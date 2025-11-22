德賽電池三度入選BNEF全球一級儲能廠商名單，樹立行業新標桿

作為全球領先的儲能系統提供商，德賽電池能屢獲認可，得益於其全棧研發能力與垂直整合智能制造的深度融合。這使該公司在快速迭代產品線的同時，還能嚴守質量關。德賽儲能系統采用高度集成的模塊化設計，能靈活適配多種應用場景。這些系統已在多個細分市場投入應用，彰顯出多功能性與高可靠性。

2025年，德賽電池推出新一代主動安全電芯與系統技術，將電芯從單純的能量單元轉變為具備自我感知、診斷和預警功能的智能組件。這項創新構建了「電芯-模組-系統-雲端」四維防護體系，將儲能安全從傳統被動防護提升至主動風險預防，為大規模、長時儲能應用提供了更高級別的安全保障。

除工程技術外，德賽電池還打造了覆蓋系統設計、生產制造、項目建設及長期運維的全鏈條服務模式。其解決方案已在全球「可再生能源+儲能」項目、電網側獨立儲能電站以及工商業儲能場景中得到廣泛應用。

展望未來，德賽電池將繼續深化創新驅動戰略，加大研發投入，拓展全球業務版圖。該公司致力於提供安全、高性能的儲能解決方案，助力全球低碳轉型，攜手共建下一代清潔能源基礎設施。

更多信息，請訪問：http://www.desayest.com/。

SOURCE HUIZHOU DESAY BATTERY CO.,LTD.