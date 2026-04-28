福田汽車（Foton Motor）の海外ブランドデーおよび創立30周年記念式典が北京で盛大に開催

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FOTON MOTOR

28 4月, 2026, 23:59 JST

北京、2026年4月28日  /PRNewswire/ ー FOTON Motorは4月22日、北京において初の「FOTONブランドデー」を正式に開催し、欧州、米州、東南アジアからメディアおよび販売代理店の代表者を集めました。イベントでは、工場ツアーや製品試乗体験のほか、八達嶺長城の麓で創立30周年の祝賀晩餐会が開催されました。

スマート製造と製品体験

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(PRNewsfoto/FOTON MOTOR)
(PRNewsfoto/FOTON MOTOR)

代表団は、FOTON Cummins工場、Xラボラトリー、およびFOTONバス・グローバルセンター工場を視察し、インテリジェント化されたエンジン生産ラインやAI統合型ワークステーションを見学しました。午後には試乗プログラムが実施され、大型トラック、ライトトラック、小型トラック、バン、ピックアップトラック、ならびに新エネルギー車を含むFOTONのフルラインアップが披露されました。

「Grit to Great（挑戦から偉業へ）」30年の軌跡 

万里の長城で開催された祝賀晩餐会において、FOTON Internationalの社長であるWu Zongtian氏は、同社の「Grit to Great」の精神を強調しました。副社長のDong Shuxing氏は、初のライトトラック発売から現在に至るまで、140以上の国・地域へ事業を展開するまでに成長したFOTONの歩みを振り返りました。同氏は「Comprehensive Globalization（包括的グローバル化）」戦略を改めて強調するとともに「GREEN 3030」目標を発表しました：2030年までに海外販売30万台を達成し、そのうち新エネルギー車（NEV）が30％を占める。FOTONは今後5年間で、インドネシア、南アフリカ、メキシコ、サウジアラビア、欧州、その他の地域に産業拠点を設立し、製品輸出型ビジネスモデルから技術、規格、バリューチェーン全体の協業モデルへの移行を加速させる計画です。

4つの新製品を発表

FOTONは4つの新モデルを発表しました：GALAXUSは優れた快適性と効率性により長距離物流を再定義し、DAYSTARは都市間貨物輸送に最適な多用途性を提供し、フル電動のeVIEW CONNECTは都市貨物輸送の効率革命を促進し、AUV Smart Busは安全性、効率性、快適性、スマート機能で都市のマイクロ循環交通の変革をリードします。

Global Expedition（グローバル展開）の始動

FOTONは「FOTON GALAXUS Global Expedition」を正式に始動しました。北京を皮切りにメキシコ、アジア太平洋、中東を巡り、ハノーバー・モーターショーで締めくくりを迎える予定です。出発にあたり、ラテンアメリカ開拓チームの門出を記念するセレモニーが行われました。

創立30年という節目を迎えたFOTON Motorは、グリーンでインテリジェントな商用車ソリューションにおいて、信頼されるグローバル・パートナーとなることを目指しています。

SOURCE FOTON MOTOR

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