V Pekingu se konala ve velkém stylu Konference globálních partnerů FOTON 2026, jež se zaměřila na globální strategii a kladla si za cíl stát se světovou špičkou v oblasti užitkových vozidel

PEKING, 12. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Dne 9. listopadu 2025 uspořádala společnost FOTON Motor v Pekingu Konferenci globálních partnerů FOTON 2026 na téma „Jezděte k velikosti". Akce se zúčastnilo více než 2 000 účastníků ze 140 zemí, včetně předsedy představenstva společnosti FOTON Motor Chang Ruie, generálního ředitele společnosti FOTON Motor Wu Xibine, hlavního zástupce společnosti ApexBrasil pro region Asie a Tichomoří Victora Queiroze a Mogamata Mahdiho Basadiena, prozatímního chargé d'affaires velvyslanectví Jihoafrické republiky v Pekingu. Dále tu byli místní zaměstnanci společnosti FOTON, obchodní zástupci, klíčoví klienti, prodejci, dodavatelé a média. Společně byli svědky strategického vylepšení a rozvoje ekosystému společnosti FOTON, která urychluje svou cestu k tomu, aby se stala světovou špičkou v oblasti užitkových vozidel. V tomto klíčovém okamžiku prokázala společnost FOTON otevřenější postoj a pevné odhodlání spojit se s globálními partnery a vést mezinárodní expanzi odvětví užitkových vozidel.
Upevnění globální strategie, snaha zdolat nové vrcholy ve vývoji
V současné době jsou hnací silou rychlého rozvoje čínského automobilového průmyslu průmyslová inteligence, digitalizace a konektivita. V tomto procesu se nové energie a inteligentní řízení staly klíčovými konkurenčními výhodami čínského automobilového sektoru. V tomto klíčovém okamžiku transformace globálního průmyslu užitkových vozidel se společnost FOTON Motor aktivně zapojuje do globální konkurence s novou strategickou vizí. Na konferenci představil oficiálně předseda představenstva společnosti FOTON Motor Chang Rui zprávu o globální strategii společnosti FOTON, v níž nastínil jasné globální cíle a cesty: „Do roku 2030 budou vozidla na nové energie tvořit více než 50 % naší produktové řady, zahraniční prodej překročí 300 000 kusů a vybudujeme světovou společnost v oblasti užitkových vozidel s předními designovými koncepty, výrobními procesy a kvalitními zkušenostmi."
K dosažení tohoto cíle bude společnost FOTON Motor urychlovat své zahraniční průmyslové investice. V příštích pěti letech plánuje společnost vybudovat více než deset průmyslových základen v Thajsku, Indonésii, Jižní Africe, Brazílii, Mexiku, Saúdské Arábii, Evropské unii a dalších klíčových regionech. Společnost FOTON také vytvoří ekosystém zahrnující náhradní díly, ojetá vozidla, správu vozového parku a další související služby. Společnost bude i nadále optimalizovat svou produktovou řadu, podporovat synergii mezi přímým prodejem a distribucí a budovat systém kvality na světové úrovni. Tyto snahy zvýší konkurenceschopnost produktů a spokojenost zákazníků a připraví půdu pro to, aby se společnost stala podnikem světové třídy v oblasti užitkových vozidel.
Prohlubování regionální spolupráce, expanze na rozvíjející se trhy
Cesta společnosti FOTON Motor z Číny do světa byla vždy vedena globální vizí zaměřenou na otevřenost, spolupráci a zásadní podněcování trhu. V tomto neustále se rozšiřujícím globálním prostředí společnost FOTON nejen demonstruje silné výrobní schopnosti Číny, ale také zdůrazňuje smysl pro odpovědnost a odhodlání čínských podniků na globální scéně.
Brazílie a Jižní Afrika, jako dynamické rozvíjející se trhy, jsou klíčovými strategickými pilíři globální expanze společnosti FOTON. Na konferenci přednesli Victor Queiroz, hlavní zástupce ApexBrasil pro region Asie a Tichomoří, a Mogamat Mahdi Basadien, prozatímní chargé d'affaires velvyslanectví Jižní Afriky v Pekingu, projevy, ve kterých vyjádřili svou podporu prohlubující se spolupráci společnosti FOTON a pokračujícím investicím v jejich regionech.
Ve svém projevu Victor Queiroz, hlavní zástupce ApexBrasil pro region Asie a Tichomoří, zdůraznil významný pokrok, kterého společnost FOTON Motor v posledních letech dosáhla na brazilském trhu. Uvedl, že továrna společnosti FOTON v jižní Brazílii úspěšně zahájila lokalizovanou výrobu prvního lehkého nákladního vozidla „ALL-New Aumark". To představuje klíčový krok v lokalizaci čínských značek užitkových vozidel v Brazílii. Victor také poukázal na to, že brazilská vláda podporuje iniciativy jako „Nový průmyslový plán (NOVA INDÚSTRIA)" a „Plán zelené mobility a inovací (MOVER)", které se zaměřují na zelené technologie a vozidla na nové energie. Tyto plány povzbuzují společnosti k větším investicím do dekarbonizace, inovací a elektrifikace, což je v souladu se strategií udržitelné dopravy společnosti FOTON. Brazilská agentura pro podporu exportu a investic bude i nadále podporovat lokalizovaný rozvoj společnosti FOTON v oblastech, jako jsou vozidla na nové energie a inteligentní výroba, a společně posune čínsko-brazilskou spolupráci do nové fáze.
Mogamat Mahdi Basadien, prozatímní chargé d'affaires velvyslanectví Jihoafrické republiky v Pekingu, uvedl, že místní montážní závod společnosti FOTON v Jihoafrické republice je jedním z nejdůležitějších investičních projektů v automobilovém průmyslu v zemi za posledních téměř čtyřicet let. Zdůraznil, že tento úspěch odráží prohlubující se ekonomickou spolupráci mezi Čínou a Jihoafrickou republikou, založenou na vzájemné důvěře a společném rozvoji. Úspěšné uvedení prvního místně montovaného pickupu společnosti FOTON na trh v září 2025 představuje historický milník nejen pro společnost FOTON, která se stala první čínskou značkou, jež dosáhla v Jižní Africe lokalizované výroby automobilů (CKD, tedy těch, které jsou přepraveny a dodány jako sada dílů a následně sestaveny v cílové zemi), ale také pro Jižní Afriku. Takto upevňuje pozici země jako regionálního centra v Africe. Basadien zdůraznil: „Jihoafrická vláda vítá ‚plán majáku ' společnosti FOTON, jehož cílem je učinit z Jihoafrické republiky regionální centrum pro Afriku. Jsme odhodláni prohloubit spolupráci v oblastech, jako je lokalizace dílů, výzkum a vývoj nových energetických vozidel, transfer technologií a regionální obchod, a společně podporovat udržitelný a inkluzivní rozvoj na africkém kontinentu."
V budoucnu bude společnost FOTON Motor i nadále posilovat své lokalizované výrobní a servisní systémy a poskytovat produkty a technologie, které budou lépe přizpůsobeny potřebám místního trhu. Společnost bude přispívat k rozvoji trhu a aktivně podporovat regionální hospodářskou a obchodní spolupráci, jakož i modernizaci průmyslu.
V čele produktových inovací, otevírání nové globální kapitoly
S ohledem na globální trendy na trhu užitkových vozidel, budoucí technologický plán společnosti FOTON Motor a produktové plánování uvedl na konferenci Lu Zhenghua, výkonný viceprezident společnosti FOTON Motor: „Čínský průmysl užitkových vozidel prochází rychlým přechodem od ,účastníků na trhu' ke ,globálním technologickým lídrům'. Tři klíčové trendy dneška jsou: rychlý nárůst průniku vozidel na nové energie, zrychlený rozvoj inteligentních technologií a koexistence více energetických cest." Společnost FOTON Motor se těmito trendy řídí a stanovila strategický směr „Internacionalizace, nová energie a inteligence". Společnost se zavázala k mnohostrannému přístupu s čistě elektrickými, hybridními a vodíkovými technologiemi. V oblasti nových energií prošel systém IECO tři v jednom, vyvinutý společností FOTON, četnými extrémními testy, přičemž elektromotor dosáhl špičkové účinnosti 97,7 %. Hybridní technologie pokrývá 12 typických provozních podmínek a demonstrační flotila vodíkových palivových článků dosáhla 3 600 jednotek. V oblasti inteligentního řízení technologie HWP od společnosti FOTON účinně snižuje únavu řidiče, zatímco její inteligentní kokpit poháněný umělou inteligencí transformuje vozidlo na „mobilní platformu produktivity". Na straně produktů vyvinula společnost FOTON specializované platformy pro vozidla na novou energii a zároveň pokračuje v iteracích tradičních platforem, čímž buduje produktovou řadu s globální konkurenceschopností na trhu.
Pod vedením své komplexní inteligentní strategie zdůraznil viceprezident společnosti FOTON Motor a mluvčí Liu Xuguang ve své zprávě o strategii ekosystému poprodejního trhu: „Na základě strategie ekosystému poprodejního trhu využívá FOTON příležitosti rychlého růstu v čínském sektoru poprodejního trhu. Společnost FOTON buduje diferencované konkurenční výhody tím, že se zaměřuje na ,vozidla + telematický systém FOTON' a podporuje plnou digitalizaci a rozvoj ekosystému v rámci celého svého podnikání." V současné době platforma telematického systému FOTON propojuje data z více než 3,16 milionu vozidel a poskytuje služby více než 4 500 logistickým společnostem. Díky využití funkcí, jako je inteligentní plánování, vzdálená diagnostika a analýza chování řidičů, dosáhla společnost FOTON zlepšení provozní efektivity o 10 % a snížení rizika nehod o 40 %. V oblastech, jako je leasing, údržba a opravy a ojetá vozidla, posiluje FOTON synergie kanálů a platforem, rozšiřuje svou síť dobíjecích stanic a podporuje služby s přidanou hodnotou v oblasti dat. Na mezinárodní scéně FOTON aktivně rozšiřuje své digitální platformy a sítě pro doplňování energie, vylepšuje distribuční sítě náhradních dílů a podporuje prodejce při rozvoji obchodu s ojetými vozidly a leasingu. Společnost neustále buduje globální ekosystém obsluhy vozidel a postupně se stává světovou špičkou v oblasti užitkových vozidel.
Ambiciózní cíle jsou podpořené jasnou cestou a silnou podporou. Na konferenci podal Fu Jun, viceprezident společnosti FOTON Motor a prezident společnosti FOTON International, podrobné vysvětlení pracovního plánu mezinárodního obchodu na rok 2026. Uvedl: „Do roku 2026 si společnost FOTON klade za cíl dosáhnout 200 000 kusů prodeje v zahraničí, s více než sedmdesátiprocentním růstem u těžkých nákladních vozidel, zdvojnásobením prodeje autobusů a pokračujícím růstem v oblasti lehkých užitkových vozidel. Plánujeme také založit 8 trhů s více než 10 000 jednotkami na každém z nich." Společnost FOTON urychlí své průmyslové rozložení a bude podporovat inovace v marketingových modelech, přičemž se silně zaměří na propagaci nových produktů a vozidel na nové energie. Společnost bude spolupracovat s globálními partnery, aby napsala novou kapitolu „Jezděte k velikosti".
Ve snaze ocenit vynikající partnery, kteří významně přispěli k globálnímu rozvoji společnosti FOTON, udělila společnost FOTON Motor více než deset ocenění. Je to cena za vynikající propagaci nových produktů, cena za průkopnictví v oblasti propagace nových energií, cena za vynikající služby a náhradní díly, cena za vynikající služby v oblasti poprodejního servisu, prestižní cena pro čestného zákazníka s vozovým parkem a cena pro nejlepšího nováčka.
Jako přední podnik v čínském odvětví užitkových vozidel využila společnost FOTON Motor toto strategické uvedení na trh jako průlom, jehož hlavním hnacím motorem je inovace produktů. Společnost nejenže poskytuje uživatelům dokonalá řešení, která jsou „energeticky účinnější, mají delší dojezd, vyšší inteligenci a lepší bezpečnost", ale také urychluje transformaci odvětví směrem k ekologickým a inteligentním technologiím. V budoucnu, s plným zavedením nové strategie a nových produktů, bude společnost FOTON dále upevňovat svou pozici na globálním trhu a bude vnášet mohutnou „čínskou sílu" do rozvoje globální logistiky v oblasti nových energií.
Share this article