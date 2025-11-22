더사이 배터리, BNEF 글로벌 에너지저장 장치 1등급 명단에 3회 연속 오르며 산업 벤치마크 재정립

후이저우, 중국 2025년 11월 23일 /PRNewswire/ -- 블룸버그 뉴 에너지 파이낸스(Bloomberg New Energy Finance, BNEF)가 발표한 2025년 4분기 글로벌 에너지저장 장치 1등급 명단(Q4 2025 Global Energy Storage Tier 1 List)에 더사이 배터리(Desay Battery)가 이번에도 이름을 올렸다. 이로써 더사이 배터리는 자사의 탄탄한 기술력, 우수한 제품 품질, 안정적인 프로젝트 수행 역량, 뛰어난 시장 경쟁력을 널리 알리게 되었다.

BNEF 1등급 명단은 에너지 저장 분야에서 가장 공신력 있는 평가 지표로 인정받는다. 순위는 기업의 전반적인 경쟁력, 기술 혁신 능력, 프로젝트 수행 역량, 그리고 재무 건전성을 종합적으로 심사해 결정된다. 국제 금융계와 주요 투자자들은 재생 에너지 투자 방향을 결정할 때 이 명단을 핵심 지침으로 삼으며, 전 세계 고객사 역시 전략적 협력사를 물색할 때 이 명단을 중요한 기준으로 활용한다.

더사이 배터리가 세계적인 에너지 저장 솔루션 기업으로 여러 차례 인정받은 비결은 전방위적인 R&D 능력과 수직 통합형 스마트 제조 시스템을 겸비했기 때문이다. 덕분에 더사이 배터리는 엄격한 품질 관리 체제를 유지하는 동시에, 제품군을 순조롭게 개발하고 출시할 수 있다. 더사이의 에너지저장 시스템은 고집적 모듈식 설계가 특징이며, 다양한 활용 환경에 맞춰 유연하게 구성할 수 있다. 더사이의 에너지저장 시스템은 여러 시장 분야에서 폭넓게 사용되면서 다기능성과 신뢰성을 동시에 입증하고 있다.

2025년에 더사이 배터리는 에너지저장 시스템과 셀에 차세대 능동형 안전 기술을 도입했다. 그리고 이 기술 덕분에 배터리 셀이 스스로 상태를 감지하고 진단하며 이상 징후를 조기에 경고하는 지능형 부품으로 진일보했다. 이 혁신적인 기술은 셀, 모듈, 시스템, 클라우드를 잇는 4단계 보호 체계를 구축해, 에너지 저장 안전 기준을 수동적인 대응에서 능동적인 위험 예방으로 한 차원 끌어올렸다. 결과적으로, 막대한 양의 에너지를 저장해 오랜 시간 안정적으로 공급해야 하는 환경에서 최적화된 안전성을 보장한다.

또한 더사이 배터리는 기술력 외에도 시스템 설계부터 제조, 시공, 장기 운영 및 정비를 아우르는 종합 서비스 방식도 제공한다. 더사이의 솔루션은 이미 전 세계의 재생 에너지 연계형 저장 프로젝트, 대형 독립형 변전소, 상업용 및 산업용 시설에 널리 사용되고 있다.

앞으로 더사이 배터리는 혁신 중심의 전략을 꾸준히 강화하고, R&D 투자를 늘리며, 국제 시장에서 입지를 확장해 나갈 계획이다. 더사이 배터리는 안전한 고성능 에너지 저장 솔루션을 공급해 전 세계의 탈탄소 노력을 돕고, 다음 세대의 청정에너지 기반 인프라를 구축하는 데 이바지하겠다는 입장이다.

자세한 내용은 http://www.desayest.com/에서 확인할 수 있다.

