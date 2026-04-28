Foton Motor celebra el Día de la Marca en el Extranjero y su 30º aniversario

- El Día de la Marca en el Extranjero y la celebración del 30º aniversario de Foton Motor se llevaron a cabo con éxito en Pekín

PEKÍN, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- FOTON Motor celebró oficialmente su primer FOTON BRAND DAY el 22 de abril en Pekín, reuniendo a representantes de medios de comunicación y concesionarios de Europa, América y el Sudeste Asiático. El evento incluyó visitas a la fábrica, pruebas de conducción de los vehículos y una cena de gala con motivo del 30º aniversario al pie de la Gran Muralla de Badaling.

Fabricación inteligente y experiencia de producto

La delegación visitó la planta de FOTON Cummins, el Laboratorio X y la Planta del Centro Global de Autobuses de FOTON, donde pudieron observar las líneas de producción de motores inteligentes y las estaciones de trabajo con inteligencia artificial integrada. Por la tarde, una prueba de manejo permitió conocer la gama completa de FOTON, que incluye camiones pesados, camiones ligeros, minicamiones, furgonetas, camionetas pickup y vehículos de nueva energía.

30 años de "De la perseverancia a la grandeza"

En la gala de la Gran Muralla, el presidente internacional de FOTON, Wu Zongtian, destacó el espíritu de la compañía, caracterizado por su perseverancia y superación personal. El vicepresidente Dong Shuxing repasó el crecimiento de FOTON, desde su primer camión ligero hasta su presencia en más de 140 países. Reiteró la estrategia de "Globalización Integral" y anunció el objetivo "GREEN 3030": 300.000 ventas en el extranjero para 2030, con un 30% correspondiente a vehículos eléctricos. Durante los próximos cinco años, FOTON planea establecer bases industriales en Indonesia, Sudáfrica, México, Arabia Saudita, Europa y otras regiones, acelerando la transición de la exportación de productos a la colaboración en tecnología, estándares y toda la cadena de valor.

Lanzamiento de cuatro nuevos productos

FOTON presentó cuatro modelos totalmente nuevos: GALAXUS redefine la logística de larga distancia con una comodidad y eficiencia superiores; DAYSTAR ofrece una versatilidad óptima para el transporte de mercancías interurbano; el eVIEW CONNECT, totalmente eléctrico, impulsa una revolución en la eficiencia de la movilidad de carga urbana; y el AUV Smart Bus lidera la transformación de la microcirculación urbana con su seguridad, eficiencia, comodidad y funciones inteligentes.

Lanzamiento de la expedición global

FOTON lanzó oficialmente la "Expedición Global FOTON GALAXUS". Con salida en Pekín, la primera parada será México, seguida de Asia-Pacífico y Oriente Medio, culminando en el Salón del Automóvil de Hannover. Una ceremonia de izamiento de bandera marcó la partida del equipo pionero en Latinoamérica.

En su 30º aniversario, FOTON Motor aspira a ser un socio global de confianza en soluciones de vehículos comerciales ecológicos e inteligentes.