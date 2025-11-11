La Conferencia Global de Socios de FOTON 2026 se celebró con gran éxito en Beijing

Consolidando la estrategia global, aspirando a nuevas cumbres en el desarrollo

Actualmente, la inteligencia industrial, la digitalización y la conectividad impulsan el rápido desarrollo de la industria automotriz de China. En este contexto, las nuevas energías y la conducción inteligente se han convertido en ventajas competitivas clave para el sector automotriz de China. En este momento crucial de la transformación de la industria global de vehículos comerciales, FOTON Motor participa activamente en la competencia global con una visión estratégica renovada. Durante la conferencia, el presidente del Consejo de Administración de FOTON Motor, Chang Rui, presentó oficialmente el Informe de Estrategia Global de FOTON, en el que se delinean objetivos y estrategias globales claros: "Para 2030, los vehículos de nuevas energías representarán más del 50 % de nuestra gama de productos, las ventas en el extranjero superarán las 300.000 unidades y nos consolidaremos como una empresa de vehículos comerciales de clase mundial con conceptos de diseño, procesos de fabricación y experiencia en calidad líderes en el mercado".

Para lograr este objetivo, FOTON Motor acelerará sus inversiones industriales en el extranjero. En los próximos cinco años, la compañía planea construir más de 10 bases industriales en Tailandia, Indonesia, Sudáfrica, Brasil, México, Arabia Saudita, la Unión Europea y otras regiones clave. FOTON también establecerá un ecosistema que abarque repuestos, vehículos usados, gestión de flotas y otros servicios relacionados. La compañía continuará optimizando su gama de productos, impulsando las sinergias entre las ventas directas y la distribución, y desarrollando un sistema de calidad de clase mundial. Estos esfuerzos mejorarán la competitividad de los productos y la satisfacción del cliente, allanando el camino para convertirse en una empresa líder mundial en vehículos comerciales.

Profundizando la cooperación regional y expandiéndose a mercados emergentes

La trayectoria de FOTON Motor desde China hacia el mundo siempre se ha guiado por una visión global centrada en la apertura, la colaboración y el profundo desarrollo del mercado. En este panorama global en constante expansión, FOTON no solo demuestra la sólida capacidad manufacturera de China, sino que también destaca el sentido de responsabilidad y el compromiso de las empresas chinas en el ámbito internacional.

Brasil y Sudáfrica, como mercados emergentes dinámicos, son pilares estratégicos cruciales para la expansión global de FOTON. En la conferencia, Victor Queiroz, Representante Principal de ApexBrasil para la Región Asia-Pacífico, y Mogamat Mahdi Basadien, Encargado de Negocios interino de la Embajada de Sudáfrica en Beijing, pronunciaron discursos en los que expresaron su apoyo a la creciente colaboración y la continua inversión de FOTON en sus respectivas regiones.

En su discurso, Victor Queiroz, Representante Principal de ApexBrasil para la Región Asia-Pacífico, destacó el importante progreso que FOTON Motor ha logrado en el mercado brasileño en los últimos años. Señaló que la planta de FOTON en el sur de Brasil logró con éxito la producción local del primer camión ligero "ALL-New Aumark", lo que representa un hito clave en la localización de marcas chinas de vehículos comerciales en Brasil. Victor también destacó que el gobierno brasileño está impulsando iniciativas como el "Plan Nueva Industria (NOVA INDÚSTRIA)" y el "Plan de Movilidad Verde e Innovación (MOVER)", que se centran en tecnologías verdes y vehículos de nuevas energías. Estos planes incentivan a las empresas a incrementar sus inversiones en descarbonización, innovación y electrificación, en estrecha consonancia con la estrategia de transporte sostenible de FOTON. La Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones continuará apoyando el desarrollo local de FOTON en áreas como los vehículos de nuevas energías y la fabricación inteligente, impulsando así la cooperación entre China y Brasil hacia una nueva etapa.

Mogamat Mahdi Basadien, encargado de Negocios interino de la Embajada de Sudáfrica en Beijing, declaró que la planta de ensamblaje local de FOTON en Sudáfrica es uno de los proyectos de inversión automotriz más importantes del país en casi cuatro décadas. Enfatizó que este logro refleja la profundización de la cooperación económica entre China y Sudáfrica, basada en la confianza mutua y el desarrollo compartido. El exitoso lanzamiento de la primera camioneta pickup de FOTON ensamblada localmente en septiembre de 2025 marca un hito histórico, no solo para FOTON —al convertirse en la primera marca china en lograr la producción localizada de CKD en Sudáfrica— sino también para Sudáfrica, ya que consolida la posición del país como centro manufacturero regional en África. Basadien destacó: "El gobierno sudafricano acoge con beneplácito el "Plan Faro" de FOTON para posicionar a Sudáfrica como un centro regional para África. Estamos deseosos de profundizar la cooperación en áreas como la localización de componentes, la I+D de vehículos de nueva energía, la transferencia de tecnología y el comercio regional, trabajando juntos para promover un desarrollo sostenible e inclusivo en todo el continente africano".

En el futuro, FOTON Motor seguirá fortaleciendo sus sistemas locales de producción y servicio, ofreciendo productos y tecnologías mejor adaptados a las necesidades del mercado local. La empresa contribuirá al desarrollo del mercado y apoyará activamente la cooperación económica y comercial regional, así como la modernización industrial.

Liderando la innovación de productos, abriendo un nuevo capítulo global

En la conferencia, Lu Zhenghua, vicepresidente ejecutivo de FOTON Motor, se centró en las tendencias del mercado global de vehículos comerciales, la hoja de ruta tecnológica futura y la planificación de productos de la compañía: "La industria china de vehículos comerciales está transitando rápidamente de ser un simple participante del mercado a un líder tecnológico global. Las tres tendencias clave actuales son: el rápido crecimiento de la penetración de vehículos de nuevas energías, el desarrollo acelerado de la tecnología inteligente y la coexistencia de múltiples fuentes de energía". FOTON Motor está estrechamente alineada con estas tendencias y ha establecido una dirección estratégica de 'Internacionalización, Nuevas Energías e Inteligencia'. La compañía apuesta por un enfoque integral que integra tecnologías eléctricas puras, híbridas y de hidrógeno. En cuanto a las nuevas energías, el sistema IECO tres en uno, desarrollado internamente por FOTON, ha superado numerosas pruebas extremas, alcanzando el motor eléctrico una eficiencia máxima del 97,7 %. La tecnología híbrida abarca 12 condiciones de funcionamiento típicas, y la flota de demostración de pilas de combustible de hidrógeno ha alcanzado las 3.600 unidades. En la conducción inteligente, la tecnología HWP de FOTON reduce eficazmente la fatiga del conductor, mientras que su cabina inteligente, impulsada por IA, transforma el vehículo en una "plataforma móvil de productividad". En cuanto a productos, FOTON ha desarrollado plataformas específicas para vehículos de nueva energía, al tiempo que continúa iterando sobre las plataformas tradicionales, creando una gama de productos con competitividad en el mercado global.

Bajo el liderazgo de su estrategia inteligente integral, el vicepresidente y portavoz de FOTON Motor, Liu Xuguang, destacó en su informe sobre la estrategia del ecosistema de posventa: "Gracias a la estrategia de ecosistema de posventa de FOTON, la empresa está aprovechando las oportunidades de rápido crecimiento del sector de posventa en China. FOTON está creando ventajas competitivas diferenciadas al centrarse en "vehículos + Sistema Telemático FOTON" e impulsar la digitalización completa y el desarrollo del ecosistema en todo su negocio". Actualmente, la plataforma del Sistema Telemático FOTON ha conectado datos de más de 3,16 millones de vehículos y presta servicio a más de 4.500 empresas de logística. Mediante el uso de funciones como la programación inteligente, el diagnóstico remoto y el análisis del comportamiento del conductor, FOTON ha logrado una mejora del 10 % en la eficiencia operativa y una reducción del 40 % en el riesgo de accidentes. En áreas como el arrendamiento, el mantenimiento y la reparación, y los vehículos usados, FOTON fortalece las sinergias de canal y plataforma, amplía su red de estaciones de carga y promueve servicios de datos de valor añadido. En el ámbito internacional, FOTON está expandiendo activamente sus plataformas digitales y redes de recarga de energía, mejorando las redes de distribución de repuestos y apoyando a los concesionarios en el desarrollo de negocios de vehículos usados y arrendamiento. La compañía está construyendo continuamente un sistema global de servicios para el ecosistema de vehículos, avanzando firmemente para convertirse en una empresa de vehículos comerciales de clase mundial.

Metas ambiciosas respaldadas por una estrategia clara y un sólido apoyo. En la conferencia, Fu Jun, vicepresidente de FOTON Motor y presidente de FOTON International, ofreció una explicación detallada del Plan de Trabajo Internacional 2026. Declaró: "Para 2026, FOTON aspira a alcanzar las 200.000 unidades vendidas en el extranjero, con un crecimiento superior al 70 % en camiones pesados, la duplicación de las ventas de autobuses y un crecimiento sostenido en vehículos comerciales ligeros. También planeamos consolidarnos en 8 mercados con más de 10.000 unidades cada uno". FOTON acelerará su expansión industrial e impulsará la innovación en sus modelos de marketing, con un fuerte enfoque en la promoción de nuevos productos y vehículos de nueva energía. La compañía colaborará con socios globales para escribir un nuevo capítulo en su camino hacia la excelencia.

Para reconocer a los socios destacados que han realizado contribuciones significativas al desarrollo global de FOTON, FOTON Motor entregó más de 10 premios, entre ellos el Premio a la Excelencia en la Promoción de Nuevos Productos, el Premio Pionero en la Promoción de Nuevas Energías, el Premio a la Excelencia en Servicio y Repuestos, el Premio a la Excelencia en el Mercado de Repuestos, el prestigioso Premio Honorífico al Cliente de Flotas y el Premio a la Mejor Estrella Emergente.

Como empresa líder en la industria de vehículos comerciales de China, FOTON Motor ha aprovechado este lanzamiento estratégico como un hito, con la innovación de producto como motor principal. La compañía no solo ofrece a los usuarios soluciones de vanguardia que son "más eficientes energéticamente, con mayor autonomía, inteligencia superior y mayor seguridad", sino que también impulsa la rápida transformación del sector hacia tecnologías ecológicas e inteligentes. En el futuro, con la plena implementación de su nueva estrategia y sus nuevos productos, FOTON consolidará aún más su posición en el mercado global e impulsará significativamente 'el poder chino' en el desarrollo de la logística global de nuevas energías.

