Компания Desay Battery в третий раз вошла в глобальный список поставщиков систем хранения энергии 1-го уровня BNEF, определив новый отраслевой эталон

News provided by

HUIZHOU DESAY BATTERY CO.,LTD.

Nov 21, 2025, 19:17 ET

ХУЭЙЧЖОУ, Китай, 22 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Bloomberg New Energy Finance (BNEF) опубликовала свой список поставщиков систем хранения энергии 1-го уровня (Global Energy Storage Tier 1 List) за 4-й кв. 2025 года, и компания Desay Battery вновь заняла место в этом списке. Это уже третье включение компании в список, подчеркивающее прочную технологическую основу Desay Battery, исключительное качество продукции, надежное выполнение проектов и высокую конкурентоспособность на мировом рынке

Continue Reading
image
image

Список поставщиков 1-го уровня BNEF широко рассматривается как одна из самых авторитетных оценок в секторе систем хранения энергии. Рейтинги основаны на всестороннем анализе общих возможностей компании, технологических инноваций, способности выполнять проекты и инвестиционной привлекательности. Список пользуется высоким авторитетом среди международных финансовых институтов и ведущих инвесторов как ключевой ориентир для инвестиционных решений в области возобновляемых источников энергии, а также глобальных заказчиков при выборе стратегических партнеров.

Это неоднократное признание компании Desay Battery, являющейся ведущим мировым поставщиком систем хранения энергии, связано с ее возможностями в области полномасштабных исследований и разработок в сочетании с вертикально интегрированным интеллектуальным производством. Это позволяет компании обеспечивать строгий контроль качества при быстрых итерациях своей линейки изделий. Системы хранения энергии Desay имеют высокоинтегрированную модульную конструкцию, обеспечивающую гибкую конфигурацию для адаптации к широкому спектру сценариев применения. Эти системы уже используются в самых разных сегментах рынка, демонстрируя одновременно универсальность и надежность.

В 2025 году компания Desay Battery представила свой элемент питания с активной системой безопасности нового поколения и системную технологию, превращающую элемент питания из простого энергетического модуля в интеллектуальный компонент, оснащенный датчиками состояния, возможностями диагностики и раннего предупреждения. Эта инновация образует четырехмерную структуру защиты, связывающую элемент питания, модуль, систему и облако, повышая уровень безопасности хранилища энергии от традиционных пассивных средств до упреждающей профилактики рисков, что особенно повышает безопасность в крупномасштабных и долгосрочных проектах.

Помимо проектирования и технологий, компания Desay Battery также предлагает комплексную модель обслуживания, охватывающую проектирование систем, производство, сборку, а также долгосрочную эксплуатацию и техническое обслуживание. Ее решения используются в проектах типа «возобновляемый источник энергии + хранилище», автономных станциях масштаба энергосистем, а также в коммерческих и промышленных задачах по всему миру.

В будущем компания Desay Battery продолжит укреплять свою инновационную стратегию, повышая инвестиции в НИОКР и расширяя свое глобальное присутствие. Компания стремится создавать безопасные, высокоэффективные решения для хранения энергии, которые поддерживают глобальный переход к низкоуглеродному будущему и помогают формировать новое поколение инфраструктуры для чистой энергетики.

Дополнительную информацию смотрите на сайте http://www.desayest.com/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2829589/image.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Desay Battery figure pour la troisième fois au classement mondial BNEF pour le stockage de l'énergie et établit une nouvelle référence pour l'industrie

Desay Battery figure pour la troisième fois au classement mondial BNEF pour le stockage de l'énergie et établit une nouvelle référence pour l'industrie

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) vient de publier son classement mondial de stockage d'énergie pour le quatrième trimestre 2025, et Desay Battery...
Desay Battery wird zum dritten Mal in die BNEF Global Energy Storage Tier 1 List aufgenommen und setzt damit einen neuen Branchenmaßstab

Desay Battery wird zum dritten Mal in die BNEF Global Energy Storage Tier 1 List aufgenommen und setzt damit einen neuen Branchenmaßstab

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) hat seine Q4 2025 Global Energy Storage Tier 1 List veröffentlicht, und Desay Battery hat sich erneut einen Platz ...
More Releases From This Source

Explore

Oil & Energy

Oil & Energy

Utilities

Utilities

News Releases in Similar Topics