2026 MWC上海 | 中興通訊CDO崔麗：AI時代內化紅利，共舞未知

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中興通訊股份有限公司

25 6月, 2026, 15:38 CST

上海2026年6月25日 /美通社/ -- 6月24日，2026年上海世界移動通信大會正式啟幕。中興通訊首席發展官崔麗在大會上發表了題為《AI時代：內化紅利，共舞未知》的主旨演講。

崔麗指出，當前世界正經歷深層範式轉換，AI技術保持高速迭代，市場需求從「千人一面」走向「一人千面」，不確定性成為唯一確定性。在這一時代變革背景下，中興通訊提出「All in AI，AI for All」的戰略理念。一方面，公司全面內化AI技術紅利，將智能能力深度嵌入網絡、算力、終端等產品與解決方案，實現價值交付的代際躍升，並推動組織向「數據驅動」和「人機協同」敏捷進化；另一方面，面對不確定性，通過開放解耦、靈活擴展、極致協同、場景適配四大維度，構建「小步快跑、全速進化」的AI韌性體系。面向「人機共生」的未來，中興通訊堅守價值貢獻者的生態定位，堅持開放合作，持續創新突破，攜手全球夥伴構建更加強大繁榮的良性生態。

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2026 MWC上海 | 中興通訊CDO崔麗：AI時代內化紅利，共舞未知

崔麗《AI時代：內化紅利，共舞未知》主旨演講全文：

https://www.zte.com.cn/global/about/news/zte-cdo-cui-li-at-mwc-shanghai-2026-unlocking-value-and-embracing-uncertainty-in-the-ai-era.html

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