Cui Li، الرئيسة التنفيذية للتطوير في شركة زد تي إي، في مؤتمر MWC شنغهاي 2026: إطلاق العنان للقيمة واحتضان حالة عدم اليقين في عصر الذكاء الاصطناعي

في عصر الذكاء الاصطناعي، عدم اليقين هو اليقين الوحيد

تمضي شركة زد تي إي في تنفيذ استراتيجية «الالتزام الكامل بالذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي للجميع» لدمج القدرات الذكية في مختلف المنتجات والحلول، بما يدفع مسيرة تحولها نحو مؤسسة قائمة على البيانات تعتمد التعاون بين الإنسان والآلة

للتعامل مع حالة عدم اليقين، تبني شركة زد تي إي منظومة ذكاء اصطناعي مرنة قادرة على الاستجابة بمرونة وتحقيق تطور سريع

استشرافاً للمستقبل، ترى شركة زد تي إي أن الذكاء الاصطناعي يدشن مرحلة جديدة من التكافل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي

ZTE CDO Cui Li at MWC Shanghai 2026: Unlocking Value and Embracing Uncertainty in the AI Era

شنغهاي، 27 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة زد تي إي ((0763.HK / 000063.SZ، وهي مزود عالمي رائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة، أن Cui Li، الرئيسة التنفيذية للتطوير في الشركة، ألقت كلمة رئيسية بعنوان «إطلاق العنان للقيمة واحتضان حالة عدم اليقين في عصر الذكاء الاصطناعي» خلال مؤتمر MWC شنغهاي 2026.

أشارت Cui Li إلى أن العالم يشهد تحولاً نموذجياً عميقاً. يشهد الذكاء الاصطناعي تطوراً بوتيرة متسارعة للغاية، ويولّد احتياجات أكثر تخصيصاً، ما يجعل نموذج «واحد يناسب الجميع» غير قابل للتطبيق. نعيش اليوم عصراً أصبح فيه عدم اليقين هو اليقين الوحيد. في خضم هذه التغيرات، طرحت شركة زد تي إي استراتيجية «الالتزام الكامل بالذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي للجميع». على وجه التحديد، تهدف الشركة إلى إطلاق العنان لقيمة الذكاء الاصطناعي إلى أقصى حد ممكن، من خلال الدمج العميق لقدرات أصلية للذكاء الاصطناعي في المنتجات والحلول لتحقيق قفزة كبيرة في تقديم القيمة، ودفع مسيرة التحول المرن نحو مؤسسة قائمة على البيانات تعتمد التعاون بين الإنسان والآلة. في الوقت نفسه، تلتزم شركة زد تي إي بالتعامل مع حالة عدم اليقين من خلال بناء منظومة ذكاء اصطناعي مرنة، قادرة على الاستجابة بمرونة وتحقيق تطور سريع، عبر أربعة أبعاد رئيسية هي: الانفتاح وفك الاقتران، وقابلية توسع مرنة، وتآزر فائق، والأولوية لسيناريوهات الاستخدام. استشرافاً لمستقبل يقوم على التكافل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، ستظل شركة زد تي إي راسخة في دورها بوصفها جهة مُسهمة في خلق القيمة ضمن النظام البيئي، وستواصل الابتكار وتحقيق إنجازات نوعية لبناء مستقبل أكثر إشراقاً بالتعاون مع الشركاء العالميين.

للاطلاع على الكلمة الرئيسية التي ألقتها Cui Li بعنوان «إطلاق العنان للقيمة واحتضان حالة عدم اليقين في عصر الذكاء الاصطناعي»، يرجى زيارة:

https://www.zte.com.cn/global/about/news/zte-cdo-cui-li-at-mwc-shanghai-2026-unlocking-value-and-embracing-uncertainty-in-the-ai-era.html

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