مؤتمر شركاء فوتون العالميين 2026 يُعقد بنجاح كبير في بكين لترسيخ الاستراتيجية العالمية والسعي نحو الريادة العالمية في قطاع المركبات التجارية

بكين، 12 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- في 9 نوفمبر 2025، عقدت شركة FOTON Motor مؤتمر شركائها العالمي لعام 2026 في بكين، تحت شعار " Drive to Great " (الانطلاق نحو العظمة). شهد الحدث حضور أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 140 دولة، من بينهم Chang Rui رئيس مجلس إدارة FOTON Motor ، والرئيس التنفيذي للشركة Wu Xibin ، وكبير ممثلي وكالة ApexBrasil لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ Victor Queiroz ، والقائم بالأعمال بالنيابة في سفارة جنوب إفريقيا ببكين Mogamat Mahdi Basadien ، بالإضافة إلى موظفي FOTON المحليين وممثلي المبيعات وكبار العملاء والتجار والموردين وممثلي وسائل الإعلام. شهد الحضور معًا التحديث الاستراتيجي وتطوير المنظومة البيئية لشركة FOTON ، في وقت تسرّع فيه الشركة مسيرتها لتصبح شركة مركبات تجارية عالمية المستوى. وفي هذه اللحظة المحورية، أظهرت FOTON موقفًا أكثر انفتاحًا وعزمًا وراسخًا، متكاتفة مع شركائها العالميين لقيادة التوسع الدولي في صناعة المركبات التجارية.

ترسيخ الاستراتيجية العالمية والسعي نحو آفاق جديدة في التنمية

يقود الذكاء الصناعي والتحول الرقمي والاتصالية الصناعية حاليًا مسار التطور السريع في صناعة السيارات الصينية. وفي خضم هذه العملية، أصبحت الطاقة الجديدة والقيادة الذكية من المزايا التنافسية الأساسية لقطاع السيارات في الصين. وفي هذا المنعطف الحاسم في تحول صناعة المركبات التجارية العالمية، تشارك FOTON Motor بنشاط في المنافسة العالمية برؤية استراتيجية جديدة. في المؤتمر، كشف Chang Rui رئيس مجلس إدارة FOTON Motor رسميًا عن تقرير استراتيجية FOTON العالمية، محددًا أهدافًا ومسارات عالمية واضحة: "بحلول عام 2030، ستمثل مركبات الطاقة الجديدة أكثر من 50% من تشكيلة منتجاتنا، وستتجاوز المبيعات الخارجية 300 ألف وحدة، وسنبني شركة مركبات تجارية عالمية المستوى تتميز بمفاهيم تصميم رائدة وعمليات تصنيع متطورة وتجارب جودة فائقة".

لتحقيق هذا الهدف، ستسرّع FOTON Motor استثماراتها الصناعية في الخارج.



وفي السنوات الخمس المقبلة، تخطط الشركة لبناء أكثر من 10 قواعد صناعية في تايلاند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والمكسيك والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي ومناطق رئيسية أخرى. كما ستنشئ FOTON منظومة بيئية تشمل قطع الغيار والمركبات المستعملة وإدارة الأساطيل وغيرها من الخدمات ذات الصلة. وستواصل الشركة تحسين تشكيلة منتجاتها، وتعزيز أوجه التآزر بين المبيعات المباشرة والتوزيع، وبناء نظام جودة عالمي المستوى. ستعزز هذه الجهود القدرة التنافسية للمنتجات ورضا العملاء، مما يمهد الطريق لتصبح شركة مركبات تجارية عالمية المستوى.

تعميق التعاون الإقليمي والتوسع في الأسواق الناشئة

لطالما استرشدت رحلة FOTON Motor من الصين إلى العالم برؤية عالمية تركز على الانفتاح والتعاون والتعمق في الأسواق. في هذا المشهد العالمي الآخذ في التوسع، لا تُظهر FOTON القدرات التصنيعية القوية للصين فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على حس المسؤولية والالتزام لدى الشركات الصينية على الساحة العالمية.

تُعد البرازيل وجنوب إفريقيا، بصفتهما سوقين ناشئتين حيويتين، ركيزتين استراتيجيتين حاسمتين في توسع FOTON العالمي. وفي المؤتمر، ألقى كل من Victor Queiroz ، كبير ممثلي وكالة ApexBrasil لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، و Mogamat Mahdi Basadien القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة جنوب إفريقيا ببكين، كلمتين أعربا فيهما عن دعمهما لتعميق تعاون FOTON واستمرار استثماراتها في منطقتيهما.

في كلمته، سلط Victor Queiroz ، كبير ممثلي وكالة ApexBrasil لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته FOTON Motor في السوق البرازيلية في السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن مصنع FOTON في جنوب البرازيل نجح في تحقيق الإنتاج المحلي لأول شاحنة خفيفة من طراز " ALL-New Aumark "، مما يمثل خطوة رئيسية في توطين العلامات التجارية الصينية للمركبات التجارية في البرازيل. وأشار أيضًا إلى أن الحكومة البرازيلية تروج لمبادرات مثل "الخطة الصناعية الجديدة ( NOVA INDÚSTRIA )" و"خطة النقل الصديق للبيئة والابتكار ( MOVER )"، التي تركز على التقنيات الصديقة للبيئة ومركبات الطاقة الجديدة. وتشجع هذه الخطط الشركات على زيادة الاستثمارات في إزالة الكربون والابتكار والتحول الكهربائي، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع استراتيجية FOTON للنقل المستدام. وستواصل وكالة ترويج الصادرات والاستثمار البرازيلية دعم تطوير FOTON المحلي في مجالات مثل مركبات الطاقة الجديدة والتصنيع الذكي، للنهوض بالتعاون الصيني البرازيلي معًا إلى مرحلة جديدة.

صرح Mogamat Mahdi Basadien ، القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة جنوب إفريقيا ببكين، بأن مصنع التجميع المحلي لشركة FOTON في جنوب إفريقيا هو أحد أهم مشاريع استثمار السيارات في البلاد منذ ما يقرب من أربعة عقود. وأكد أن هذا الإنجاز يعكس تعميق التعاون الاقتصادي بين الصين وجنوب إفريقيا، القائم على الثقة المتبادلة والتنمية المشتركة. يمثل الإطلاق الناجح لأول شاحنة بيك أب مجمعة محليًا من FOTON في سبتمبر 2025 علامة فارقة تاريخية، ليس فقط لشركة FOTON ، مما يجعلها أول علامة تجارية صينية تحقق الإنتاج المحلي بنظام CKD في جنوب إفريقيا؛ ولكن أيضًا لجنوب إفريقيا، حيث يعزز ذلك مكانة البلاد كمركز تصنيع إقليمي في إفريقيا. وأردف قائلًا: "ترحب حكومة جنوب إفريقيا بخطة FOTON المسماة Lighthouse Plan لجعل جنوب إفريقيا مركزًا إقليميًا لإفريقيا. ونتطلع إلى تعميق التعاون في مجالات مثل توطين قطع الغيار والبحث والتطوير في مركبات الطاقة الجديدة، ونقل التكنولوجيا والتجارة الإقليمية، والعمل معًا لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة في جميع أنحاء القارة الإفريقية".

في المستقبل، ستواصل FOTON Motor تعزيز أنظمة الإنتاج والخدمات المحلية، وتقديم منتجات وتقنيات مصممة بشكل أفضل لتلبية احتياجات السوق المحلية. وستسهم الشركة في تطوير السوق وستدعم بنشاط التعاون الاقتصادي والتجاري الإقليمي، فضلًا عن الارتقاء الصناعي.

قيادة ابتكار المنتجات وبداية فصل عالمي جديد

بالتركيز على اتجاهات سوق المركبات التجارية العالمية وخارطة طريق التكنولوجيا المستقبلية لشركة FOTON Motor وتخطيط المنتجات؛ صرح Lu Zhenghua نائب الرئيس التنفيذي لشركة FOTON Motor في المؤتمر قائلًا: "تنتقل صناعة المركبات التجارية الصينية بسرعة من كونها مشاركًا في السوق إلى مركز ريادة تكنولوجي عالمي. وتتمثل الاتجاهات الرئيسية الثلاثة اليوم في: الارتفاع السريع في انتشار مركبات الطاقة الجديدة، والتطور المتسارع للتكنولوجيا الذكية، والتعايش بين مسارات الطاقة المتعددة". تتوافق FOTON Motor بشكل وثيق مع هذه الاتجاهات، وقد وضعت توجهًا استراتيجيًا يرتكز على "التدويل والطاقة الجديدة والذكاء". وتلتزم الشركة بنهج متعدد المسارات يشمل تقنيات الكهرباء النقية والهجينة ووقود الهيدروجين. فيما يتعلق بالطاقة الجديدة، فإن نظام IECO الثلاثي المدمج الذي طورته FOTON ذاتيًا قد اجتاز العديد من الاختبارات القاسية، حيث حقق المحرك الكهربائي كفاءة قصوى بلغت 97.7%. وتغطي التكنولوجيا الهجينة 12 حالة تشغيل نموذجية، ووصل أسطول العرض لخلايا وقود الهيدروجين إلى 3600 وحدة. وفي مجال القيادة الذكية، تقلل تقنية HWP من FOTON بشكل فعال من إرهاق السائق، بينما تحول مقصورتها الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المركبة إلى "منصة إنتاجية متنقلة". وعلى صعيد المنتجات، طورت FOTON منصات مخصصة لمركبات الطاقة الجديدة مع الاستمرار في تحديث المنصات التقليدية، وبناء تشكيلة منتجات ذات قدرة تنافسية في السوق العالمية.

وتحت قيادة استراتيجية الشركة الذكية الشاملة، فإن السيد Liu Xuguang نائب رئيس FOTON Motor والمتحدث الرسمي باسمها؛ قد سلط الضوء في تقريره حول استراتيجية منظومة خدمات ما بعد البيع على ما يلي: "بناءً على استراتيجية منظومة خدمات ما بعد البيع لشركة FOTON ، تغتنم الشركة فرص النمو السريع في قطاع ما بعد البيع في الصين. وتبني FOTON مزايا تنافسية متمايزة من خلال التركيز على المركبات + منصة FOTON Telematics ، وتعزيز التحول الرقمي الكامل وتطوير المنظومة البيئية عبر أعمالها". ربطت منصة FOTON Telematics System حاليًا بيانات أكثر من 3.16 مليون مركبة وتخدم أكثر من 4500 شركة لوجستية. ومن خلال استخدام ميزات مثل الجدولة الذكية والتشخيص عن بعد وتحليل سلوك السائق، حققت FOTON تحسينًا بنسبة 10% في الكفاءة التشغيلية وتخفيضًا بنسبة 40% في مخاطر الحوادث. تعزز FOTON تآزر القنوات والمنصات وتوسع شبكة محطات الشحن الخاصة بها وتشجع خدمات القيمة المضافة للبيانات، وذلك في مجالات مثل التأجير والصيانة والإصلاح والمركبات المستعملة. وعلى الصعيد الدولي، تعمل FOTON بنشاط على توسيع منصاتها الرقمية وشبكات إعادة تزويد الطاقة وتعزيز شبكات توزيع قطع الغيار ودعم التجار في تطوير أعمال المركبات المستعملة والتأجير. وتعمل الشركة باستمرار على بناء نظام عالمي لخدمات منظومة المركبات، متقدمة بخطى ثابتة لتصبح شركة مركبات تجارية عالمية المستوى.

أهداف طموحة يدعمها مسار واضح ودعم قوي. في المؤتمر، قدم Fu Jun نائب رئيس FOTON Motor ورئيس FOTON International ؛ شرحًا مفصلًا لخطة عمل الأعمال الدولية لعام 2026. وصرح قائلًا: "بحلول عام 2026، تهدف FOTON إلى تحقيق 200 ألف وحدة في المبيعات الخارجية، مع نمو يزيد عن 70% في الشاحنات الثقيلة، ومضاعفة مبيعات الحافلات ونمو مستمر في المركبات التجارية الخفيفة. كما نخطط لإنشاء 8 أسواق تتجاوز مبيعات كل منها 10 آلاف وحدة". ستسرّع FOTON تخطيطها الصناعي وستعزز الابتكار في نماذج التسويق، مع تركيز قوي على الترويج للمنتجات الجديدة ومركبات الطاقة الجديدة. وستتعاون الشركة مع الشركاء العالميين لكتابة فصل جديد من مسيرة " Drive to Great " (الانطلاق نحو العظمة).

تقديرًا للشركاء المتميزين الذين قدموا مساهمات كبيرة في رحلة تطوير FOTON العالمية، قدمت FOTON Motor أكثر من 10 جوائز، بما في ذلك جائزة التميز في ترويج المنتجات الجديدة وجائزة الريادة في ترويج الطاقة الجديدة، وجائزة التميز في الخدمة وقطع الغيار وجائزة التميز في خدمات ما بعد البيع، وجائزة عميل الأسطول الفخري المميز وجائزة أفضل نجم صاعد، من بين جوائز أخرى حازت عليها.

بصفتها شركة رائدة في صناعة المركبات التجارية في الصين؛ استخدمت FOTON Motor هذا الإعلان الاستراتيجي كنقطة انطلاق، مع ابتكار المنتجات كدافع أساسي للنجاح. ولا تقتصر الشركة على تزويد المستخدمين بحلول نهائية "أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وذات مدى أطول وأكثر ذكاءً وأعلى أمانًا"، بل تدعم أيضًا التحول المتسارع للصناعة نحو التقنيات الصديقة للبيئة والذكية. ستعزز FOTON مكانتها في السوق العالمية وستضخ "قوة صينية" مؤثرة في تطوير الخدمات اللوجستية العالمية القائمة على الطاقة الجديدة في المستقبل، مع التنفيذ الكامل لاستراتيجيتها ومنتجاتها الجديدة.

