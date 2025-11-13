В Пекине в торжественной обстановке прошла конференция FOTON Global Partners 2026, призванная подчеркнуть глобальную стратегию компании по созданию предприятия по производству коммерческого транспорта мирового класса

Закрепление глобальной стратегии, стремление к новым высотам в развитии

В настоящее время промышленный интеллект, цифровизация и связь стимулируют быстрое развитие автомобильной промышленности Китая. В этом процессе новая энергия и умное вождение стали основными конкурентными преимуществами китайского автомобильного сектора. В этот поворотный момент трансформации мировой индустрии коммерческого транспорта FOTON Motor активно участвует в глобальной конкуренции со свежим стратегическим взглядом. На конференции председатель правления FOTON Motor Чанг Руй официально представил отчет о глобальной стратегии FOTON, в котором излагаются четкие глобальные цели и пути их достижения: «К 2030 году более 50 % нашей линейки продуктов будет приходиться на транспорт на новой энергии, зарубежные продажи превысят 300 000 единиц, и мы построим компанию по производству коммерческого транспорта мирового уровня с ведущими концепциями дизайна, производственными процессами и уровнем качества».

Для достижения этой цели FOTON Motor ускорит инвестиции в промышленные предприятия за рубежом. В ближайшие пять лет компания планирует построить более 10 промышленных баз в Таиланде, Индонезии, ЮАР, Бразилии, Мексике, Саудовской Аравии, Евросоюзе и других ключевых регионах. FOTON также создаст экосистему, охватывающую запчасти, подержанные транспортные средства, управление автопарком и другие сопутствующие услуги. Компания будет продолжать оптимизировать свою линейку продуктов, стимулировать синергию между прямыми продажами и дистрибуцией, а также создавать систему качества мирового уровня. Эти усилия повысят конкурентоспособность продукции и удовлетворенность клиентов, проложив путь к тому, чтобы стать предприятием мирового класса по производству коммерческого транспорта.

Углубление регионального сотрудничества, выход на развивающиеся рынки

Путь FOTON Motor из Китая на мировые рынки всегда прокладывался исходя из глобального видения с фокусом на открытости, сотрудничестве и глубокой работе с рынком. В этом постоянно расширяющемся глобальном ландшафте FOTON не только демонстрирует сильные производственные возможности Китая, но и подчеркивает чувство ответственности и обязательность китайских предприятий на мировой арене.

Бразилия и ЮАР, как динамично развивающиеся рынки, являются важнейшими стратегическими регионами для глобальной экспансии FOTON. На конференции Виктор Кейроз, главный представитель ApexBrasil в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и Могамат Махди Басадиен, временный поверенный в делах посольства ЮАР в Пекине, выступили с речью, в которой выразили поддержку углублению сотрудничества с FOTON и приветствовали продолжение инвестиций в свои регионы.

В своем выступлении Виктор Кейроз, главный представитель ApexBrasil в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнул значительный прогресс, достигнутый за последние годы компанией FOTON Motor на бразильском рынке. Он отметил, что завод FOTON на юге Бразилии успешно запустил локальное производство первого грузового автомобиля малой грузоподъемности ALL-New Aumark, что стало ключевым шагом в локализации коммерческих автомобилей китайских брендов в Бразилии. Виктор также отметил, что правительство Бразилии продвигает такие инициативы, как «Новый промышленный план (NOVA INDÚSTRIA)» и «План зеленой мобильности и инноваций (MOVER)», в которых основное внимание уделяется зеленым технологиям и транспортным средствам на новой энергии. Эти планы побуждают компании увеличивать инвестиции в декарбонизацию, инновации и электрификацию, что тесно связано со стратегией устойчивого развития транспорта компании FOTON. Бразильское агентство по содействию экспорту и инвестициям продолжит поддерживать локализованное развитие FOTON в таких областях, как транспортные средства на новой энергии и интеллектуальное производство, совместными усилиями выводя китайско-бразильское сотрудничество на новый уровень.

Временный поверенный в делах посольства ЮАР в Пекине Могамат Махди Басадиен заявил, что местный сборочный завод FOTON в ЮАР является одним из самых важных автомобильных инвестиционных проектов в стране за почти четыре десятилетия. Он подчеркнул, что это достижение отражает углубление экономического сотрудничества Китая и ЮАР, построенного на взаимном доверии и совместном развитии. Успешный запуск первого собранного на месте пикапа FOTON в сентябре 2025 года знаменует собой историческую веху не только для FOTON — это первый китайский бренд, запустивший локализованную мелкоузловую сборку CKD в ЮАР — но и для ЮАР, поскольку это событие укрепляет позиции страны как регионального производственного центра в Африке. Басадиен подчеркнул: «Правительство ЮАР приветствует план компании FOTON под названием «Маяк» (Lighthouse Plan), который позиционирует ЮАР в роли регионального центра Африканского континента. Мы стремимся расширять сотрудничество в таких областях, как локализация запчастей, исследования и разработки транспортных средств на новой энергии, передача технологий и региональная торговля, работая сообща над продвижением идеи устойчивого и инклюзивного развития на всем африканском континенте».

В будущем FOTON Motor продолжит укреплять свои локализованные производственные системы и системы сервиса, предоставляя продукты и технологии, которые лучше адаптированы к потребностям местного рынка. Компания будет способствовать развитию рынка и активно поддерживать региональное экономическое и торговое сотрудничество, а также модернизацию промышленности.

Во главе инноваций в области продуктов, открывая новую глобальную главу

Уделив основное внимание в ходе своего выступления тенденцим мирового рынка коммерческих автомобилей, будущей технологической дорожной карте FOTON Motor и разработке продуктов, исполнительный вице-президент FOTON Motor Лу Чжэнхуа (Lu Zhenghua) заявил на конференции: «Китайская индустрия коммерческих автомобилей быстро переходит из сегмента «участники рынка» в сегмент «мировые технологические лидеры». Тремя ключевыми тенденциями на сегодняшний день являются: быстрый рост доли транспортных средств на новой энергии, ускоренное развитие умных технологий и сосуществование различных энергетических маршрутов». FOTON Motor тесно связана с этими тенденциями и установила стратегическое направление «Интернационализация, новая энергия и интеллект». Компания придерживается многоцелевого подхода, работая с полностью электрическими, гибридными технологиями и технолониями водородного топлива. Что касается новой энергии, собственная разработка компании FOTON — система IECO «три в одном» — прошла многочисленные испытания в экстремальных условиях, при этом электродвигатель достиг пикового КПД 97,7 %. Гибридная технология охватывает 12 типичных условий эксплуатации, а демонстрационный парк водородных топливных элементов достиг 3 600 единиц. В интеллектуальном вождении технология HWP компании FOTON эффективно снижает усталость водителя, в то время как умная кабина на базе ИИ превращает автомобиль в «платформу мобильной продуктивности». Что касается продуктов, FOTON разработала специальные платформы для транспортных средств на новых источниках энергии, продолжая работать на традиционных платформах, создавая линейку продуктов, которая может быть конкурентоспособной на мировом рынке.

Руководствуясь своей комплексной интеллектуальной стратегией, вице-президент и пресс-секретарь компании FOTON Motor, г-н Лю Сюйгуан (Liu Xuguang), подчеркнул в своем отчете о стратегии экосистемы послепродажного обслуживания: «Основываясь на стратегии постпродажного обслуживания FOTON, компания использует возможности быстрого роста в секторе постпродажного обслуживания в Китае. FOTON создает дифференцированные конкурентные преимущества, фокусируясь на концепции «транспортные средства + телематическая система FOTON» и стимулируя полную цифровизацию и развитие экосистемы во всех сегментах своего бизнеса». В настоящее время к телематической платформе FOTON подключены данные более 3,16 млн транспортных средств. Она обслуживает свыше 4 500 логистических компаний. Благодаря использованию таких функций, как интеллектуальное планирование, удаленная диагностика и анализ поведения водителей, компания FOTON добилась повышения операционной эффективности на 10 % и снижения риска несчастных случаев на 40 %. В таких областях, как лизинг, техническое обслуживание и ремонт, а также подержанные транспортные средства, FOTON усиливает синергию каналов и платформ, расширяет сеть зарядных станций и продвигает дополнительные услуги с добавленной стоимостью в области данных. На международном уровне FOTON активно расширяет свои цифровые платформы и сети зарядных станций, улучшает сети дистрибуции запчастей и поддерживает дилеров в развитии бизнеса подержанных автомобилей и лизинга. Компания непрерывно строит глобальную систему обслуживания экосистемы транспортных средств, неуклонно продвигаясь к тому, чтобы стать предприятием по производству коммерческих автомобилей мирового класса.

Амбициозные цели, подкрепленные четким планом и мощной поддержкой. На конференции вице-президент FOTON Motor и президент FOTON International Фу Цзюнь (Fu Jun) представил подробное объяснение рабочего плана International Business 2026 Work Plan. Он заявил: «К 2026 году FOTON стремится достичь уровня зарубежных продаж в 200 000 единиц, с ростом более чем на 70 % в сегменте грузовиков с большой грузоподъемностью, удвоением продаж в сегменте автобусов и продолжением роста в легком коммерческом транспорте. Мы также планируем создать 8 рынков с более чем 10 000 единиц продукции на каждом». FOTON будет ускорять развертывание своего промышленного потенциала и внедрять инновации в маркетинговые модели, уделяя особое внимание продвижению новых продуктов и транспортных средств на новой энергии. Компания будет сотрудничать с глобальными партнерами в написании новой главы «Drive to Great».

Чтобы отметить выдающихся партнеров, которые внесли значительный вклад в глобальное развитие FOTON, компания FOTON Motor вручила более 10 наград, включая, среди прочего, награду за выдающиеся достижения в продвижении новых продуктов, награду за новаторство в продвижении новой энергии, награду за выдающиеся достижения в области обслуживания и запасных частей, награду за выдающиеся достижения в области послепродажного обслуживания, престижную почетную награду для клиентов автопарков и награду «Лучшая восходящая звезда».

Являясь одним из ведущих предприятий в индустрии коммерческих автомобилей Китая, FOTON Motor использовала это стратегическое мероприятие в качестве прорыва, в центре которого лежат продуктовые инновации. Компания не только предоставляет пользователям конечные решения, которые «более энергоэффективны, имеют больший запас хода, более высокий «интеллект» и улучшенную безопасность», но и стимулирует ускоренную трансформацию отрасли в сторону зеленых и интеллектуальных технологий. В будущем, при полной реализации своей новой стратегии и новых продуктов, FOTON еще больше укрепит свои позиции на мировом рынке и привнесет мощную «китайскую силу» в развитие глобальной логистики транспорта на новой энергии.

