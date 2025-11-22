Desay BatteryがBNEFグローバルエネルギー貯蔵Tier 1リストに3度目の選出、新たな業界ベンチマークを定義

中国・恵州、2025年11月22日/PRNewswire/ --ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス（BNEF）は、2025年第4四半期のグローバル・エネルギー貯蔵Tier1リストを発表し、 Desay Battery は再び同リストに選出されました。これは同社にとって3度目の選出となり、Desay Batteryの堅固な技術基盤、卓越した製品品質、信頼性の高いプロジェクト実行能力、そして世界市場における強力な競争力を示しています。

BNEFのTier1リストは、エネルギー貯蔵分野で最も権威ある評価のひとつとして広く認識されています。ランキングは、企業の総合的な強み、技術革新、プロジェクト遂行能力、財務的な信用力の総合的な評価に基づいています。このリストは、国際的な金融機関や主要投資家にとって再生可能エネルギー投資判断の重要な参考指標として、またグローバル顧客が戦略的パートナーを選定する際の重要な基準として、高く評価されています。

世界をリードするエネルギー貯蔵プロバイダーであるDesay Batteryが繰り返し評価されている背景には、フルスタックの研究開発能力と、垂直統合型のスマート製造体制の融合があります。これにより、同社は厳格な品質管理を維持しつつ、製品ラインを迅速にアップデートすることが可能になっています。Desayのエネルギー貯蔵システムは、高度に統合されたモジュール設計を特徴としており、さまざまな用途シナリオに柔軟に対応できる構成が可能です。これらのシステムはすでに多様な市場セグメントで導入されており、その汎用性と信頼性を実証しています。

2025年、Desay Batteryは次世代のアクティブセーフティセルおよびシステム技術を導入し、セルを単なるエネルギーユニットから、自ら感知・診断・早期警告が可能なインテリジェントコンポーネントへと進化させました。この革新により、セル、モジュール、システム、クラウドを連結する四次元の保護フレームワークが形成され、エネルギー貯蔵の安全性を従来の受動的対策から、リスクを未然に防ぐ能動的対策へと引き上げます。特に、大規模かつ長時間運用の用途において、安全性が一段と強化されます。

Desay Batteryは、エンジニアリングや技術面にとどまらず、システム設計、製造、建設、長期的な運用・保守までをカバーするエンドツーエンドのサービスモデルも提供しています。同社のソリューションは、再生可能エネルギー＋蓄電プロジェクト、グリッド規模の独立型ステーション、そして世界各地の商業・産業用途で導入されています。

今後、Desay Batteryは、イノベーション主導の戦略をさらに強化し、研究開発への投資を拡大するとともに、グローバルでの展開を拡大していきます。同社は、安全で高性能なエネルギー貯蔵ソリューションを提供し、世界の低炭素社会への移行を支援するとともに、次世代のクリーンエネルギーインフラの構築に貢献することを使命としています。

