Cui Li, directeur du développement de ZTE, au MWC Shanghai 2026 : Créer de la valeur et accepter l'incertitude à l'ère de l'IA

À l'ère de l'IA, la seule certitude, c'est l'incertitude

ZTE met en œuvre une stratégie intitulée « All in AI, AI for All » (Tout par l'IA, l'IA pour tous) visant à intégrer l'intelligence dans l'ensemble de ses produits et solutions, tout en favorisant la transition vers une organisation axée sur les données et fondée sur la collaboration entre l'homme et la machine.

Pour faire face à l'incertitude, ZTE met au point un système d'IA résilient, capable d'agir avec agilité et d'évoluer rapidement

En ce qui concerne l'avenir, ZTE estime que l'IA marque le début d'une nouvelle ère de symbiose entre l'homme et l'IA

SHANGHAI, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées en technologies de l'information et de la communication, a annoncé que Cui Li, directeur du développement de la société, a prononcé un discours d'ouverture intitulé « Créer de la valeur et accepter l'incertitude à l'ère de l'IA » lors du MWC Shanghai 2026.

ZTE CDO Cui Li at MWC Shanghai 2026: Unlocking Value and Embracing Uncertainty in the AI Era

Cui Li a souligné que le monde connaît actuellement un profond changement de paradigme. L'IA évolue à un rythme effréné et génère des demandes de plus en plus personnalisées, rendant le modèle « taille unique » obsolète. Nous vivons aujourd'hui à une époque où l'incertitude est la seule certitude. En cette période de changement, ZTE a présenté sa stratégie « All in AI, AI for All » (Tout par l'IA, l'IA pour tous). Plus précisément, l'entreprise vise à exploiter pleinement le potentiel de l'IA, en intégrant pleinement des fonctionnalités natives de l'IA dans ses produits et solutions afin de réaliser un bond en avant en matière de création de valeur, et en favorisant une évolution agile vers une organisation pilotée par les données, où l'humain et la machine collaborent étroitement. Par ailleurs, pour faire face à l'incertitude, ZTE s'engage à mettre en place un système d'IA résilient, capable d'agir avec souplesse et d'évoluer rapidement, en s'appuyant sur quatre axes clés : ouverture et découplage, évolutivité flexible, synergie extrême et priorité aux scénarios. Dans la perspective d'un avenir marqué par la symbiose entre l'homme et l'IA, ZTE poursuit inlassablement son engagement en tant que créateur de valeur au sein de l'écosystème et propose sans cesse des innovations et des avancées décisives, afin de bâtir un avenir meilleur aux côtés de ses partenaires internationaux.

Pour consulter le discours d'ouverture de Cui Li intitulé « Créer de la valeur et accepter l'incertitude à l'ère de l'IA », rendez-vous sur :

https://www.zte.com.cn/global/about/news/zte-cdo-cui-li-at-mwc-shanghai-2026-unlocking-value-and-embracing-uncertainty-in-the-ai-era.html

INFORMATIONS POUR LES MÉDIAS :

ZTE Corporation

Communications

E-mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3000327/ZTE_CDO_Cui_Li_au_MWC_de_Shanghai_2026_Libérer_la_valeur_et_accueillir_l'incertitude_à_l'ère_de_l'IA_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/ZTE_Logo.jpg