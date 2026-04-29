포톤 자동차 해외 브랜드 데이 겸 30주년 기념행사, 베이징서 성황리에 개최

베이징 2026년 4월 29일 /PRNewswire/ -- 포톤 자동차(FOTON Motor)가 4월 22일 베이징에서 첫 포톤 브랜드 데이(FOTON BRAND DAY)를 공식 개최했다. 이번 행사에는 유럽, 미주, 동남아시아 지역의 미디어와 딜러 대표들이 참석해, 공장 견학, 제품 시승, 바다링 만리장성(Badaling Great Wall) 기슭에서 열린 30주년 기념 갈라 디너 등을 함께 했다.

스마트 제조 및 제품 체험

대표단은 포톤 커민스(Cummins) 공장, X랩(X Laboratory), 포톤 버스 글로벌 공장(FOTON Bus Global Center Plant)을 방문해 지능형 엔진 생산라인과 AI 통합 워크스테이션을 참관했다. 오후에 진행된 시승 행사에서는 대형 트럭, 경형 트럭, 미니 트럭, 밴, 픽업트럭, 신에너지 차량을 아우르는 포톤 라인업 전체가 소개됐다.

'은근과 끈기'의 30년

만리장성 갈라 행사에서 우쭝톈(Wu Zongtian) 포톤 인터내셔널 사장은 회사의 '은근과 끈기(Grit to Great)'의 정신을 강조했다. 둥수싱(Dong Shuxing) 부사장은 포톤이 첫 경형 트럭 출시 이후 140여 개국에 진출하기까지의 성장 과정을 되짚었다. 이어서 '포괄적 세계화(Comprehensive Globalization)' 전략을 재확인하고, 2030년까지 해외 판매 30만 대, 신에너지차 비중 30% 달성을 목표로 하는 '그린 3030(GREEN 3030)' 목표를 발표했다. 포톤은 향후 5년간 인도네시아, 남아프리카공화국, 멕시코, 사우디아라비아, 유럽 및 기타 지역에 산업 기지를 구축해 제품 수출에서 기술, 표준, 전 가치사슬 협력으로의 전환을 가속화할 계획이다.

신제품 4종 출시

포톤은 신모델 4종을 공개했다. GALAXUS는 우수한 승차감과 효율로 장거리 물류의 개념을 바꿔 주는 제품이고 DAYSTAR는 도시간 화물 운송에 최적화된 다목적성이 특징인 모델이다. 순수 전기차 eVIEW CONNECT는 도시 화물 운송의 효율을 높여주는 제품이고 AUV Smart Bus는 안전성, 효율성, 편안함, 스마트 기능을 바탕으로 도시 마이크로 순환 교통의 전환을 선도하는 제품이다.

글로벌 원정대 출범

포톤은 '포톤 갤럭서스 글로벌 원정대(FOTON GALAXUS Global Expedition)'를 공식 출범했다. 베이징에서 시작해 첫 목적지는 멕시코이며, 이후 아시아태평양과 중동을 거쳐 하노버 모터쇼에서 대장정을 마무리한다. 깃발 수여식이 라틴아메리카 선발대의 출정을 알렸다.

포톤 자동차는 창립 30주년이라는 이정표를 지나 친환경•지능형 상용차 솔루션 분야에서 신뢰받는 글로벌 파트너가 되는 것을 목표로 하고 있다.

SOURCE FOTON MOTOR