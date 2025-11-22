"BNEF Tier 1 List" merupakan salah satu peringkat yang paling berpengaruh di sektor penyimpanan energi. Peringkat tersebut melibatkan penilaian menyeluruh terhadap keunggulan perusahaan, inovasi teknologi, kemampuan penyelesaian proyek, serta kelayakan finansial. Lebih lagi, "BNEF Tier 1 List" menjadi referensi lembaga keuangan internasional dan investor terkemuka ketika mengambil keputusan investasi di sektor energi terbarukan, serta menjadi acuan penting bagi pelanggan global dalam memilih mitra strategis.

Sebagai penyedia solusi penyimpanan energi terkemuka di dunia, Desay Battery selalu sukses meraih pengakuan industri berkat kemampuan R&D dan manufaktur pintar yang terintegrasi vertikal. Pendekatan ini membantu Desay Battery menjaga kualitas ketat sekaligus mengembangkan produk secara cepat. Solusi penyimpanan energi Desay memiliki desain modular yang sangat terintegrasi sehingga dapat dikonfigurasi secara fleksibel untuk berbagai kebutuhan aplikasi. Sistem tersebut telah digunakan di berbagai segmen pasar, karena memiliki fleksibilitas dan keandalan.

Pada 2025, Desay Battery melansir teknologi sel dan sistem keselamatan aktif generasi baru yang mengubah fungsi sel baterai, dari unit penyimpanan energi biasa menjadi komponen cerdas yang mampu melakukan pemantauan diri, menjalankan diagnosis, dan memberikan peringatan dini secara mandiri. Inovasi tersebut menghasilkan sistem perlindungan empat dimensi yang menghubungkan sel, modul, sistem, dan komputasi awan. Dengan sistem ini, Desay Battery meningkatkan standar keamanan solusi penyimpanan energi, beralih dari metode pasif menuju pencegahan risiko yang bersifat proaktif—terutama untuk aplikasi berskala besar dan berdurasi panjang.

Selain rekayasa dan teknologi, Desay Battery juga menyediakan layanan menyeluruh dari hulu ke hilir, mencakup desain sistem, manufaktur, konstruksi, hingga pengoperasian dan pemeliharaan perangkat dalam jangka panjang. Solusi Desay Battery telah diterapkan dalam proyek energi terbarukan berbasiskan solusi penyimpanan energi, stasiun penyimpanan energi untuk jaringan listrik, serta aplikasi komersial dan industri di seluruh dunia.

Ke depan, Desay Battery akan terus memperkuat strategi berbasiskan inovasi, meningkatkan investasi R&D, dan memperluas jangkauan global. Desay Battery juga berkomitmen menghadirkan solusi penyimpanan energi yang aman dan berkinerja tinggi guna mendukung transisi menuju masa depan rendah karbon dan membangun infrastruktur energi bersih generasi baru.

