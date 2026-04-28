La Journée de la marque internationale de Foton Motor et la célébration de son 30ᵉ anniversaire se sont déroulées avec succès à Pékin

PÉKIN, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- FOTON Motor a officiellement lancé sa première JOURNÉE DE LA MARQUE FOTON le 22 avril à Pékin, réunissant des représentants des médias et des concessionnaires d'Europe, d'Amérique et d'Asie du Sud-Est. L'événement incluait des visites d'usine, des essais de produits et un dîner de gala pour le 30e anniversaire au pied de la grande muraille de Badaling.

Fabrication intelligente et expérience produit

La délégation a visité l'usine FOTON Cummins, le laboratoire X et l'usine FOTON Bus Global Center, où elle a pu observer des lignes de production de moteurs intelligents et des postes de travail IA intégrés. Un après-midi d'essai a permis de présenter la gamme complète de FOTON, qui comprend des camions lourds, des camions légers, des mini-camions, des fourgonnettes, des camionnettes et des véhicules à énergie nouvelle.

30 ans de « Grit to Great » (du courage à l'excellence)

Lors du gala de la Grande Muraille, Wu Zongtian, président de FOTON International, a souligné l'esprit « Grit to Great » de l'entreprise. Le vice-président Dong Shuxing a fait le point sur la croissance de FOTON, qui est passé du premier camion léger à une présence dans plus de 140 pays. Il a réitéré la stratégie de « mondialisation globale » et annoncé l'objectif « VERT 3030 » : 300 000 ventes à l'étranger d'ici à 2030, dont 30 % de véhicules à énergie nouvelle. Au cours des cinq prochaines années, FOTON prévoit l'établissement de bases industrielles en Indonésie, en Afrique du Sud, au Mexique, en Arabie Saoudite, en Europe et dans d'autres régions, accélérant ainsi le passage de l'exportation de produits à la collaboration en matière de technologie, de normes et de chaîne de valeur.

Lancement de quatre nouveaux produits

FOTON a dévoilé quatre nouveaux modèles : GALAXUS redéfinit la logistique longue distance grâce à un confort et une efficacité supérieurs ; DAYSTAR offre une polyvalence optimale pour le fret interurbain ; eVIEW CONNECT, véhicule tout électrique, déclenche une révolution en matière d'efficacité pour la mobilité des marchandises en milieu urbain ; AUV Smart Bus mène la transformation de la microcirculation urbaine grâce à sa sécurité, son efficacité, son confort et ses fonctions intelligentes.

Lancement de l'expédition mondiale

FOTON a officiellement lancé l'« Expédition mondiale FOTON GALAXUS ». Après Pékin, la première étape sera le Mexique, puis l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient, et enfin le salon de l'automobile de Hanovre. Une cérémonie du drapeau a marqué le départ de l'équipe pionnière d'Amérique latine.

Après 30 ans d'existence, FOTON Motor a pour objectif d'être un partenaire mondial de confiance dans le domaine des solutions écologiques et intelligentes pour les véhicules commerciaux.

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