FOTON Motor begeht internationalen Brand Day und 30-jähriges Jubiläum in Peking

BEIJING, 28. April 2026 /PRNewswire/ -- FOTON Motor hat am 22. April in Peking erstmals den FOTON Brand Day veranstaltet und dazu Medien- sowie Händlervertreter*innen aus Europa, Nord- und Südamerika sowie Südostasien versammelt. Die Veranstaltung umfasste Werksbesichtigungen, Probefahrten und ein Galadinner zum 30-jährigen Jubiläum am Fuße der Großen Mauer bei Badaling.

Intelligente Fertigung und Produkterfahrung

Die Delegation besuchte das FOTON-Cummins-Werk, das X-Labor und das FOTON-Bus-Global-Center-Werk und konnte sich dort ein Bild von intelligenten Motorenfertigungslinien und mit KI ausgestatteten Arbeitsplätzen machen. Eine Probefahrt am Nachmittag präsentierte die gesamte Modellpalette von FOTON – von schweren und leichten Nutzfahrzeugen über Mini-Trucks, Vans und Pick-ups bis hin zu Fahrzeugen mit alternativen Antrieben.

30 Jahre „Grit to Great"

Im Rahmen des Gals-Dinners an der Großen Mauer betonte Wu Zongtian, President von FOTON International, den „Grit to Great"-Geist des Unternehmens. Vice President Dong Shuxing gab einen Überblick über das Wachstum von FOTON vom ersten Kleinlaster bis hin zu einem internationalen Unternehmen mit einer Präsenz in über 140 Ländern. Er bekräftigte die Strategie der „Comprehensive Globalization", der umfassenden Glabalisierung, und kündigte das Ziel „GREEN 3030" an: 300.000 Verkäufe im Ausland bis 2030, davon 30 % Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. In den kommenden fünf Jahren plant FOTON den Aufbau von Produktionsstandorten in Indonesien, Südafrika, Mexiko, Saudi-Arabien, Europa und weiteren Regionen, um den Übergang vom reinen Produktexport hin zu Kooperationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, einschließlich Technologie und Standards, zu beschleunigen.

Vorstellung von vier neuen Modellen

FOTON hat vier völlig neue Modelle vorgestellt: Der GALAXUS definiert den Fernverkehr mit hohem Komfort und hoher Effizienz neu. Der DAYSTAR bietet maximale Vielseitigkeit für den interurbanen Güterverkehr. Der vollelektrische eVIEW CONNECT setzt neue Maßstäbe für effiziente urbane Logistik. Der AUV Smart Bus treibt mit seinen Sicherheits-, Effizienz-, Komfort- und intelligenten Funktionen die Transformation des urbanen Nahverkehrs voran.

Startschuss zur „Global Expedition"

FOTON hat offiziell die „FOTON GALAXUS Global Expedition" gestartet. Von Peking aus geht es zunächst nach Mexiko, dann in den asiatisch-pazifischen Raum und in den Nahen Osten, um schließlich auf der IAA TRANSPORTATION 2026 anzukommen. Das Startteam aus Lateinamerika wurde mit einer Flaggenzeremonie verabschiedet.

Anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums will sich FOTON Motor als verlässlicher globaler Partner für grüne und intelligente Nutzfahrzeuglösungen positionieren.

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