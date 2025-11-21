Desay Battery wird zum dritten Mal in die BNEF Global Energy Storage Tier 1 List aufgenommen und setzt damit einen neuen Branchenmaßstab

HUIZHOU, China, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Bloomberg New Energy Finance (BNEF) hat seine Q4 2025 Global Energy Storage Tier 1 List veröffentlicht, und Desay Battery hat sich erneut einen Platz auf dieser Liste gesichert. Damit wurde Desay Battery bereits zum dritten Mal in die Liste aufgenommen, was die solide technologische Grundlage, die außergewöhnliche Produktqualität, die zuverlässige Projektdurchführung und die starke Wettbewerbsfähigkeit von Desay Battery auf dem globalen Markt unterstreicht.

Die BNEF Tier 1 List gilt weithin als eine der maßgeblichsten Bewertungen im Energiespeichersektor. Die Rangliste basiert auf einer umfassenden Bewertung der Gesamtstärke eines Unternehmens, seiner technologischen Innovationskraft, seiner Projektabwicklungskompetenz und seiner finanziellen Bankfähigkeit. Die Liste wird von internationalen Finanzinstituten und führenden Investoren als wichtige Referenz für Investitionsentscheidungen im Bereich erneuerbare Energien sowie von globalen Kunden bei der Auswahl strategischer Partner sehr geschätzt.

Als weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen verdankt Desay Battery seine wiederholte Auszeichnung seiner umfassenden Forschungs- und Entwicklungskompetenz in Verbindung mit vertikal integrierter intelligenter Fertigung. Dadurch kann das Unternehmen strenge Qualitätskontrollen aufrechterhalten und gleichzeitig seine Produktpalette schnell weiterentwickeln. Die Energiespeichersysteme von Desay zeichnen sich durch hochintegrierte, modulare Designs aus, die flexibel konfiguriert werden können, um sie an eine Vielzahl von Anwendungsszenarien anzupassen. Diese Systeme werden bereits in verschiedenen Marktsegmenten eingesetzt und zeichnen sich sowohl durch Vielseitigkeit als auch durch Zuverlässigkeit aus.

Im Jahr 2025 stellte Desay Battery seine aktive Sicherheitszellen- und Systemtechnologie der nächsten Generation vor, die die Zelle von einer einfachen Energieeinheit in eine intelligente Komponente transformiert, die in der Lage ist, selbstständig zu messen, zu diagnostizieren und frühzeitig zu warnen. Die Innovation bildet ein vierdimensionales Schutz-Framework, das Zelle, Modul, System und Cloud miteinander verbindet und die Sicherheit der Energiespeicherung von traditionellen passiven Maßnahmen auf proaktive Risikoprävention erhöht, wodurch insbesondere für groß angelegte und langlebige Anwendungen eine verbesserte Sicherheit gewährleistet wird.

Über die Bereiche Engineering und Technologie hinaus bietet Desay Battery auch ein End-to-End-Servicemodell an, das Systemdesign, Fertigung, Konstruktion sowie langfristigen Betrieb und Wartung umfasst. Die Lösungen des Unternehmens werden weltweit in Projekten im Bereich erneuerbare Energien plus Speicherung, in netzgebundenen Einzelstationen sowie in gewerblichen und industriellen Anwendungen eingesetzt.

Mit Blick auf die Zukunft wird Desay Battery seine innovationsorientierte Strategie weiter stärken, die Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöhen und seine globale Präsenz ausbauen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, sichere und leistungsstarke Energiespeicherlösungen anzubieten, die den globalen Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft unterstützen und zur Gestaltung der nächsten Generation sauberer Energieinfrastrukturen beitragen.

