CDO Cui Li van ZTE op MWC Shanghai 2026: Waarde ontsluiten en omgaan met onzekerheid in het AI-tijdperk

In het AI-tijdperk is onzekerheid het enige wat zeker is

ZTE streeft een strategie na onder het motto "All in AI, AI for All" om informatie in al zijn producten en oplossingen te integreren en tegelijkertijd de ontwikkeling naar een datagestuurde organisatie te stimuleren waarin samenwerking tussen mens en machine centraal staat

Om met onzekerheid om te gaan, bouwt ZTE een veerkrachtig AI-systeem dat flexibele acties en snelle ontwikkeling aankan

Met het oog op de toekomst is ZTE van mening dat AI een nieuwe fase van symbiose tussen mens en AI inluidt

SHANGHAI, 26 juni 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, maakte bekend dat Cui Li, Chief Development Officer van het bedrijf, een keynote-toespraak heeft gehouden met als titel "Unlocking Value and Embracing Uncertainty in the AI Era" (waarde ontsluiten en omgaan met onzekerheid in het AI-tijdperk) tijdens MWC Shanghai 2026.

ZTE CDO Cui Li at MWC Shanghai 2026: Unlocking Value and Embracing Uncertainty in the AI Era

Cui Li merkte op dat de wereld een ingrijpende paradigmaverschuiving ondergaat. AI ontwikkelt zich in razend tempo en leidt tot steeds meer specifieke behoeften, waardoor het 'one-size-fits-all'-model niet langer van toepassing is. We beleven nu een tijdperk waarin onzekerheid het enige zekere is. In deze tijd van verandering heeft ZTE de strategie "All in AI, AI for All" gelanceerd. Het bedrijf streeft er met name naar om de waarde van AI ten volle te benutten — door op AI gebaseerde mogelijkheden diep in producten en oplossingen te integreren om zo een enorme sprong vooruit te maken in het leveren van waarde, en door de flexibele ontwikkeling naar een datagestuurde organisatie te bevorderen waarin samenwerking tussen mens en machine centraal staat. Om onzekerheid het hoofd te bieden, zet ZTE zich in voor de ontwikkeling van een veerkrachtig AI-systeem dat flexibele acties en snelle ontwikkeling op vier belangrijke vlakken aankan: openheid en ontkoppeling, flexibele schaalbaarheid, extreme synergie en 'scenario's eerst'. Met het oog op een toekomst waarin mens en AI in symbiose samenleven, zal ZTE zijn rol als waardetoevoegende speler in het ecosysteem onverminderd blijven vervullen en voortdurend innoveren en doorbraken tot stand brengen om samen met wereldwijde partners een betere toekomst te creëren.

Voor de keynote-toespraak van Cui Li, getiteld "Unlocking Value and Embracing Uncertainty in the AI Era" (waarde ontsluiten en omgaan met onzekerheid in het AI-tijdperk), gaat u naar:

https://www.zte.com.cn/global/about/news/zte-cdo-cui-li-at-mwc-shanghai-2026-unlocking-value-and-embracing-uncertainty-in-the-ai-era.html

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000327/ZTE_CDO_Cui_Li_op_MWC_Shanghai_2026_Waarde_ontsluiten_en_onzekerheid_omarmen_in_het_AI-tijdperk_1.jpg

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