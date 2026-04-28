Hari Jenama Luar Negara Foton Motor dan Sambutan Ulang Tahun ke-30 Berjaya Diadakan di Beijing

BEIJING, 28 April 2026 /PRNewswire/ -- FOTON Motor melancarkan secara rasmi FOTON BRAND DAY (HARI JENAMA FOTON) pertamanya pada 22 April di Beijing yang menghimpunkan wakil media dan pengedar dari Eropah, benua Amerika serta Asia Tenggara. Acara berkenaan membawakan lawatan kilang, sesi pandu uji produk, serta majlis makan malam gala ulang tahun ke-30 yang diadakan di kaki Tembok Besar Badaling.

Pembuatan Pintar & Pengalaman Produk

Delegasi melawat kilang FOTON Cummins, X Laboratory, serta FOTON Bus Global Center Plant bagi menyaksikan barisan pengeluaran enjin pintar dan stesen kerja bersepadu AI. Sesi pandu uji pada sebelah petang memaparkan keseluruhan rangkaian produk FOTON, merangkumi trak tugas berat, trak tugas ringan, trak mini, van, trak pikap serta kenderaan tenaga baharu.

30 Tahun "Grit to Great"

Di majlis makan malam gala Tembok Besar, Presiden FOTON International, Wu Zongtian, menekankan semangat "Grit to Great" ("Cekal menjadi Hebat") syarikat. Naib Presiden Dong Shuxing mengulas pertumbuhan FOTON daripada trak ringan pertamanya kepada kehadiran di lebih 140 negara. Beliau mengulangi strategi "Comprehensive Globalization" ("Globalisasi Komprehensif") dan mengumumkan sasaran "GREEN 3030": 300,000 jualan luar negara menjelang 2030, dengan kenderaan tenaga baharu (NEV) menyumbang sebanyak 30%. Dalam tempoh lima tahun akan datang, FOTON merancang untuk menubuhkan pangkalan industri di Indonesia, Afrika Selatan, Mexico, Arab Saudi, Eropah dan wilayah lain bagi mempercepat peralihan daripada eksport produk kepada kolaborasi teknologi, piawaian dan rantaian nilai penuh.

Empat Produk Baharu Dilancarkan

FOTON memperkenalkan empat model serba baharu: GALAXUS mentakrifkan semula logistik jarak jauh dengan keselesaan dan kecekapan unggul; DAYSTAR menawarkan keserbagunaan optimum untuk pengangkutan antara bandar; eVIEW CONNECT serba elektrik mencetuskan revolusi kecekapan untuk mobiliti kargo bandar; AUV Smart Bus menerajui transformasi mikroedaran bandar melalui keselamatan, kecekapan, keselesaan serta ciri-ciri pintarnya.

Pelancaran Ekspedisi Global

FOTON melancarkan secara rasmi "FOTON GALAXUS Global Expedition". Bermula di Beijing, persinggahan pertama ialah Mexico, diikuti Asia-Pasifik serta Timur Tengah dan mencapai kemuncaknya di Pameran Motor Hannover. Majlis kibar bendera menandakan keberangkatan pasukan perintis Amerika Latin.

Bersempena pencapaiannya selama 30 tahun, FOTON Motor menyasarkan untuk menjadi rakan global dipercayai bagi penyelesaian kenderaan komersial hijau dan pintar.

SOURCE FOTON MOTOR