La Conférence mondiale des partenaires 2026 de FOTON à Pékin a consolidé la stratégie mondiale pour créer une entreprise de véhicules utilitaires de classe mondiale

Ancrer la stratégie mondiale, viser de nouveaux sommets en matière de développement

L'intelligence industrielle, la numérisation et la connectivité stimulent le développement rapide de l'industrie automobile chinoise. Dans ce processus, les nouvelles énergies et la conduite intelligente sont devenues des avantages concurrentiels essentiels pour le secteur automobile chinois. En cette période charnière de la transformation de l'industrie mondiale des véhicules utilitaires, FOTON Motor s'engage activement dans la compétition mondiale avec une nouvelle vision stratégique. Lors de la conférence, le président du conseil d'administration de FOTON Motor, Chang Rui, a officiellement dévoilé le rapport sur la stratégie mondiale de FOTON, qui définit des objectifs et des voies d'accès clairs à l'échelle mondiale : « D'ici 2030, les véhicules à énergie nouvelle représenteront plus de 50 % de notre gamme de produits, les ventes à l'étranger dépasseront 300 000 unités, et nous construirons une entreprise de véhicules utilitaires de classe mondiale avec des concepts de conception, des processus de fabrication et des expériences de qualité de premier plan ».

Pour atteindre cet objectif, FOTON Motor accélérera ses investissements industriels à l'étranger. Au cours des cinq prochaines années, l'entreprise prévoit de construire plus de dix bases industrielles en Thaïlande, en Indonésie, en Afrique du Sud, au Brésil, au Mexique, en Arabie saoudite, dans l'Union européenne et dans d'autres régions clés. FOTON mettra également en place un écosystème couvrant les pièces détachées, les véhicules d'occasion, la gestion de flotte et d'autres services connexes. L'entreprise continuera à optimiser sa gamme de produits, à promouvoir les synergies entre les ventes directes et la distribution, et à déployer un système de qualité de niveau international. Ces efforts permettront de renforcer la compétitivité des produits et la satisfaction des clients, ouvrant ainsi la voie à une entreprise de véhicules utilitaires de classe mondiale.

Approfondir la coopération régionale pour s'étendre aux marchés émergents

Le parcours de FOTON Motor, de la Chine au monde, a toujours été guidé par une vision globale axée sur l'ouverture, la collaboration et l'approfondissement du marché. Dans cet écosystème mondial en constante expansion, FOTON démontre non seulement les solides capacités de production de la Chine, mais met également en évidence le sens des responsabilités et l'engagement des entreprises chinoises sur la scène internationale.

Le Brésil et l'Afrique du Sud, en tant que marchés émergents dynamiques, sont des piliers stratégiques cruciaux pour l'expansion mondiale de FOTON. Lors de la conférence, Victor Queiroz, représentant en chef d'ApexBrasil Asia-Pacific Region, et Mogamat Mahdi Basadien, Chargé d'Affaires a.i. de l'ambassade d'Afrique du Sud à Pékin, ont tous deux prononcé des discours exprimant leur soutien à l'approfondissement de la collaboration et à la poursuite des investissements de FOTON dans leurs régions respectives.

Dans son discours, Victor Queiroz, représentant en chef d'ApexBrasil Asia-Pacific Region, a souligné les progrès significatifs réalisés par FOTON Motor sur le marché brésilien au cours des dernières années. Il a noté que l'usine de FOTON dans le sud du Brésil a réussi à produire localement le premier camion léger « ALL-New Aumark », marquant ainsi une étape clé dans la localisation des marques chinoises de véhicules utilitaires au Brésil. Victor a également rappelé que le gouvernement brésilien soutient des initiatives telles que le « NOVA INDÚSTRIA (Nouveau plan industriel) » et le « Plan de mobilité et d'innovation verte (MOVER)« », qui mettent l'accent sur les technologies vertes et les véhicules à énergie nouvelle. Ces plans encouragent les entreprises à augmenter leurs investissements dans la décarbonisation, l'innovation et l'électrification, ce qui est en parfaite adéquation avec la stratégie de transport durable de FOTON. L'agence brésilienne de promotion des exportations et des investissements continuera à soutenir le développement local de FOTON dans des domaines tels que les véhicules à énergie nouvelle et la fabrication intelligente, ce qui permettra à la coopération Chine-Brésil de passer à la vitesse supérieure.

Mogamat Mahdi Basadien, Chargé d'Affaires a.i. de l'ambassade d'Afrique du Sud à Pékin, a déclaré que l'usine d'assemblage local de FOTON en Afrique du Sud est l'un des plus importants projets d'investissement dans le secteur automobile dans le pays depuis près de quarante ans. Il a souligné que cette réussite reflète l'approfondissement de la coopération économique entre la Chine et l'Afrique du Sud, fondée sur la confiance mutuelle et le développement partagé. Le lancement réussi du premier pick-up assemblé localement par FOTON en septembre 2025 marque une étape historique, non seulement pour FOTON - qui devient ainsi la première marque chinoise à produire localement en Afrique du Sud - mais aussi pour l'Afrique du Sud, car il consolide le statut du pays en tant que centre régional de fabrication en Afrique. Basadien a souligné que « le gouvernement sud-africain se félicite du « plan Lighthouse » de FOTON, qui vise à faire de l'Afrique du Sud un centre régional pour l'Afrique. Nous nous réjouissons à la perspective d'approfondir la coopération dans des domaines tels que la localisation des pièces, la R&D sur les véhicules à énergie nouvelle, le transfert de technologie et le commerce régional, en travaillant ensemble pour promouvoir un développement durable et inclusif sur tout le continent africain. »

À l'avenir, FOTON Motor continuera à renforcer ses systèmes de production et de service localisés, en fournissant des produits et des technologies mieux adaptés aux besoins du marché local. L'entreprise contribuera au développement du marché et soutiendra activement la coopération économique et commerciale régionale, ainsi que la modernisation industrielle.

Une innovation inégalée pour l'ouverture d'un nouveau chapitre mondial

Lu Zhenghua, vice-président exécutif de FOTON Motor, a déclaré lors de la conférence qu'il se concentrait sur les tendances du marché mondial des véhicules utilitaires, sur la future feuille de route technologique de FOTON Motor et sur la planification des produits : « L'industrie chinoise des véhicules utilitaires passe rapidement du statut de « participant » à celui de « leader » technologique mondial. Voici les trois grandes tendances actuelles : l'augmentation rapide de la pénétration des véhicules à énergie nouvelle, le développement accéléré de la technologie intelligente et la coexistence de multiples stratégies énergétiques ». FOTON Motor s'aligne étroitement sur ces tendances et a défini une orientation stratégique intitulée « Internationalisation, nouvelle énergie et intelligence ». L'entreprise s'est engagée à adopter une approche multidimensionnelle avec des technologies purement électriques, hybrides et à base d'hydrogène. En ce qui concerne les nouvelles énergies, le système IECO trois-en-un développé par FOTON a passé de nombreux tests extrêmes, le moteur électrique atteignant une efficacité maximale de 97,7 %. La technologie hybride couvre 12 conditions de fonctionnement typiques, et la flotte de démonstration de piles à hydrogène a atteint 3 600 unités. Dans le cadre de la conduite intelligente, la technologie HWP de FOTON réduit efficacement la fatigue du conducteur, tandis que son habitacle intelligent, alimenté par l'IA, transforme le véhicule en une « plateforme de productivité mobile ». En ce qui concerne les produits, FOTON a développé des plateformes dédiées aux véhicules à énergie nouvelle tout en continuant à développer les plateformes traditionnelles, construisant ainsi une gamme de produits compétitifs sur le marché mondial.

Sous la direction de sa stratégie intelligente globale, le vice-président de FOTON Motor et porte-parole, M. Liu Xuguang, a souligné dans son rapport sur la stratégie de l'écosystème du marché secondaire : « Sur la base de la stratégie d'écosystème post-commercialisation de FOTON, l'entreprise saisit les opportunités de croissance rapide dans le secteur de l'après-vente en Chine. FOTON construit des avantages concurrentiels différenciés en se concentrant sur les « véhicules + FOTON Telematics System », et en promouvant la numérisation complète et le développement de l'écosystème dans l'ensemble de ses activités. » La plateforme FOTON Telematics System a déjà connecté les données de plus de 3,16 millions de véhicules et dessert plus de 4 500 entreprises de logistique. En utilisant des fonctions telles que la programmation intelligente, les diagnostics à distance et l'analyse du comportement des conducteurs, FOTON a amélioré de 10 % son efficacité opérationnelle et réduit de 40 % le risque d'accident. Dans des domaines tels que la location, l'entretien et la réparation, et les véhicules d'occasion, FOTON renforce les synergies entre les canaux et les plateformes, étend son réseau de stations de recharge et promeut les services à valeur ajoutée liés aux données. Sur le plan international, FOTON développe activement ses plateformes numériques et ses réseaux de réapprovisionnement en énergie, améliore ses réseaux de distribution de pièces détachées et aide les concessionnaires à développer leurs activités de véhicules d'occasion et de crédit-bail. L'entreprise construit sans relâche un système mondial de services écosystémiques pour les véhicules, et progresse régulièrement pour devenir une entreprise de véhicules utilitaires de classe mondiale.

Des objectifs ambitieux soutenus par une voie claire et un soutien solide. Lors de la conférence, Fu Jun, vice-président de FOTON Motor et président de FOTON International, a expliqué en détail le plan de travail International Business 2026. Il a déclaré : « D'ici 2026, FOTON vise à atteindre 200 000 unités de ventes à l'international, avec une croissance de plus de 70 % pour les poids lourds, un doublement des ventes d'autobus et une croissance continue pour les véhicules utilitaires légers. Nous prévoyons également d'établir huit marchés de plus de 10 000 unités chacun ». FOTON accélérera son implantation industrielle et encouragera l'innovation dans les modèles de commercialisation, en mettant l'accent sur la promotion de nouveaux produits et de véhicules à énergie nouvelle. L'entreprise collaborera avec des partenaires mondiaux pour écrire un nouveau chapitre de Drive to Great.

Pour récompenser les partenaires exceptionnels qui ont contribué de manière significative au développement mondial de FOTON, FOTON Motor a décerné plus d'une dizaine prix, notamment le prix d'excellence pour la promotion de nouveaux produits, le prix de pionnier pour la promotion de nouvelles énergies, le prix d'excellence pour le service et les pièces détachées, le prix d'excellence pour le marché secondaire, le prestigieux prix honorifique pour les clients de la flotte et le prix de la meilleure étoile montante, entre autres.

En tant que chef de file des véhicules utilitaires en Chine, FOTON Motor a utilisé ce communiqué stratégique comme une percée, avec l'innovation des produits comme moteur principal. L'entreprise ne se contente pas de fournir aux utilisateurs des solutions ultimes « plus efficaces sur le plan énergétique, avec une plus grande autonomie, une plus grande intelligence et une meilleure sécurité », mais elle favorise également la transformation accélérée de l'industrie vers des technologies vertes et intelligentes. Avec le déploiement complet de sa nouvelle stratégie et de ses nouveaux produits, FOTON renforcera encore sa position sur le marché mondial et injectera une forte « puissance chinoise » dans le développement de la logistique mondiale des nouvelles énergies.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2819733/image_834329_45514948.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2819734/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2819735/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2819736/3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2819737/4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2819738/5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2819739/6.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2819740/7.jpg

