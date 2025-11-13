FOTON traça um novo rumo para os veículos comerciais globais

PEQUIM, 13 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 9 de novembro, a FOTON Motor realizou sua Conferência Global de Parceiros 2026 em Pequim, com o tema "DRIVE TO GREAT" (DIRIGINDO PARA O SUCESSO). O evento atraiu um público de mais de 2.000 participantes, provenientes de mais de 140 países, que vieram testemunhar os grandes avanços da FOTON em inovação e estratégia de produtos, demonstrando seu compromisso em promover a transformação do setor com soluções sustentáveis e inteligentes.

GALAXUS: Redefinindo os caminhões para serviços pesados

A FOTON lançou sua plataforma de caminhões de última geração para serviços pesados, GALAXUS, inaugurando uma nova era da logística inteligente. Esta plataforma oferece soluções multienergia — incluindo combustível, energia elétrica, hidrogênio, gás e sistemas de energia híbrida — baseadas em oito valores fundamentais. Ela apresenta uma nova arquitetura energética dedicada com mais de 90 tecnologias desenvolvidas pela própria empresa. Entre os principais destaques estão um sistema de acionamento elétrico com eficiência máxima de 97,5%, carregamento na ordem de megawatts e uma melhoria geral de 7% na eficiência energética. Seu sistema de direção inteligente, testado e aprovado em mais de 2 milhões de km, permite a evolução da autonomia de L2 para L4. A linha GALAXUS, incluindo os modelos R9, R5 e D3, foi desenvolvida para diversos cenários logísticos, como entregas de longa distância e expressas.

DAYSTAR: O futuro dos caminhões elétricos leves

Visando à logística urbana, a FOTON apresentou sua primeira plataforma de caminhões leves totalmente elétricos, a DAYSTAR. Desenvolvida com base em informações detalhadas dos usuários, a plataforma soluciona desafios fundamentais, como a dificuldade de carregamento e o alto custo total de propriedade. A plataforma oferece uma arquitetura de alta tensão de 800 V, controladores de carboneto de silício e motores refrigerados a óleo, proporcionando uma melhoria geral de 20% na eficiência energética. Além disso, a plataforma apresenta um interior inspirado nos automóveis de passageiros, atualizações OTA para todo o veículo e foi submetida a mais de 6 milhões de quilômetros de testes para garantir fiabilidade superior.

Inovações no trecho final da logística (Last-Mile) e em veículos comerciais (VANs)

Para o trecho final da logística (last mile), a FOTON lançou a minicaminhonete de última geração, Wonder Plus. Ela tem uma capacidade de carga útil excepcional: a caçamba mais longa e mais larga da sua classe, além de suspensão dupla do tipo wishbone, proporcionando maior conforto e manobrabilidade.

Além disso, a FOTON apresentou a primeira plataforma VAN exclusiva de energia renovável do mundo, a CAVAN C1. Com foco em padrões globais e um design puramente elétrico, o veículo conta com uma bateria de alta segurança desenvolvida pela própria empresa, eficiência máxima de acionamento superior a 93,5% e suporte para carregamento rápido 2,2C, que permite 100 km de autonomia em 10 minutos.

Com essa matriz completa de produtos de energia renovável, a FOTON demonstra sua força sistemática e sua visão inovadora. Com a implementação completa dos produtos e um ecossistema global em evolução, a FOTON está consolidando sua liderança e injetando uma poderosa "força chinesa" na indústria global de logística de energia renovável.

