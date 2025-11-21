Firma Desay Battery po raz trzeci została wyróżniona w rankingu BNEF Tier 1 dla sektora magazynowania energii, wyznaczając nowy standard w branży

HUIZHOU, Chiny, 21 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Bloomberg New Energy Finance (BNEF) opublikował swoją listę Tier 1 dla sektora magazynowania energii na IV kwartał 2025 r., a firma Desay Battery po raz kolejny zapewniła sobie na niej miejsce. Jest to trzecie wyróżnienie, które podkreśla solidne podstawy technologiczne firmy Desay Battery, wyjątkową jakość produktów, niezawodną realizację projektów i silną konkurencyjność na rynku globalnym.

image

Lista BNEF Tier 1 jest powszechnie uznawana za jedną z najbardziej autorytatywnych ocen w sektorze magazynowania energii. Rankingi opierają się na kompleksowej ocenie ogólnej siły firmy, innowacyjności technologicznej, zdolności realizacji projektów i wiarygodności finansowej. Lista ta jest wysoko ceniona przez międzynarodowe instytucje finansowe i wiodących inwestorów jako kluczowy punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie energii odnawialnej, a także przez globalnych klientów przy wyborze partnerów strategicznych.

Jako wiodący światowy dostawca rozwiązań w zakresie magazynowania energii, firma Desay Battery wielokrotnie zdobywała uznanie za sprawą swoich kompleksowych możliwości badawczo-rozwojowych oraz pionowo zintegrowanej inteligentnej produkcji. Dzięki temu firma może utrzymywać rygorystyczną kontrolę jakości, jednocześnie szybko wprowadzając zmiany w swojej linii produktów. Systemy magazynowania energii Desay charakteryzują się wysoce zintegrowaną, modułową konstrukcją, którą można elastycznie konfigurować tak, aby dostosować ją do różnorodnych scenariuszy zastosowań. Systemy te są już wykorzystywane w różnych segmentach rynku, wykazując się zarówno wszechstronnością, jak i niezawodnością.

W 2025 roku firma Desay Battery wprowadziła na rynek technologię aktywnych ogniw i systemów bezpieczeństwa nowej generacji, przekształcając ogniwo z prostego elementu energetycznego w inteligentny komponent zdolny do samodzielnego wykrywania, diagnostyki i wczesnego ostrzegania. Innowacja ta tworzy czterowymiarową strukturę ochronną łączącą ogniwo, moduł, system i chmurę, zwiększając bezpieczeństwo magazynowania energii, przechodząc od tradycyjnych środków pasywnych do proaktywnego zapobiegania ryzyku, zapewniając w szczególności zwiększone bezpieczeństwo w zastosowaniach na dużą skalę i o długim czasie trwania.

Oprócz inżynierii i technologii Desay Battery oferuje również kompleksowy model usług, obejmujący projektowanie systemów, produkcję, budowę oraz długoterminową eksploatację i konserwację. Rozwiązania firmy są wdrażane w projektach typu „odnawialna energia plus magazynowanie", samodzielnych stacjach na skalę sieciową oraz zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych na całym świecie.

Desay Battery zamierza nadal wzmacniać swoją strategię opartą na innowacjach, zwiększając inwestycje w badania i rozwój oraz rozszerzając swoją globalną działalność. Misją firmy jest dostarczanie bezpiecznych, wysokowydajnych rozwiązań w zakresie magazynowania energii, które wspierają globalne przejście na niskoemisyjną przyszłość i pomagają kształtować infrastrukturę czystej energii nowej generacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.desayest.com/.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2829589/image.jpg