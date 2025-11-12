"FOTON Global Partners Conference 2026" Berlangsung di Beijing, Perkuat Strategi Global untuk Menjadi Produsen Kendaraan Niaga Kelas Dunia

Memperkuat Strategi Global dan Meningkatkan Daya Saing

Saat ini, industri otomotif Tiongkok tengah berkembang pesat, terutama didorong oleh kemajuan teknologi pintar, digitalisasi, dan konektivitas. Dalam proses ini, kendaraan energi baru (new energy vehicle) dan sistem mengemudi cerdas menjadi keunggulan utama yang ditawarkan sektor otomotif Tiongkok. Seiring dengan transformasi besar di industri kendaraan niaga dunia, FOTON Motor aktif berpartisipasi dalam persaingan global dengan visi strategis yang baru. Di acara tersebut, Chairman, FOTON Motor, Chang Rui resmi meluncurkan Laporan Strategi Global FOTON yang mengulas target dan arah pengembangan bisnis global FOTON: "Pada 2030, kendaraan energi baru akan mencakup lebih dari 50% dari seluruh lini produk FOTON dengan target penjualan di luar negeri yang melampaui 300.000 unit. Kami akan berkembang sebagai produsen kendaraan niaga kelas dunia dengan konsep desain, proses manufaktur, dan kualitas produk yang terdepan."

Untuk mencapai target tersebut, FOTON Motor akan mempercepat investasi di pasar internasional. Dalam lima tahun ke depan, FOTON berencana membangun lebih dari 10 basis industri di berbagai wilayah penting seperti Thailand, Indonesia, Afrika Selatan, Brazil, Meksiko, Arab Saudi, Uni Eropa, dan lain-lain. Selain itu, FOTON akan mengembangkan ekosistem bisnis terintegrasi yang mencakup suku cadang, kendaraan bekas, manajemen armada, serta layanan pendukung lainnya. FOTON Motor juga akan terus mengoptimalkan portofolio produk, memperkuat sinergi antara jaringan penjualan langsung dan jaringan distributor, serta mengembangkan sistem kualitas berstandar global. Lewat langkah tersebut, FOTON Motor meningkatkan daya saing produk dan kepuasan pelanggan untuk menjadi produsen kendaraan niaga kelas dunia.

Memperluas Kerja sama Regional, Berekspansi ke Pasar-Pasar Baru

Kiprah FOTON Motor, berasal dari Tiongkok lalu berekspansi ke pasar global, selalu didasari semangat keterbukaan, kolaborasi, dan pembangunan jangka panjang di setiap wilayah. Ketika memperluas jangkauan global, FOTON tidak hanya membuktikan keunggulan sektor manufaktur Tiongkok, namun juga tanggung jawab dan komitmen perusahaan Tiongkok di panggung internasional.

Dua pasar berkembang — Brazil dan Afrika Selatan — menjadi pilar penting dalam strategi global FOTON. Dalam kesempatan tersebut, Victor Queiroz, Chief Representative, ApexBrasil untuk Wilayah Asia-Pasifik, serta Mogamat Mahdi Basadien, Chargé d'Affaires a.i., Kedutaan Besar Afrika Selatan di Beijing, menyampaikan dukungan terhadap rencana kolaborasi dan investasi jangka panjang FOTON di negaranya masing-masing.

Dalam sambutannya, Victor Queiroz, Chief Representative, ApexBrasil untuk Wilayah Asia-Pasifik, menyoroti kemajuan besar yang telah dicapai FOTON Motor di pasar Brazil dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan bahwa pabrik FOTON di wilayah selatan Brazil telah memproduksi secara lokal truk berukuran kecil "ALL-New Aumark" — sebuah langkah penting dalam lokalisasi bisnis yang ditempuh merek kendaraan niaga asal Tiongkok ini di Brazil. Menurut Victor, pemerintah Brazil tengah mendorong berbagai inisiatif nasional seperti "New Industrial Plan (NOVA INDÚSTRIA)" serta "Green Mobility and Innovation Plan (MOVER)" yang berfokus pada teknologi hijau dan kendaraan energi baru. Program-program tersebut mendorong sejumlah perusahaan untuk meningkatkan investasi dalam dekarbonisasi, inovasi, dan elektrifikasi — sejalan dengan strategi FOTON dalam mengembangkan sarana transportasi berkelanjutan. Ia menegaskan, Brazilian Export and Investment Promotion Agency akan terus mendukung pengembangan bisnis FOTON di pasar lokal, khususnya di bidang kendaraan energi baru dan manufaktur cerdas (smart manufacturing), sekaligus memperkuat kerja sama antara Tiongkok dan Brasil menuju jenjang berikutnya.

Mogamat Mahdi Basadien, Chargé d'Affaires a.i. Kedutaan Besar Afrika Selatan di Beijing, menyampaikan, pabrik perakitan lokal FOTON di Afrika Selatan merupakan salah satu proyek investasi otomotif terbesar di negara tersebut selama hampir empat dekade terakhir. Menurutnya, keberhasilan ini mencerminkan kerja sama ekonomi yang semakin erat antara Tiongkok dan Afrika Selatan dengan prinsip kepercayaan dan pembangunan bersama. Peluncuran mobil pikap FOTON pertama yang dirakit secara lokal pada September 2025 turut menjadi tonggak bersejarah — tidak hanya bagi FOTON sebagai merek Tiongkok pertama yang berhasil menjalankan produksi lokal dengan sistem CKD di Afrika Selatan, melainkan juga bagi Afrika Selatan yang kini semakin memperkuat posisinya sebagai basis manufaktur regional di kawasan Afrika. Basadien menambahkan, "Pemerintah Afrika Selatan menyambut baik 'Lighthouse Plan' FOTON untuk membangun negara kami sebagai pusat bisnis regional di Afrika. Kami ingin memperluas kerja sama lokalisasi suku cadang, riset dan pengembangan kendaraan energi baru, alih teknologi, dan perdagangan regional — guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh benua Afrika."

Ke depan, FOTON Motor akan terus memperkuat sistem produksi dan layanan di pasar lokal, serta menghadirkan produk dan teknologi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar di setiap wilayah. FOTON Motor juga akan berkontribusi terhadap pertumbuhan pasar serta mendukung kerja sama ekonomi, perdagangan, dan peningkatan industri di tingkat regional.

Memimpin Inovasi Produk dan Membuka Babak Baru di Pasar Global

Berfokus pada tren pasar kendaraan niaga global, serta rencana pengembangan teknologi masa depan, Lu Zhenghua, Executive Vice President, FOTON Motor, menilai, industri kendaraan niaga Tiongkok kini tengah bertransformasi, mulai dari sekadar "pelaku pasar" menjadi "pemimpin teknologi global." Menurutnya, ada tiga tren utama yang saat ini mendorong industri global: tingkat penggunaan kendaraan energi baru yang semakin pesat, perkembangan teknologi cerdas, serta berbagai jenis sumber energi yang kini telah tersedia untuk sistem transportasi. Untuk beradaptasi dengan arah perkembangan tersebut, FOTON menetapkan strategi baru yang berfokus pada "Internasionalisasi, Energi Baru, dan Teknologi Cerdas." FOTON menempuh pendekatan multiteknologi yang mencakup sistem penggerak listrik murni, hybrid, dan bahan bakar hidrogen. Untuk energi baru, sistem IECO three-in-one FOTON telah diuji dalam kondisi ekstrem dengan efisiensi motor listrik yang mencapai 97,7%. Di sisi lain, teknologi hybrid FOTON telah meliputi 12 skenario utama, sedangkan armada kendaraan niaga percontohan FOTON yang menggunakan sel bahan bakar hidrogen telah mencapai 3.600 unit. Untuk teknologi intelligent driving, sistem HWP FOTON mampu mengurangi beban kerja pengemudi secara signifikan, dan kokpit pintar berbasiskan AI bahkan telah mengubah kendaraan menjadi "platform produktivitas bergerak." Dari sisi produk, FOTON telah mengembangkan platform khusus untuk kendaraan energi baru, serta terus menyempurnakan platform kendaraan konvensional guna membangun portofolio produk yang kompetitif di pasar global.

Dengan strategi cerdas dan komprehensif, VP, FOTON Motor sekaligus Juru Bicara Perusahaan, Liu Xuguang, memaparkan strategi "Aftermarket Ecosystem FOTON". Ia menjelaskan, "Berdasarkan strategi ekosistem purnajual FOTON, kami memanfaatkan peluang besar dari pesatnya pertumbuhan sektor aftermarket di Tiongkok. FOTON membangun keunggulan kompetitif yang berfokus pada kombinasi 'kendaraan + sistem Telematika FOTON', serta mendorong digitalisasi dan pengembangan ekosistem di seluruh lini bisnis." Saat ini, platform Sistem Telematika FOTON telah terhubung dengan lebih dari 3,16 juta kendaraan dan melayani lebih dari 4.500 perusahaan logistik. Melalui fitur seperti penjadwalan pintar, diagnosis jarak jauh, dan analisis perilaku pengemudi, FOTON berhasil meningkatkan efisiensi operasional sebesar 10% dan mengurangi risiko kecelakaan hingga 40%. Dalam bidang penyewaan kendaraan, perawatan dan perbaikan, serta penjualan kendaraan bekas, FOTON memperkuat sinergi antara jaringan distribusi dan platform layanan, memperluas jaringan stasiun pengisian daya, serta mengembangkan layanan berbasiskan data yang bernilai tambah. Secara global, FOTON juga memperluas platform digital dan jaringan energi, memperkuat distribusi suku cadang, dan membantu distributor dalam mengembangkan bisnis kendaraan bekas dan penyewaan. FOTON terus membangun sistem layanan ekosistem kendaraan global untuk menjadi produsen kendaraan niaga kelas dunia.

FOTON telah menetapkan target ambisius dengan rencana jelas dan dukungan kuat. Di acara tersebut, Fu Jun, VP, FOTON Motor, serta President, FOTON International, memaparkan secara rinci Rencana Kerja Bisnis Internasional 2026. Ia berkata, "Pada 2026, FOTON menargetkan penjualan 200.000 unit di pasar luar negeri dengan pertumbuhan lebih dari 70% untuk segmen truk berukuran besar, serta angka penjualan bus yang meningkat dua kali lipat, dan pertumbuhan berkelanjutan di segmen kendaraan niaga berukuran kecil. Kami juga ingin mengembangkan delapan pasar dengan volume penjualan lebih dari 10.000 unit di setiap pasar tersebut." FOTON semakin gencar mengembangkan industri global dan inovasi model pemasaran, terutama promosi produk baru dan kendaraan energi baru. Melalui kerja sama dengan berbagai mitra di seluruh dunia, FOTON siap menulis babak baru dalam perjalanan "Drive to Great."

Sebagai bentuk apresiasi terhadap mitra-mitra yang telah berkontribusi besar dalam pengembangan bisnis global, FOTON Motor memberikan lebih dari 10 penghargaan, termasuk: "Excellence in New Product Promotion Award", "Pioneer in New Energy Promotion Award", "Excellence in Service & Parts Award", "Excellence in Aftermarket Award", "Prestigious Honorary Fleet Customer Award", serta "Best Rising Star Award".

Sebagai pemimpin industri kendaraan niaga di Tiongkok, FOTON Motor memanfaatkan momen peluncuran strategi baru ini sebagai tonggak penting dengan inovasi produk sebagai penggerak utama. FOTON Motor berkomitmen menyediakan solusi kendaraan yang lebih hemat energi, berdaya jelajah lebih jauh, lebih cerdas, dan lebih aman, sekaligus mempercepat transformasi industri menuju teknologi hijau dan cerdas. Ke depan, lewat strategi dan produk baru, FOTON semakin memperkuat posisinya di pasar global dan memberikan kontribusi besar — menghadirkan "keunggulan Tiongkok" yang memajukan sektor logistik yang didukung energi baru di seluruh dunia.

SOURCE Foton Motor