AI時代において、不確実性こそが唯一の確実性である

ZTEは「AIに全力で取り組み、AIをすべての人へ（All in AI, AI for All）」戦略のもと、製品・ソリューション全体にインテリジェンスを組み込むとともに、人間と機械の協働を特徴とするデータ駆動型組織への進化を後押しする

不確実性を乗り越えるため、ZTEは機敏に対応し、迅速に進化できる強靭なAIシステムを構築している

今後を見据え、ZTEは、AIが人間とAIの共生という新たな段階をもたらしていると考えている

上海、2026年6月26日 /PRNewswire/ -- 統合情報通信技術ソリューションの世界有数の提供企業であるZTE Corporation（0763.HK/000063.SZ）は、同社の最高開発責任者（Chief Development Officer）であるCui Liが、MWC上海2026（MWC Shanghai 2026）で「AI時代に価値を引き出し、不確実性を受け入れる（Unlocking Value and Embracing Uncertainty in the AI Era）」と題した基調講演を行ったと発表しました。

ZTE最高開発責任者Cui Li、MWC上海2026でAI時代の価値創出と不確実性への対応を語る (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Cui Liは、世界が根本的なパラダイムシフトのただ中にあると指摘しました。AIは猛烈なスピードで進化を続け、より個別化されたニーズを生み出す中、「画一的な」モデルはもはや通用しなくなっています。私たちは今、不確実性こそが唯一の確実性である時代にいます。この変化の時代に、ZTEは「AIに全力で取り組み、AIをすべての人へ（All in AI, AI for All）」戦略を打ち出しました。具体的には、同社は、AIネイティブ機能を製品・ソリューションに深く組み込むことでAIの価値を最大限に引き出し、価値提供を飛躍的に向上させるとともに、人間と機械の協働を特徴とするデータ駆動型組織への機敏な進化を推進することを目指しています。一方、不確実性に対処するため、ZTEは、機敏な対応と迅速な進化が可能な強靭なAIシステムの構築に、4つの主要な側面から取り組んでいます。すなわち、オープン性とデカップリング、柔軟なスケーリング、徹底した連携、シナリオ優先です。人間とAIの共生という未来を見据え、ZTEはエコシステムにおける価値創出への貢献者としての役割を堅持し、革新と飛躍を継続的に実現し、世界のパートナーとともにより明るい未来を創造していきます。

Cui Liによる「AI時代に価値を引き出し、不確実性を受け入れる（Unlocking Value and Embracing Uncertainty in the AI Era）」と題した基調講演については、以下をご覧ください：

https://www.zte.com.cn/global/about/news/zte-cdo-cui-li-at-mwc-shanghai-2026-unlocking-value-and-embracing-uncertainty-in-the-ai-era.html

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SOURCE ZTE Corporation