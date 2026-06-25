Cui Li ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาของ ZTE ที่งาน MWC Shanghai 2026: ปลดล็อกคุณค่าและโอบรับความไม่แน่นอนในยุค AI
News provided byZTE Corporation
25 Jun, 2026, 22:39 CST
- ความไม่แน่นอนคือ ความแน่นอนเพียงหนึ่งเดียวในยุค AI
- ZTE เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ "All in AI, AI for All" เพื่อฝังระบบอัจฉริยะไว้ในผลิตภัณฑ์และโซลูชัน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร
- ZTE กำลังสร้างระบบ AI ที่มีความยืดหยุ่น สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว และปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอน
- ZTE เชื่อว่า AI กำลังนำพามนุษยชาติเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และ AI
เซี่ยงไฮ้ 25 มิถุนายน 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ) ผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแบบบูรณาการระดับโลก ประกาศว่า Cui Li ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาของบริษัท ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Unlocking Value and Embracing Uncertainty in the AI Era" (การปลดล็อกคุณค่าและโอบรับความไม่แน่นอนในยุค AI) ที่งาน MWC Shanghai 2026
Cui Li ตั้งข้อสังเกตว่าโลกกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางกระบวนทัศน์ครั้งสำคัญ AI กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และสร้างความต้องการที่ปรับเปลี่ยนเฉพาะตัวได้มากขึ้น ซึ่งทำให้โมเดล "ขนาดเดียวที่เหมาะกับทุกคน" ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป และในปัจจุบัน เรากำลังอยู่ในยุคที่ความไม่แน่นอนเป็นความแน่นอนเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ZTE ได้นำเสนอกลยุทธ์ "All in AI, AI for All" โดยบริษัทตั้งเป้าที่จะปลดล็อกคุณค่าของ AI ให้ถึงขีดสุด ด้วยการฝังขีดความสามารถแบบ AI เนทีฟลงในผลิตภัณฑ์และโซลูชันอย่างลึกซึ้ง เพื่อส่งมอบคุณค่าได้อย่างก้าวกระโดด และยกระดับองค์กรให้มีความคล่องตัวเพื่อมุ่งสู่การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยเน้นความร่วมมือระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร ในขณะเดียวกัน ZTE ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบ AI ที่มีความยืดหยุ่นเพื่อจัดการกับความไม่แน่นอนนี้ ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัวและพร้อมปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วผ่าน 4 มิติสำคัญ ได้แก่ ความเปิดกว้างและการแยกส่วน ความยืดหยุ่นในการขยายตัว การประสานการทำงานขั้นสูงสุด และการให้ความสำคัญกับสถานการณ์ก่อนเป็นอันดับแรก โดย ZTE จะยังคงบทบาทในฐานะผู้สร้างคุณค่าในระบบนิเวศ และสร้างนวัตกรรมและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่อนาคตของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และ AI พร้อมกับสร้างอนาคตที่สดใสร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก
หากต้องการรับชมปาฐกถาพิเศษของ Cui Li ในหัวข้อ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "การปลดล็อกคุณค่าและโอบรับความไม่แน่นอนในยุค AI" โปรดดูได้ที่:
https://www.zte.com.cn/global/about/news/zte-cdo-cui-li-at-mwc-shanghai-2026-unlocking-value-and-embracing-uncertainty-in-the-ai-era.html
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SOURCE ZTE Corporation
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