Na era da IA, a incerteza é a única certeza.

A ZTE promove uma estratégia de 'Tudo em IA, IA para Todos' para incorporar inteligência aos produtos e soluções, impulsionando a evolução para uma organização orientada por dados, com foco na colaboração entre humanos e máquinas.

Para lidar com a incerteza, a ZTE está desenvolvendo um sistema de IA resiliente, capaz de ações ágeis e evolução rápida.

Olhando para o futuro, a ZTE acredita que a IA está inaugurando uma nova era de simbiose entre humanos e inteligência artificial.

XANGAI, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), líder global no fornecimento de soluções integradas de tecnologia da informação e comunicação, anunciou que Cui Li, Diretor de Desenvolvimento da empresa, proferiu um discurso de abertura intitulado 'Gerando valor e lidando com a incerteza na era da IA' no MWC Shanghai 2026.

Diretor de Dados da ZTE, Cui Li, no MWC Xangai 2026: Gerando valor e lidando com a incerteza na era da IA (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Cui Li observou que o mundo está passando por uma profunda mudança de paradigma. A inteligência artificial está evoluindo em um ritmo acelerado e gerando demandas cada vez mais personalizadas, nas quais o modelo "tamanho único" não é mais aplicável. Vivemos uma era em que a incerteza é a única certeza. Neste momento de transformação, a ZTE apresentou a estratégia de 'Tudo em IA, IA para Todos'. Especificamente, a empresa visa maximizar o valor da IA, incorporando profundamente capacidades nativas de IA em produtos e soluções, para alcançar um salto significativo na entrega de valor e impulsionar a evolução ágil em direção a uma organização orientada por dados, que prioriza a colaboração entre humanos e máquinas. Entretanto, para lidar com a incerteza, a ZTE está empenhada em construir um sistema de IA resiliente, capaz de ações ágeis e de rápida evolução em quatro dimensões principais: Abertura e desacoplamento, escalabilidade flexível, sinergia aprimorada e priorização de cenários. Olhando para um futuro de simbiose entre humanos e IA, a ZTE permanecerá firme em seu papel como provedora de valor no ecossistema e realizará inovações e avanços contínuos, com o objetivo de criar um futuro mais promissor junto a parceiros globais.

Para assistir à palestra de Cui Li intitulada 'Gerando valor e lidando com a incerteza na era da IA', visite:

https://www.zte.com.cn/global/about/news/zte-cdo-cui-li-at-mwc-shanghai-2026-unlocking-value-and-embracing-uncertainty-in-the-ai-era.html

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FONTE ZTE Corporation