargé d'affaires a.i. veľvyslanectva Južnej Afriky v Pekingu Mogamat Mahdi Basadien, ako aj miestni zamestnanci spoločnosti FOTON, obchodní zástupcovia, kľúčoví klienti, predajcovia, dodávatelia a médiá. Spoločne sa stali svedkami strategickej modernizácie a rozvoja ekosystému spoločnosti FOTON, ktorá sa rýchlym tempom vydáva na cestu podniku v oblasti úžitkových vozidiel svetovej triedy. V tomto kľúčovom momente spoločnosť FOTON preukázala otvorenejší postoj a pevné odhodlanie, pričom spojila sily s globálnymi partnermi so zámerom viesť medzinárodnú expanziu odvetvia úžitkových vozidiel.
Ukotvenie globálnej stratégie, úsilie o nové vrcholy v rozvoji
Priemyselná inteligencia, digitalizácia a konektivita sú v súčasnosti hnacou silou rýchleho rozvoja čínskeho automobilového priemyslu. V rámci tohto procesu sa hlavnými konkurenčnými výhodami čínskeho automobilového sektora stali nová energia a inteligentné riadenie. V tomto kľúčovom momente transformácie globálneho odvetvia úžitkových vozidiel sa FOTON Motor aktívne zapája do globálnej hospodárskej súťaže s novou strategickou víziou. Predseda predstavenstva spoločnosti FOTON Motor Chang Rui na konferencii oficiálne uviedol Správu o globálnej stratégii FOTON, v ktorej načrtol jasné globálne ciele a smerovanie: „Do roku 2030 budú vozidlá poháňané novou energiou tvoriť viac ako 50 % nášho produktového radu, predaj v zahraničí presiahne 300 000 kusov a vybudujeme svetový podnik zameraný na úžitkové vozidlá s poprednými dizajnovými konceptmi, výrobnými procesmi a vysokou kvalitou."
Na dosiahnutie tohto cieľa FOTON Motor urýchli svoje investície do zahraničného priemyslu. V nasledujúcich piatich rokoch plánuje spoločnosť vybudovať viac ako 10 priemyselných základní v Thajsku, Indonézii, Južnej Afrike, Brazílii, Mexiku, Saudskej Arábii, Európskej únii a ďalších kľúčových regiónoch. Okrem toho FOTON vytvorí ekosystém zahŕňajúci náhradné diely, ojazdené vozidlá, správu vozového parku a ďalšie súvisiace služby. Spoločnosť bude pokračovať v optimalizácii svojho produktového radu, podpore synergií medzi priamym predajom a distribúciou, ako aj budovaní systému kvality svetovej úrovne. Toto úsilie zvýši konkurencieschopnosť produktov a spokojnosť zákazníkov, čím sa vydláždi cesta k tomu, aby sme sa stali podnikom v oblasti úžitkových vozidiel svetovej triedy.
Prehlbovanie regionálnej spolupráce, expanzia na rozvíjajúce sa trhy
Cesta spoločnosti FOTON Motor z Číny do sveta vždy nasledovala globálnu víziu zameranú na otvorenosť, spoluprácu a hĺbkový rozvoj trhu. V tejto neustále sa rozširujúcom globálnom prostredí FOTON nielen demonštruje silné výrobné kapacity Číny, ale zdôrazňuje aj zmysel čínskych podnikov pre zodpovednosť a záväzok na globálnej scéne.
Brazília a Južná Afrika ako dynamické rozvíjajúce sa trhy sú pre globálnu expanziu spoločnosti FOTON kľúčovými strategickými piliermi. Victor Queiroz, hlavný zástupca ApexBrasil pre ázijsko-tichomorský región, a Mogamat Mahdi Basadien, chargé d'affaires a.i. Veľvyslanectva Južnej Afriky v Pekingu, na konferencii predniesli prejavy, v ktorých vyjadrili podporu prehlbujúcej sa spolupráci spoločnosti FOTON a pokračujúcim investíciám do svojich regiónov.
Vo svojom prejave vyzdvihol Victor Queiroz, hlavný zástupca spoločnosti ApexBrasil pre ázijsko-tichomorský región, významný pokrok, ktorý spoločnosť FOTON Motor dosiahla na brazílskom trhu za posledné roky. Poznamenal, že továreň FOTON na juhu Brazílie úspešne dosiahla lokalizovanú výrobu prvého ľahkého nákladného vozidla „ALL-New Aumark", čo predstavuje kľúčový krok v lokalizácii čínskych značiek úžitkových vozidiel v Brazílii. Victor tiež poukázal na to, že brazílska vláda podporuje iniciatívy ako „Nový priemyselný plán (NOVA INDÚSTRIA)" a „Plán zelenej mobility a inovácií (MOVER)", zamerané na zelené technológie a vozidlá poháňané novou energiou. Tieto plány povzbudzujú spoločnosti k zvyšovaniu investícií do dekarbonizácie, inovácií a elektrifikácie, čo je v úzkom súlade so stratégiou udržateľnej dopravy spoločnosti FOTON. Brazílska agentúra na podporu exportu a investícií bude naďalej napomáhať lokálnemu rozvoju spoločnosti FOTON v oblastiach, ako sú vozidlá poháňané novou energiou a inteligentná výroba, aby spoločne posunuli spoluprácu medzi Čínou a Brazíliou na novú úroveň.
Mogamat Mahdi Basadien, chargé d'affaires a.i. veľvyslanectva Južnej Afriky v Pekingu, uviedol, že miestny montážny závod FOTON v Južnej Afrike je jedným z najdôležitejších investičných projektov v automobilovom priemysle krajiny za takmer štyri desaťročia. Zdôraznil, že tento úspech odráža prehlbujúcu sa hospodársku spoluprácu medzi Čínou a Južnou Afrikou, ktorá je založená na vzájomnej dôvere a spoločnom rozvoji. Úspešné uvedenie prvého lokálne montovaného pick-upu značky FOTON na trh v septembri 2025 predstavuje historický míľnik nielen pre spoločnosť FOTON, ktorá sa tak stala prvou čínskou značkou, ktorá dosiahla lokalizovanú výrobu CKD v Južnej Afrike, ale aj pre celú Južnú Afriku, pretože upevňuje pozíciu krajiny ako regionálneho výrobného centra v Afrike. Basadien zdôraznil: „Juhoafrická vláda víta „Lighthouse Plan" spoločnosti FOTON, ktorého cieľom je etablovať Južnú Afriku ako regionálne centrum pre Afriku. Tešíme sa na prehĺbenie spolupráce v oblastiach, ako je lokalizácia dielov, výskum a vývoj vozidiel poháňaných novou energiou, transfer technológií a regionálny obchod. Spoločne budeme podporovať udržateľný a inkluzívny rozvoj na celom africkom kontinente."
FOTON Motor bude do budúcnosti naďalej posilňovať svoje lokalizované výrobné a servisné systémy a dodávať produkty a technológie, ktoré sú lepšie prispôsobené potrebám miestneho trhu. Spoločnosť bude prispievať k rozvoju trhu a aktívne podporovať regionálnu hospodársku a obchodnú spoluprácu, ako aj modernizáciu priemyslu.
Popredná inovácia produktov, otváranie novej globálnej kapitoly
Výkonný viceprezident spoločnosti FOTON Motor, Lu Zhenghua, sa na konferencii zameral na trendy globálneho trhu s úžitkovými vozidlami, budúci technologický plán FOTON Motor a plánovanie produktov: „Čínsky priemysel úžitkových vozidiel sa rýchlo mení z pozície „účastníkov trhu" na „globálnych technologických lídrov". Medzi tri kľúčové trendy súčasnosti patrí: rýchly nárast penetrácie vozidiel poháňaných novou energiou, zrýchlený rozvoj inteligentných technológií a koexistencia viacerých energetických trás." FOTON Motor sa úzko zameriava na tieto trendy a stanovila si strategický smer „internacionalizácie, novej energie a inteligencie". Spoločnosť sa zaviazala k viacúrovňovému prístupu s čisto elektrickými, hybridnými a vodíkovými palivovými technológiami. Pokiaľ ide o novú energiu, systém IECO tri v jednom, z dielne spoločnosti FOTON, prešiel mnohými extrémnymi testami, pričom elektromotor dosiahol maximálnu účinnosť 97,7 %. Hybridná technológia pokrýva 12 typických prevádzkových podmienok a ukážková flotila vodíkových palivových článkov dosiahla 3600 kusov. V oblasti inteligentného riadenia technológia HWP od spoločnosti FOTON účinne znižuje únavu vodiča, zatiaľ čo jej inteligentný kokpit s podporou AI transformuje vozidlo na „mobilnú platformu produktivity". Pokiaľ ide o produkty, spoločnosť FOTON vyvinula špecializované platformy pre vozidlá poháňané novou energiou a zároveň pokračuje v iterácii na tradičných platformách, čím si vybudovala produktový rad schopný konkurencie na globálnom trhu.
V rámci komplexnej inteligentnej stratégie spoločnosti zdôraznil viceprezident a hovorca spoločnosti FOTON Motor, pán Liu Xuguang, vo svojej Správe o stratégii ekosystému popredajných služieb: „Na základe stratégie ekosystému popredajných služieb využíva spoločnosť FOTON príležitosti rýchleho rastu v čínskom sektore popredajných služieb. FOTON si buduje diferencované konkurenčné výhody zameraním sa na „vozidlá + FOTON Telematics System" (Telematický systém FOTON) a presadzovaním plnej digitalizácie a rozvoja ekosystému v celom svojom podnikaní. Platforma FOTON Telematics System v súčasnosti prepája dáta z viac ako 3,16 milióna vozidiel a využíva ju viac ako 4500 logistických spoločností. Vďaka funkciám, ako je inteligentné plánovanie, diaľková diagnostika a analýza správania vodiča, dosahuje FOTON 10 % zlepšenie prevádzkovej efektívnosti a 40 % zníženie rizika nehôd. V oblastiach ako lízing, údržba a opravy, ako aj ojazdené vozidlá posilňuje FOTON synergie medzi kanálmi a platformami, rozširuje svoju sieť nabíjacích staníc a propaguje dátové služby s pridanou hodnotou. Na medzinárodnej scéne spoločnosť FOTON aktívne rozširuje svoje digitálne platformy a siete na doplnenie energie, zlepšuje siete distribúcie náhradných dielov a podporuje predajcov pri rozvoji podnikania v oblasti ojazdených vozidiel a lízingu. Spoločnosť neustále rozvíja globálny systém služieb pre ekosystém vozidiel a postupne sa posúva k tomu, aby sa stala podnikom v oblasti úžitkových vozidiel na svetovej úrovni.
Ambiciózne ciele podporené jasnou cestou a silnou podporou. Viceprezident spoločnosti FOTON Motor a prezident spoločnosti FOTON International, Fu Jun, na konferencii podrobne vysvetlil plán International Business 2026 Work Plan. Uviedol: „Do roku 2026 si spoločnosť FOTON kladie za cieľ dosiahnuť 200 000 kusov v zahraničí, s viac ako 70 % rastom v segmente ťažkých nákladných vozidiel, zdvojnásobením predaja autobusov a ďalším rastom v segmente ľahkých úžitkových vozidiel. Taktiež plánujeme rozšírenie na 8 trhov s viac ako 10 000 kusmi na každom z nich." Spoločnosť FOTON urýchli svoj priemyselný rozvoj a bude podporovať inovácie marketingových modelov so silným zameraním na propagáciu nových produktov a vozidiel s novou energiou. Spoločnosť bude v spolupráci s globálnymi partnermi písať novú kapitolu príbehu "Drive to Great".
Na znak ocenenia vynikajúcich partnerov, ktorí významne prispeli ku globálnemu vývoju spoločnosti FOTON, udelila spoločnosť FOTON Motor viac ako 10 ocenení vrátane ceny za excelentnosť v propagácii nových produktov, ceny za priekopníctvo v propagácii novej energie, ceny za excelentnosť v servise a náhradných dieloch, ceny za excelentnosť v oblasti popredajného servisu, ceny pre prestížnych čestných zákazníkov vozového parku a ceny za najlepšiu vychádzajúcu hviezdu.
FOTON Motor, ako popredný podnik čínskeho odvetvia úžitkových vozidiel, využíva toto strategické uvedenie na trh ako míľnik, ktorého hlavným hnacím motorom bola inovácia produktov. Spoločnosť nielenže poskytuje používateľom dokonalé riešenia, ktoré sú „energeticky úspornejšie, s dlhším dojazdom, vyššou inteligenciou a lepšou bezpečnosťou", ale tiež poháňa zrýchlenú transformáciu odvetvia smerom k zeleným a inteligentným technológiám. V budúcnosti, s plnou implementáciou svojej novej stratégie a nových produktov, bude FOTON naďalej upevňovať svoju pozíciu na globálnom trhu a vnesie silnú „čínsku moc" do rozvoja globálnej logistiky nových energií.
