Desay Battery inserita per la terza volta nell'elenco BNEF Global Energy Storage Tier 1, stabilendo un nuovo benchmark per il settore

HUIZHOU, Cina, 22 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ha pubblicato l'elenco Global Energy Storage Tier 1 del quarto trimestre 2025 e Desay Battery si è nuovamente assicurata un posto in questa lista. Si tratta della sua terza inclusione, il che sottolinea la solida base tecnologica di Desay Battery, l'eccezionale qualità del prodotto, l'esecuzione affidabile del progetto e la forte competitività sul mercato globale

L'elenco BNEF Tier 1 è largamente considerato come una delle valutazioni più autorevoli nel settore dell'accumulo di energia. Le classifiche si basano su un'analisi completa della forza complessiva di un'azienda, dell'innovazione tecnologica, della capacità di realizzazione dei progetti e della bancabilità finanziaria. L'elenco è altamente consultato dalle istituzioni finanziarie internazionali e dai principali investitori come riferimento chiave per le decisioni di investimento nelle energie rinnovabili, nonché dai clienti globali nella selezione dei partner strategici.

L'ennesimo riconoscimento ricevuto da Desay Battery quale fornitore leader mondiale di sistemi di accumulo di energia si deve alla sua capacità di ricerca e sviluppo completa, abbinata a una produzione intelligente integrata verticalmente. Ciò consente all'azienda di mantenere un rigoroso controllo di qualità, continuando a rinnovare rapidamente la propria linea di prodotti. I sistemi di accumulo di energia di Desay sono caratterizzati da design modulari altamente integrati, che possono essere configurati in modo flessibile per adattarsi a un'ampia gamma di scenari applicativi. Questi sistemi sono già in uso in diversi segmenti di mercato, dimostrando versatilità e affidabilità.

Nel 2025, Desay Battery ha introdotto la sua tecnologia di celle e sistemi di sicurezza attiva di nuova generazione, trasformando la cella da una semplice unità energetica in un componente intelligente in grado di auto-rilevamento, diagnostica e allerta precoce. L'innovazione crea un quadro di protezione quadridimensionale che collega celle, moduli, sistemi e cloud, elevando la sicurezza dell'accumulo di energia dalle tradizionali misure passive alla prevenzione proattiva dei rischi, garantendo una sicurezza particolarmente avanzata per applicazioni su larga scala e di lunga durata.

Oltre all'ingegneria e alla tecnologia, Desay Battery fornisce anche un modello di servizi end-to-end, che comprende progettazione di sistemi, produzione, costruzione, nonché funzionamento e manutenzione a lungo termine. Le sue soluzioni vengono impiegate in progetti di energia rinnovabile e accumulo, stazioni autonome su scala di rete e applicazioni commerciali e industriali in tutto il mondo.

Guardando al futuro, Desay Battery continuerà a rafforzare la sua strategia basata sull'innovazione, aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo ed espandendo la sua presenza globale. L'azienda si impegna a fornire soluzioni di accumulo di energia sicure e ad alte prestazioni che supportino la transizione globale verso un futuro a basse emissioni di carbonio e contribuiscano a dare forma alla prossima generazione di infrastrutture per l'energia pulita.

Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.desayest.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829589/image.jpg