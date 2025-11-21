Desay Battery už po tretíkrát zaradená do globálneho zoznamu úložísk energie BNEF 1. úrovne - nový štandard odvetvia
News provided byHUIZHOU DESAY BATTERY CO.,LTD.
Nov 21, 2025, 13:08 ET
HUIZHOU, Čína, 21. november 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť Bloomberg New Energy Finance (BNEF) zverejnila svoj zoznam globálnych úložísk energie 1. úrovne za 4. štvrťrok 2025 a spoločnosť Desay Battery si opäť zaistila miesto na zozname. Spoločnosť Desay Battery sa na zozname umiestnila už po tretíkrát, čo zdôrazňuje robustný technologický základ spoločnosti, výnimočnú kvalitu produktov, spoľahlivú realizáciu projektov a silnú konkurencieschopnosť na globálnom trhu.
Zoznam BNEF 1. úrovne sa všeobecne považuje za jedno z najvplyvnejších hodnotení v sektore skladovania energie. Zoznamy vychádzajú z komplexného preskúmania celkovej sily spoločnosti, technologických inovácií, schopnosti realizovať projekty a finančnej stability pre banky. Medzinárodné finančné inštitúcie a poprední investori tento zoznam vysoko oceňujú ako kľúčový referenčný bod pre investičné rozhodnutia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Zároveň ho globálni zákazníci zohľadňujú pri výbere strategických partnerov.
Desay Battery, ako popredný svetový poskytovateľ úložísk energie, si opakovane získava uznanie vďaka svojim komplexným kapacitám vo výskume a vývoji v kombinácii s vertikálne integrovanou inteligentnou výrobou. To umožňuje spoločnosti udržiavať prísnu kontrolu kvality a zároveň rýchlo aktualizovať svoj sortiment produktov. Systémy skladovania energie od spoločnosti Desay sa vyznačujú vysoko integrovanými, modulárnymi konštrukciami, ktoré je možné flexibilne konfigurovať tak, aby sa prispôsobili širokej škále možností využitia. Tieto systémy sa už používajú v rôznych segmentoch trhu a preukazujú svoju všestrannosť aj spoľahlivosť.
V roku 2025 spoločnosť Desay Battery predstavila svoju technológiu článkov a systémov novej generácie s aktívnou bezpečnosťou, ktorá transformovala článok z jednoduchej energetickej jednotky na inteligentný komponent schopný samosnímania, diagnostiky a včasného varovania. Inovácia vytvára štvorrozmerný ochranný rámec, ktorý prepája bunku, modul, systém a cloud. Posúva tak bezpečnosť skladovania energie z tradičných pasívnych opatrení na proaktívnu prevenciu rizík a poskytuje obzvlášť vylepšenú bezpečnosť pre rozsiahle a dlhodobé využitie.
Okrem inžinierstva a technológie poskytuje Desay Battery aj komplexné služby, ktoré zahŕňajú návrh systému, výrobu, konštrukciu a dlhodobú prevádzku a údržbu. Riešenia spoločnosti sa nasadzujú v projektoch obnoviteľných zdrojov energie a skladovania, samostatných elektrárňach v rozvodnej sieti ako aj komerčných a priemyselných aplikáciách po celom svete.
Do budúcnosti bude spoločnosť Desay Battery naďalej upevňovať svoju stratégiu zameranú na inovácie, zvyšovať investície do výskumu a vývoja, a rozširovať svoju globálnu prítomnosť. Spoločnosť sa zaviazala poskytovať bezpečné a vysokovýkonné riešenia pre skladovanie energie, na podporu globálneho prechodu na nízkouhlíkovú budúcnosť a pomoc pri formovaní ďalšej generácie infraštruktúry pre čistú energiu.
Viac informácií nájdete na stránke http://www.desayest.com/.
