Компания Desay Battery в третий раз вошла в глобальный список поставщиков систем хранения энергии 1-го уровня BNEF, определив новый отраслевой эталон

ХУЭЙЧЖОУ, Китай, 22 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Bloomberg New Energy Finance (BNEF) опубликовала свой список поставщиков систем хранения энергии 1-го уровня (Global Energy Storage Tier 1 List) за 4-й кв. 2025 года, и компания Desay Battery вновь заняла место в этом списке. Это уже третье включение компании в список, подчеркивающее прочную технологическую основу Desay Battery, исключительное качество продукции, надежное выполнение проектов и высокую конкурентоспособность на мировом рынке

Список поставщиков 1-го уровня BNEF широко рассматривается как одна из самых авторитетных оценок в секторе систем хранения энергии. Рейтинги основаны на всестороннем анализе общих возможностей компании, технологических инноваций, способности выполнять проекты и инвестиционной привлекательности. Список пользуется высоким авторитетом среди международных финансовых институтов и ведущих инвесторов как ключевой ориентир для инвестиционных решений в области возобновляемых источников энергии, а также глобальных заказчиков при выборе стратегических партнеров.

Это неоднократное признание компании Desay Battery, являющейся ведущим мировым поставщиком систем хранения энергии, связано с ее возможностями в области полномасштабных исследований и разработок в сочетании с вертикально интегрированным интеллектуальным производством. Это позволяет компании обеспечивать строгий контроль качества при быстрых итерациях своей линейки изделий. Системы хранения энергии Desay имеют высокоинтегрированную модульную конструкцию, обеспечивающую гибкую конфигурацию для адаптации к широкому спектру сценариев применения. Эти системы уже используются в самых разных сегментах рынка, демонстрируя одновременно универсальность и надежность.

В 2025 году компания Desay Battery представила свой элемент питания с активной системой безопасности нового поколения и системную технологию, превращающую элемент питания из простого энергетического модуля в интеллектуальный компонент, оснащенный датчиками состояния, возможностями диагностики и раннего предупреждения. Эта инновация образует четырехмерную структуру защиты, связывающую элемент питания, модуль, систему и облако, повышая уровень безопасности хранилища энергии от традиционных пассивных средств до упреждающей профилактики рисков, что особенно повышает безопасность в крупномасштабных и долгосрочных проектах.

Помимо проектирования и технологий, компания Desay Battery также предлагает комплексную модель обслуживания, охватывающую проектирование систем, производство, сборку, а также долгосрочную эксплуатацию и техническое обслуживание. Ее решения используются в проектах типа «возобновляемый источник энергии + хранилище», автономных станциях масштаба энергосистем, а также в коммерческих и промышленных задачах по всему миру.

В будущем компания Desay Battery продолжит укреплять свою инновационную стратегию, повышая инвестиции в НИОКР и расширяя свое глобальное присутствие. Компания стремится создавать безопасные, высокоэффективные решения для хранения энергии, которые поддерживают глобальный переход к низкоуглеродному будущему и помогают формировать новое поколение инфраструктуры для чистой энергетики.

