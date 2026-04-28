28 Apr, 2026, 16:05 CST
ปักกิ่ง, 28 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- FOTON Motor เปิดตัวงาน FOTON BRAND DAY ครั้งแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมาที่กรุงปักกิ่ง โดยมีสื่อมวลชนและตัวแทนจำหน่ายจากยุโรป อเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมงาน อีเวนต์ครั้งนี้ประกอบด้วยการเยี่ยมชมโรงงาน การทดลองขับ และกาล่าดินเนอร์ฉลองครบรอบ 30 ปี ณ เชิงกำแพงเมืองจีน ด่านปาต้าหลิง
การผลิตอัจฉริยะและประสบการณ์ผลิตภัณฑ์
คณะผู้แทนได้เยี่ยมชมโรงงาน FOTON Cummins ห้องปฏิบัติการ X และโรงงานศูนย์กลางระดับโลกของ FOTON Bus โดยได้เห็นสายการผลิตเครื่องยนต์อัจฉริยะและเวิร์กสเตชันที่บูรณาการ AI ส่วนช่วงบ่ายมีการทดลองขับรถที่แสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ FOTON ครอบคลุมรถบรรทุกหนัก รถบรรทุกเล็ก รถบรรทุกขนาดเล็ก รถตู้ รถกระบะ และรถยนต์พลังงานใหม่
30 ปีแห่ง "Grit to Great" ("ความอดทนสู่ความยิ่งใหญ่")
ที่งานกาล่าที่กำแพงเมืองจีน Wu Zongtian ประธานบริษัท FOTON International ได้เน้นย้ำจิตวิญญาณ "Grit to Great" ("ความอดทนสู่ความยิ่งใหญ่") ของบริษัท ส่วนรองประธานบริษัท Dong Shuxing ได้ทบทวนการเติบโตของ FOTON จากรถบรรทุกเล็กคันแรกสู่การดำเนินธุรกิจในกว่า 140 ประเทศ เขาย้ำถึงกลยุทธ์ "Comprehensive Globalization" ("ก้าวสู่ระดับโลกอย่างครอบคลุม") และประกาศเป้าหมาย "GREEN 3030" คือ ยอดขายในต่างประเทศ 300,000 คันภายในปี 2030 (2573) โดยที่รถพลังงานใหม่คิดเป็น 30% ส่วนในอีกห้าปีข้างหน้า FOTON วางแผนที่จะจัดตั้งฐานการผลิตในอินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ เม็กซิโก ซาอุดีอาระเบีย ยุโรป และภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อเร่งการเปลี่ยนจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปสู่เทคโนโลยี มาตรฐาน และความร่วมมือตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างครบวงจร
เปิดตัวสี่ผลิตภัณฑ์ใหม่
FOTON เผยโฉมรถยนต์รุ่นใหม่สี่รุ่น ได้แก่ GALAXUS ที่พลิกโฉมการขนส่งทางไกลด้วยความสะดวกสบายและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า DAYSTAR มอบความอเนกประสงค์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างเมือง eVIEW CONNECT รถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบจุดประกายการปฏิวัติประสิทธิภาพสำหรับการขนส่งสินค้าในเมือง และ AUV Smart Bus ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการสัญจรวนรอบเมืองด้วยความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ความสะดวกสบาย และคุณสมบัติอัจฉริยะ
เปิดตัวการเดินทางทั่วโลก
FOTON เปิดตัว "FOTON GALAXUS Global Expedition" อย่างเป็นทางการ โดยเริ่มต้นที่ปักกิ่ง จุดหมายแรกคือเม็กซิโก ตามด้วยเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง และปิดท้ายที่ Hannover Motor Show โดยมีพิธีเชิญธงเป็นเครื่องหมายการออกเดินทางของทีมบุกเบิกในละตินอเมริกา
เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี FOTON Motor ตั้งเป้าเป็นพันธมิตรระดับโลกที่ได้รับความไว้วางใจด้านโซลูชันยานยนต์เพื่อการพาณิชย์อัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
