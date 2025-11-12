福田汽車2026全球合作夥伴大會在北京隆重召開 錨定全球戰略 劍指世界一流商用車企業

當前，工業智能化、產業數字化與行業網聯化正共同推動中國汽車產業迅猛發展。在這一進程中，新能源與智能駕駛已確立為中國汽車產業的核心競爭優勢。值此全球商用車行業轉型升級的關鍵階段，福田汽車以全新的戰略視野積極參與全球競爭。會上，福田汽車董事長常瑞正式發佈《福田汽車全球戰略報告》，系統闡述了清晰的全球化目標與路徑：「到2030年，新能源汽車將佔我們產品陣容的50%以上，海外市場銷量將突破30萬輛。我們將以領先的設計理念、製造工藝與質量體驗，打造世界一流的商用車企業。」

為實現這一目標，福田汽車將加快海外產業化投資，未來五年在泰國、印尼、南非、巴西、墨西哥、沙特、歐盟等地建設超過10個產業化基地，並構建涵蓋配件、二手車、車隊管理等生態業務體系，持續優化產品矩陣，推動直銷與分銷協同發展，構建世界一流的質量體系，持續提升產品競爭力與客戶滿意度，向世界一流商用車企業的目標邁進。

深化區域合作 共拓新興市場

福田汽車從中國走向世界的發展歷程，始終貫穿著開放協作、深度耕耘的全球化視野。在這幅不斷延展的全球版圖中，福田不僅展現了中國製造的硬實力，更彰顯出中國企業的責任與擔當。

巴西與南非，作為充滿活力的新興市場，是福田全球佈局中至關重要的戰略支點。大會上，巴西出口投資促進局亞太區首席代表維克多-奎羅斯與南非駐華使館臨時代辦莫加馬特-馬赫迪-巴仕迪分別緻辭，表達了他們對福田在當地深化合作與持續投資的支持。

巴西出口投資促進局亞太區首席代表維克多-奎羅斯在致辭中提到，福田汽車近年來在巴西市場取得了顯著進展，其位於巴西南部的工廠成功實現首台「全新歐馬可」輕卡本地化生產，標誌著中國商用車品牌在巴西本土化發展邁出關鍵一步。維克多指出，巴西政府正推動以綠色技術與新能源汽車為重點的「新工業計劃(NOVA INDUSTRIA)」和「綠色出行與創新計劃(MOVER)」，鼓勵企業在減碳、創新與電動化轉型方面加大投入，這與福田的可持續交通戰略高度契合。巴西出口投資促進局將持續支持福田在新能源汽車、智能製造等領域的本地化發展，共同推動中巴合作邁向新階段。

南非駐華使館臨時代辦巴仕迪在致辭中表示，福田汽車在南非的本地化組裝廠是南非近四十年來最重要的汽車投資項目之一。他強調，這一成果體現了中南兩國基於互信共贏的經濟合作不斷深化。2025年9月首台本地組裝的福田皮卡成功下線，這一歷史性里程碑不僅標誌著福田成為首個在南非實現CKD本土化生產的中國品牌，也進一步鞏固了南非作為非洲區域製造樞紐的地位。巴仕迪強調：「南非政府歡迎福田將南非定位為非洲區域中心的『燈塔計劃』，願在零部件本地化、新能源汽車研發、技術轉移及區域貿易等方面深化合作，共同推動非洲大陸的可持續與包容性發展。」

未來，福田汽車將繼續加強本地化生產與服務體系建設，以更貼合當地需求的產品與技術助力市場發展，並為推動區域經貿合作與產業升級持續貢獻力量。

引領產品創新 開啟全球新篇

聚焦全球商用車市場的趨勢分析、福田汽車未來技術佈局和產品規劃，福田汽車常務副總經理鹿政華在大會上指出：「中國商用車產業已從『市場參與者』加速邁向『全球技術領導者』，新能源滲透率快速提升、智能化加速發展、多能源路線並存是當前三大特徵。」福田汽車緊扣這一趨勢，確立了「全面國際化、全面新能源、全面智能化」的戰略方向，堅持純電、混動、氫燃料『三線並舉』。在新能源方面，福田自研的愛易科三電已通過多項極限測試，電機峰值效率達97.7%；混動技術覆蓋12種典型工況，氫燃料電池示範規模達3600輛。在智能駕駛方面，HWP高速公路領航技術可有效降低駕駛員疲勞，智能座艙則通過AI賦能成為「移動生產力平台」。產品方面，福田既開發新能源專屬平台，也持續迭代傳統平台，構築了覆蓋全球市場的產品競爭力。

在全面智能化戰略引領下，福田汽車副總經理、新聞發言人劉旭光先生在《後市場生態戰略》報告中指出：「基於福田汽車後市場生態戰略，公司著眼於中國後市場快速發展的機遇，圍繞『整車+車聯網』構建差異化競爭力，推動業務全面數字化與生態化。」目前，福田車聯網平台已接入超316萬車輛數據，服務物流企業超4500家，通過智能調度、遠程診斷、駕駛行為分析等功能，實現運營效率提升10%、事故風險降低40%。在租賃、修養配、二手車等板塊，公司強化渠道與平台協同，拓展充電樁網絡，推動數據增值服務。海外業務方面，福田積極佈局數智平台與補能網絡，加強配件倉網建設，支持經銷商開展二手車與租賃業務，持續構建覆蓋全球的車輛生態服務體系，向世界級商用車企業邁進。

宏偉的目標，離不開精準的路徑與堅實的支撐。會上，福田汽車業務副總裁、海外事業部總裁付軍詳細解讀了《福田汽車2026年海外業務規劃》。他指出：「2026年福田海外業務爭取實現20萬輛的目標，其中重卡增長70%以上，客車實現翻倍增長，輕型商用車持續發力，並計劃打造8個1萬台以上規模的市場。」福田將加快產業化佈局，推動營銷模式創新，重點聚焦新產品推廣、新能源等領域，與全球夥伴共築「Drive To Great」新篇章。

為表彰在福田全球化發展的征程中表現突出的合作夥伴，福田汽車頒發了新產品推廣卓越獎、新能源推廣領航獎、最佳服務配件夥伴獎、後市場卓越獎、榮譽大客戶獎、新銳之星獎等10余個獎項。

作為中國商用車行業的領軍企業，福田汽車此次以戰略發佈為突破口，以產品創新為核心驅動力，不僅為用戶提供了「能耗更低、續航更長、智能更高、安全更優」的終極解決方案，更推動行業向綠色智能加速轉型。未來，隨著新戰略與新產品的全面落地，福田汽車將進一步鞏固其全球市場地位，為全球新能源物流發展注入強勁的「中國力量」。

