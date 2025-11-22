La batería Desay incluida por tercera vez en la lista Tier 1 de almacenamiento de energía global de BNEF, con lo que define un nuevo punto de referencia en el sector

HUIZHOU, China, 22 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ha publicado su lista Tier 1 de almacenamiento de energía mundial para el cuarto trimestre de 2025, y Desay Battery ha vuelto a conseguir un puesto en ella. Esta es la tercera vez que se incluye en la lista, lo que pone de relieve la sólida base tecnológica de Desay Battery, la excepcional calidad de sus productos, la fiabilidad en la ejecución de sus proyectos y su fuerte competitividad en el mercado mundial

La lista Tier 1 de BNEF se considera una de las evaluaciones más confiables en el sector del almacenamiento de energía. Las clasificaciones se basan en una revisión exhaustiva de la solidez general de la empresa, su innovación tecnológica, su capacidad para ejecutar proyectos y su solvencia financiera. La lista es muy valorada por las instituciones financieras internacionales y los principales inversores como referencia clave para tomar decisiones de inversión en energías renovables, así como por clientes de todo el mundo a la hora de seleccionar socios estratégicos.

Como proveedor líder mundial de almacenamiento de energía, el reconocimiento reiterado de Desay Battery es gracias a su capacidad de investigación y desarrollo integral, combinada con una fabricación inteligente integrada verticalmente. Esto permite a la empresa mantener un estricto control de calidad, a la vez que renueva rápidamente su línea de productos. Los sistemas de almacenamiento de energía de Desay cuentan con diseños modulares altamente integrados, que pueden configurarse de manera flexible para adaptarse a una amplia variedad de escenarios de aplicación. Estos sistemas ya se utilizan en diversos segmentos del mercado, lo que demuestra su versatilidad y fiabilidad.

En 2025, Desay Battery presentó su tecnología de celdas y sistemas de seguridad activa de última generación, que transforma la celda de una simple unidad de energía en un componente inteligente capaz de ofrecer detección automática, diagnóstico y alerta temprana. La innovación forma un marco de protección tetradimensional que conecta la celda, el módulo, el sistema y la nube, lo que aumenta la seguridad del almacenamiento de energía desde las medidas pasivas tradicionales hasta la prevención proactiva de riesgos, y proporciona una seguridad especialmente mejorada para usos a gran escala y de larga duración.

Más allá de la ingeniería y la tecnología, Desay Battery también ofrece un modelo de servicios integrales que abarca el diseño de sistemas, la fabricación, la construcción y las operaciones y el mantenimiento a largo plazo. Sus soluciones se implementan en proyectos de energías renovables más almacenamiento, estaciones autónomas a escala de red y aplicaciones comerciales e industriales en todo el mundo.

De cara al futuro, Desay Battery seguirá reforzando su estrategia impulsada por la innovación, al aumentar la inversión en investigación y desarrollo y ampliará su presencia mundial. La empresa se compromete a ofrecer soluciones de almacenamiento de energía seguras y de alto rendimiento que respalden la transición mundial hacia un futuro con bajas emisiones de carbono y contribuyan a dar forma a la próxima generación de infraestructuras de energía limpia.

