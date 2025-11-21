Desay Battery figure pour la troisième fois au classement mondial BNEF pour le stockage de l'énergie et établit une nouvelle référence pour l'industrie

HUIZHOU, Chine, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Bloomberg New Energy Finance (BNEF) vient de publier son classement mondial de stockage d'énergie pour le quatrième trimestre 2025, et Desay Battery s'est une fois de plus assuré une place sur la liste. C'est la troisième fois que Desay Battery figure dans cette liste, ce qui souligne la solidité de sa base technologique, la qualité exceptionnelle de ses produits, la fiabilité de l'exécution de ses projets et sa forte compétitivité sur le marché mondial.

La liste BNEF est largement considérée comme l'une des évaluations les plus fiables dans le secteur du stockage de l'énergie. Les classements sont fondés sur un examen complet de la solidité globale de l'entreprise, de l'innovation technologique, de la capacité de réalisation des projets et de la viabilité financière. Cette liste est très appréciée par les institutions financières internationales et les investisseurs de premier plan, qui y voient une référence essentielle pour les décisions d'investissement dans les énergies renouvelables, ainsi que par les clients mondiaux lorsqu'ils choisissent des partenaires stratégiques.

En tant que premier fournisseur mondial de stockage d'énergie, Desay Battery doit sa reconnaissance répétée à sa capacité de R&D complète, combinée à une fabrication intelligente intégrée verticalement. Cela permet à l'entreprise de maintenir un contrôle de qualité rigoureux tout en faisant évoluer rapidement sa gamme de produits. Les systèmes de stockage d'énergie de Desay se caractérisent par des conceptions modulaires hautement intégrées, qui peuvent être configurées de manière flexible pour s'adapter à une grande variété de scénarios d'application. Ces systèmes sont déjà utilisés dans divers segments du marché, démontrant à la fois leur polyvalence et leur fiabilité.

En 2025, Desay Battery a introduit sa technologie de cellule et de système de sécurité active de nouvelle génération, en transformant la cellule d'une simple unité d'énergie en un composant intelligent capable d'autodétection, de diagnostic et d'alerte précoce. Cette innovation forme un cadre de protection quadridimensionnel reliant la cellule, le module, le système et le cloud, élevant la sécurité du stockage de l'énergie des mesures passives traditionnelles à une prévention proactive des risques, offrant une sécurité particulièrement renforcée pour les applications à grande échelle et de longue durée.

Au-delà de l'ingénierie et de la technologie, Desay Battery propose également un modèle de services de bout en bout, couvrant la conception du système, la fabrication, la construction, ainsi que l'exploitation et la maintenance à long terme. Ses solutions sont déployées dans des projets d'énergies renouvelables et de stockage, dans des stations autonomes à l'échelle du réseau et dans des applications commerciales et industrielles dans le monde entier.

Desay Battery continuera à renforcer sa stratégie axée sur l'innovation, en augmentant ses investissements en R&D et en élargissant sa présence mondiale. L'entreprise s'engage à fournir des solutions de stockage d'énergie sûres et performantes qui soutiennent la transition mondiale vers un avenir à faible émission de carbone et contribuent à façonner la prochaine génération d'infrastructures énergétiques propres.

